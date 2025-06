Osetkowski, de MVP a estar fuera de la rotación

Una de las noticias del partido contra el Madrid se produjo antes de que este comenzase. Como es habitual, el Unicaja anunció los dos descartes ... para el choque con una hora de antelación y de nuevo Dylan Osetkowski se quedaba fuera de los doce elegidos junto a Jonathan Barreiro. El técnico fue claro a la hora de evaluar la situación del californiano en la rueda de prensa del martes al explicar que ahora mismo hay otros jugadores mejor que él.

Osetkowski ya fue descartado en el partido ganado al Barcelona en el Palau y muy mal lo tiene que haber visto su entrenador para dejarlo fuera del equipo. Hay que recordar que el ala-pívot optó la pasada campaña al MVP de la temporada, galardón que no consiguió por poco. Pese a que ya trascendió que no será sancionado por dopaje (su expediente se archivó), parece que esto no le ha servido para liberarse mentalmente. De momento no ha trascendido que Osetkowski tenga otro problema, más allá de las informaciones que lo vinculan con el Partizán para la próxima temporada.