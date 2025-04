Las efemérides más destacadas del 10 de abril

1925 : en Nueva York (Estados Unidos) se publica por primera vez la novela The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.

1953: en Nueva York se estrena House of Wax, la segunda película 3-D producida por las grandes compañías cinematográficas, tan solo dos días después de que se estrenó la primera, "Man in the dark" (en inglés), el 8 de abril de 1953, de la Columbia Pictures. Incluso en 1922 se proyectó un largometraje en cine 3D.