Royal Caribbean elige Málaga para la primera escala de su nuevo barco, el 'Spectrum of the Seas' Vista del 'Spectrum of the Seas', el nuevo barco de Royal Caribbean / SUR La compañía considera a este crucero, que atracará el próximo 16 de abril, como «el más innovador y vanguardista» PILAR MARTÍNEZ Málaga Martes, 2 abril 2019, 13:09

La naviera Royal Caribbean ha elegido Málaga para la primera escala de su nuevo barco, el 'Spectrum of the Seas', que recalará en el recinto portuario el próximo día 16 procedente del astillero de Meyer Werft, en Alemania. La compañía considera este crucero, que atracará coincidiendo con el Martes Santo, como «el barco más tecnológico y vanguardista de su flota». En los últimos años, esta naviera ha optado por Málaga para los primeros atraques de sus sucesivos barcos más grandes del mundo. De hecho, el pasado año decidió llevar a cabo en el puerto de la Costa del Sol la presentación mundial del del «Symphony of the Seas», el mayor barco de cruceros que surcaba los mares. Este gigante dispone de una capacidad para albergar casi 9.000 personas, entre pasajeros y tripulación.

En esta ocasión no se baten récord en dimensiones, sino en innovación y en dar el salto a un viajero de mayor poder adquisitivo. «Diseñado específicamente para el mercado asiático, el nuevo buque, con capacidad para 4.246 pasajeros y 1.551 tripulantes, recalará en la Málaga y desde allí zarpará a Barcelona, ciudad desde la que comenzará su travesía Global Odyssey, un viaje de 51 noches con destino a Shanghái, que será su puerto base», explican desde la naviera. Y es que el buque incorpora una primera zona exclusiva y privada para suites de Royal Caribbean. «Están ubicadas en un espacio privilegiado en la proa del barco. Las suites cuentan con ascensor privado, así como restaurante y salón propios», precisan.

La decisión del primer atraque en Málaga constata, según Royal Caribbean, que «el puerto y esta ciudad son claves para la compañía. Prueba de ello es que hemos elegido un año más este enclave para realizar su primera escala de su nuevo barco».

Además, apuntan que este nuevo crucero cuenta con algunas de las atracciones más famosa de Royal Caribbean como son la North Star, una cápsula observatorio que se alza a más de 90 metros sobre el nivel; el RipCord by iFly, un simulador de paracaidismo y el simulador de surf FlowRider.