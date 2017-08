El gerente de Frunet, «satisfecho» con la indemnización por la ‘crisis de los pepinos’ Antonio Lavao asegura que más allá de la cantidad económica, que no ha querido revelar, está la satisfacción de resarcir el nombre de la empresa EUGENIO CABEZAS Sábado, 26 agosto 2017, 00:27

El gerente de la empresa Frunet Bio, con sede en Algarrobo, Antonio Lavao, se mostró ayer «muy satisfecho» tras darse a conocer por las autoridades alemanas el acuerdo que pone fin al conflicto judicial abierto en mayo de 2011 tras detectarse un brote de la bacteria ‘E. Coli’, que acabó con la vida de 56 personas en aquel país, y señalarse a esta firma, erróneamente, junto a otra de Almería, Hortícola Costa de Almería, como las responsables del origen de las verduras contaminadas. A pocas semanas de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia, tras la apelación del gobierno de Hamburgo a un primer fallo que dio la razón a las compañías andaluzas, ambas partes han alcanzado un acuerdo económico para recibir una indemnización.

Lavao no quiso confirmar ni desmentir la cantidad que dieron a conocer las autoridades alemanas, entre 400.000 y 700.000 euros para cada una de las compañías, «porque teníamos un acuerdo de confidencialidad», matizó. No obstante, reconoció que la cifra no cubre las pérdidas que sufrieron, pues la demanda que interpusieron contemplaba exigir una indemnización de dos millones de euros. «Para nosotros ya fue un triunfo haber conseguido mantener a la empresa a flote, y ahora con este acuerdo extrajudicial conseguimos además resarcir nuestro nombre, que había quedado injustamente manchado por este asunto de la ‘crisis de los pepinos’», apostilló el gerente de Frunet.

La empresa cuenta con una gran nave en Algarrobo en la que trabajan 150 personas, en el envasado de frutas y verduras ecológicas, que se venden en una treintena de países europeos. El año pasado lo cerraron con una facturación de 40 millones de euros. «Es una gran satisfacción poder haber dado por terminado este asunto, que no ha sido nada fácil, porque hemos tenido que luchar mucho con nuestros abogados, pero siempre tuvimos claro que teníamos razón en nuestra reclamación», argumentó.

Fuentes próximas al acuerdo indicaron a la agencia Efe que las dos empresas percibirán «cantidades distintas», de forma proporcional a los daños que sufrieron a causa de la acusación del gobierno de Hamburgo.