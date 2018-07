El hijo de Camaron es rapero José Monge Junior (Mancloy) en un fotograma del videoclip 'Dicen de mí'. / SUR Su nombre artístico es Mancloy y dio a conocer su estilo con una versión de la canción 'Dicen de mí', donde hace una colaboración en el tiempo con su padre SUR Jueves, 26 abril 2018, 07:55

«Dicen que tengo que cantar como mi padre, al final salí rapper», así reivindica su música José Monge Junior, aka. Mancloy, el hijo pequeño de Camaron. Que plantea un homenaje a su padre a través de una versión de la canción 'Dicen de mí', donde se mezcla su rap con la voz de su progenitor, Camaron de la Isla. Una especie de colaboración en el tiempo que emociona.

Monge Junior nació tres años antes del fallecimiento de su padre, la leyenda del flamenco: «No tengo recuerdos directos porque era muy chico, tenía un año y pocos meses. Tengo lo que me han contado», intima Monge en el canal Camaron Oficial.Le reconocen muchos rasgos de parecido: «En mi casa dicen que somos iguales y se preguntan cómo puedo tener cosas que ni siquiera he conocido. El tío de mi madre me dijo que cojo la cuchara para comer como él», confiesa entre risas.

Ahora emprende su particular carrera en la música a través del rap: «No igual que mi padre, porque eso no hay quien lo iguale. Es rap con toques de lo nuestro, pero rap al fin y al cabo». Lo escuchaba de pequeño junto con las canciones de Jeros y los Chichos, y se ha convertido en su forma de decir las cosas cantando. De momento, este videoclip, producido por Coke Céspedes, es su primer trabajo oficial como Mancloy.