Una mujer de Mondrón da a luz en su coche cuando se dirigía al Hospital Comarcal de la Axarquía Antonio y Jessica con su bebe ya en planta del Hospital Comarcal de la Axarquía / A. Peláez El matrimonio tuvo que acudir a medio camino al centro de salud de La Viñuela después de que madre rompiera aguas y notar que el bebe empezaba a salir AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 26 junio 2019, 14:45

Una mujer de 32 años y madre de un niño, Jessica, residente en Mondrón (Periana), ha dado a luz esta mañana a un bebe en su coche justo cuando se dirigía al Hospital Comarca de la Axarquía al notar las primeras contracciones. Su marido, Antonio de 35 años y agricultor de profesión, que iba conduciendo el vehículo, al oír que su mujer le decía que había roto aguas y que el bebe ya lo tenía fuera, decidió entonces dirigirse al centro de salud de La Viñuela, que cuenta con un servicio de atención de urgencia. Eran alrededor de las 8.00 horas. Según Jessica, el alumbramiento no estaba previsto hasta el próximo 9 de julio, que era cuando salía de cuentas. Sin embargo, esta mañana sobre las 7.15 horas comenzó a sentir contracciones que cada vez eran más frecuente. «Las tenía cada cinco minutos, por lo que decidimos irnos al hospital. Lo que no podía imaginarme es que no nos iba a dar tiempo. A la altura de El Puente Don Manuel, sentí que rompía aguas y que el bebe salía. No se siquiera cómo pude llegar al centro de salud, porque no podía estar sentada. No me explicó de qué manera iba en el coche», asegura.

Una vez en el centro de salud, la médico de guardia Marta Adell, se encargaba de asistir el alumbramiento. Según Antonio, el marido, aunque la intención era que pudiera entrar en el centro de salud en una silla, «tuvimos que llevarla en brazos porque no se podía sentar. Cuando le quitaron el pantalón el cuerpo del bebe ya estaba fuera».

Para la doctora Adell, que lleva 30 años de profesión, era la primera vez que asistía en un parto. Dado que el centro de salud de La Viñuela carece de paritorio, tuvieron que improvisar y todo el personal sanitario se puso a ayudar, desde la enfermera a la auxiliar de clínica pasando por el conductor de la ambulancia. «Ha sido un momento de gran nerviosismo», ha declarado Adell a Ser Axarquía. Los esfuerzos del equipo médico se centraron en un primer momento en lograr que el bebe comenzara a respirar. Cuando el matrimonio llegó al centro el bebe llevaba varios minutos fuera, por lo que tuvieron que reanimarlo.

Una vez asistidos, la madre y el bebe, que se llama Álvaro, fueron conducidos en ambulancia hasta el Hospital Comarca de la Axarquía, que tras pasar por partos se encuentra ya en planta con ambos en perfecto estado.

Muchos más tranquilos, Jessica y Antonio, saben que los sucedido va a ser una novedad en Mondrón. El matrimonio aguarda ya a que le den el alta y poder irse a casa.