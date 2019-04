La primavera editorial de Nube Ocho Ilustraciones de Chris Haughton, Caracolino y Canizales, Silvia Borando, Pilar Serrano y Agnese Baruzzi. / SUR El sello nacido en Málaga lanza una docena de títulos de literatura infantil ANTONIO JAVIER LÓPEZ Lunes, 29 abril 2019, 00:56

La conejita Lola y el perro Simón son vecinos. Una valla separa sus casas. La de ella es azul; la de él, roja. Lola y Simón viven a sólo unos metros de distancia, pero nunca se hablan, apenas se miran, hasta que un buen día, todo cambia. Es la historia de '¿Quieres ser mi amigo?', una de las novedades que Nube Ocho acaba de colocar en las librerías. El sello nacido en Málaga y especializado en literatura infantil lanza nada menos que media docena de títulos con la llegada de la primavera y aprovecha para estrenar Nube de Cartón, colección destinada a los niños de entre uno y tres años.

'La jirafa Rafa' y 'Carteras y carteros' son los primeros títulos de esta nueva línea ideada para iniciar a los pequeños en el ámbito libresco mediante títulos basados en canciones que ofrecen además contenido multimedia a través de un código QR. «A esos dos títulos hemos unido 'Un lobo con mucha hambre', un libro muy divertido que además ofrece la recapitulación del mito clásico del lobo feroz. Son libros que permiten trabajar con los niños cuando todavía no leen y que luego les acompañan en este proceso de lectura», ofrece el editor Luis Amavisca sobre estos volúmenes diseñados con material sufrido para el ajetreo infantil y letras mayúsculas para facilitar las primeras lecturas.

«Nuestro catálogo está centrado en libros pensados para niños de entre tres y seis años, pero era una nueva línea que nos apetecía mucho probar», añade Amavisca, fundador del sello nacido en Málaga y que en la actualidad cuenta con oficinas en España, Italia y Estados Unidos.

Desde su nacimiento hace ya ocho años, Nube Ocho ha puesto su mirada y su catálogo en asuntos como la diversidad sexual, la igualdad y el feminismo y la apuesta ha recibido la respuesta entusiasta de los lectores y de la industria. No en vano, el sello acaba de participar en la Feria de Bolonia, la más importante del mundo dedicada a la literatura infantil, con un resultado más que optimista. «Han venido un montón de editoriales extranjeras y hemos cerrado ventas a Portugal, Alemania, Francia, China y Corea», detalla Amavisca sobre una editorial que está presente en una veintena de países de todo el mundo.

Pero no se trata sólo de volumen. Sin ir más lejos, en la Feria de Bolonia Nube Ocho ha cerrado un acuerdo con la prestigiosa editorial Gallimard para la distribución en Francia de 'El día que llegaste', el libro de Dolores Brown y Reza Dalvand sobre la adopción. «No hay muchos libros que expliquen a los niños adoptados cómo ellos también han sido deseados», abrocha Amavisca sobre un volumen que se suma al éxito de dos títulos ya clásicos en el catálogo de Nube Ocho: 'El emocionómetro del Inspector Drilo' y 'Daniela Pirata', ambos enfilan ya la sexta edición y, en el caso de Daniela, también asoma una nueva entrega a la vuelta del verano.

Viejos conocidos

También repite otro protagonista del catálogo de Nube Ocho: el Pequeño Pirata Serafín, que ahora regresa con una nueva aventura: 'La isla de los mocos'. «Es un personaje que recuerda un poco a Pulgarcito y con el que lanzamos la idea de que, aunque seas pequeño, puedes hacer grandes cosas», brinda Amavisca.

La poética de '¿Quieres ser mi amigo?' convive con el espíritu gamberro de 'Yo no he sido' y la vocación didáctica de 'El viaje de Brócoli' hasta desembocar en el hallazgo de 'La gran fiesta de los olores', la historia de unos topos que organizan un guateque donde los disfraces vienen por el olfato y no por la vista.

Amavisca explica que la producción de Nube Ocho ha ido creciendo poco a poco hasta rondar los 25 títulos anuales, distribuidos en dos tandas de lanzamientos en primavera y otoño: «Son mercados diferentes. Hay mucha producción de libros y a veces no consigues que los libreros puedan mantener un título durante el tiempo suficiente para que arraigue entre los lectores. Nosotros no primamos tanto las navidades como otras editoriales. En primavera quizá el librero y el lector están un poco más predispuestos a determinados temas más comprometidos, como es nuestro caso», sostiene Amavisca, que remata: «Eso sí, al final un buen libro puede funcionar en cualquier época del año. Un buen libro funciona siempre». Ahí están los de Nube Ocho.