María Jesús Montero reclama a Juanma Moreno el apoyo del PP a las medidas del Gobierno frente a los aranceles

«Esto no va de cordialidad ni de buenas palabras, esto va de hacer». Con estas palabras, la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general ... del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, rechazó lo que entiende como una doble postura del Partido Popular en relación con las medidas propuestas por el Ejecutivo en respuesta a la crisis arancelaria ocasionada por la Administración Trump. En su opinión, que los gobiernos autonómicos, entre ellos la Junta de Andalucía, hayan mostrado buena predisposición en la reunión celebrada este jueves con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mientras el Partido Popular no ha comprometido su respaldo a las medidas, responde a una estrategia «cortoplacista y tramposa». «A quien tiene que llamar Moreno Bonilla es a Feijóo», afirmó.

Montero valoró de esta manera la respuesta que ha encontrado el Gobierno de España en las comunidades autónomas, la mayor parte de ellas gobernadas por el Partido Popular, en el Consejo Interterritorial de Internacionalización convocado para evaluar las posibles medidas a adoptar en relación con el conflicto de los aranceles y sus consecuencias. «No me sirve que se muestre cordialidad mientras que su partido no decida apoyar», dijo la vicepresidenta, que considera que el PP está manteniendo un discurso ambiguo. «No se atreven a decir que no, pero tampoco que sí», lamentó la vicepresidenta.

En ese sentido, inscribió la postura que sostiene el PP en este asunto en la misma línea que en otros, en los que según la vicepresidenta se opone por sistema a todo lo que plantea el Gobierno, y aventuró que si existe alguna posibilidad de que el primer partido de la oposición termine respaldando las medidas propuestas por el Ejecutivo es porque desde Europa se está trasladando que debe haber una respuesta unitaria a la crisis.

Preocupación

La vicepresidenta y secretaria general del PSOE-A consideró infantiles las declaraciones formuladas por la consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España, tras la reunión con Carlos Cuerpo, en las que señaló un contraste entre la actitud dialogante del ministro de Economía y la postura de Montero en relación con la financiación de la Administración andaluza. En su opinión, esas afirmaciones obedecen a que en el Partido Popular y en la Junta existe una «preocupación electoral» por su presencia en Andalucía. «Están obsesionados y nerviosos», afirmó

Así, se preguntó cuál es el paquete de medidas que propone la Junta ante esta situación y sostuvo que el Gobierno andaluz actúa con desidia «Se sienta a criticar lo que hacen otros», afirmó.

Reunión con UGT

Montero, que se reunió con el secretario general de UGT en Andalucía, Óskar Martín, celebró la asistencia conseguida por la manifestación del pasado sábado en Sevilla en defensa de la sanidad pública y aseguró que la presencia de miles de manifestantes respondió a la inquietud ciudadana en relación con el estado de la sanidad.

Tras afirmar que en su época de consejera la satisfacción con las prestaciones sanitarias en Andalucía superaba en 20 puntos a la actual, señaló una contradicción en el Gobierno andaluz cuando sostiene al mismo tiempo que está invirtiendo más recursos que nunca en la sanidad y al mismo tiempo lamenta la falta de recursos. «No es un problema de recursos, sino de modelo», añadió.