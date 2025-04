El Unicaja busca la Final Four de la Champions por la vía rápida

El Unicaja tiene hoy en la mano alcanzar su tercera Final Four seguida de la Basketball Champions League. Lo conseguirá si vence por segunda vez ... al Pallacanestro Reggiana (20.00 horas, 101 Televisión, DZAN, Teledeporte y Courtside). Dicho de otro modo, el conjunto malagueño está a tres partidos de revalidar el título logrado hace un año en Belgrado.

Visto lo visto la semana pasada en Málaga (105-68), el Unicaja no debería tener problema alguno para doblegar al conjunto italiano, que quedó desfigurado en el Martín Carpena, en el que sólo anotó tres puntos en el último cuarto del partido. El conjunto cajista es notablemente superior, aunque, como ha quedado comprobado en los últimos meses, su rendimiento, al menos en la Liga ACB, baja notablemente.

Seguramente el partido en el PalaBigi de Reggio Emilia será distinto al jugado hace una semana en Málaga. La motivación del equipo italiano delante de su público será mayor y eso le permitirá acortar la gran distancia que le separa da la plantilla malagueña tanto a nivel físico como de calidad.

El Unicaja llega al choque después de un mal partido en Valencia. Era un buen test para comprobar el nivel de preparación cara a la recta final de la temporada y no salió nada bien. Sin embargo, lo bueno del calendario es que no da margen para lamentarse de los errores y hoy llega un nuevo partido. En Reggio Emilia el Unicaja no debe tener problemas, aunque su rival se ha mostrado mucho más sólido como local que como visitante. En el PalaBigi sólo ganaron esta temporada el Falco y La Laguna Tenerife y perdieron equipos como el Rytas, Telekom Bonn y el Baxi Manresa.

El equipo italiano recupera a Kenneth Faried, ausente en Málaga por la muerte de su madre, circunstancia por la que se desplazó a Estados Unidos. Tampoco estará Melvin Ejim, lesionado en Valencia, por lo que Ibon Navarro sólo tendrá que realizar un descarte, salvo que haya una lesión de última hora. El otro equipo que puede conseguir hoy el billete para la Final Four es el Galatasaray, en caso de que vuelva a vencer al Nymburk (18.00 horas).

Los datos del partido

Reggiana. Barford, Gallo, Winston, Faye, Gombauld, Smith, Uglietti, Fainke, Vitali, Grant, Chillo, Cheatham y Faried.

Unicaja. Díaz, Perry, Carter, Kalinoski, Taylor, Barreiro, Djedovic, Pérez, Osetkowski, Tillie, Sima, Kravish y Balcerowski.

Hora y televisión. 20.00 horas, 101 Televisión, DZAN, Teledeporte y Courtside.