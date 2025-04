Juanma Moreno exige a Sánchez «explicaciones convincentes» sobre el apagón

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido «explicaciones convincentes» a Pedro Sánchez sobre las causas del apagón del pasado lunes y ... se preguntó cómo es posible que a estas alturas no se sepa aún que sucedió para que España quedara sin suministro de energía eléctrica.

Moreno participa en Valencia del congreso del Partido Popular Europeo, donde dice haber sentido vergüenza ante compañeros de otros países que no entienden cómo en un país como España, con 50 millones de habitantes y la cuarta economía de la UE, se haya producido una situación como la del lunes. «¿Qué nos garantiza a nosotros que dentro de un día, dentro de un mes o dentro de un año volvamos a tener un apago?», se preguntó.

Para el presidente de la Junta, en su última comparecencia, Pedro Sánchez «una vez más, hizo lo que mejor sabe hacer, que es dar patadas al balón hacia adelante, siempre culpar a los demás y nunca asumir sus propias responsabilidades».

Red eléctrica

«Todo el mundo tiene claro que Red Eléctrica es un organismo que representa perfectamente al Estado, además accionista mayoritario, él ha sido el responsable de nombrar a su presidenta, que todavía no ha dado ni una sola explicación», dijo el presidente, que indicó que los españoles todavía no saben por qué Sánchez tardó seis horas en comparecer y qué es lo que ha pasado.

En su opinión, es necesario estudiar qué es lo que ha sucedido, si verdaderamente Red Eléctrica no estaba capacitada o no ha hecho las inversiones suficientes como para aguantar la tensión y la capacidad productora

Sobre la hipótesis de un posible ciberataque, Juanma Moreno apuntó que hay mucha confusión. «No lo sé, porque en principio decían que no, ahora dicen que sí -afirmó-. Creo que hay una decisión por parte del gobierno de que no quiere asumir responsabilidades, no quiere asumir ningún tipo de desgaste en la mayor crisis, que es una crisis inédita como la que hemos vivido. A mí me parece sumamente irresponsable por su parte».