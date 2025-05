Ante todo, ¡comodidad!

Antonio M. Murcia Domingo, 1 de junio 2025, 00:52 Comenta Compartir

Verano, la temporada más esperada para muchos, a pesar de generar algo de controversia para otros (especialmente para aquellas personas que no son muy amigas del calor intenso). El sol aflora intensamente y, por eso, es importante entrar en una mentalidad práctica. Simplemente se trata de optimizar nuestra rutina con el objetivo de sentirnos más ligeros en términos de moda y belleza, aligerando nuestro armario y neceser.

El verano pide looks más sencillos y rutinas más ajustadas. Probablemente un aspecto no muy interiorizado para aquellas personas que prefieren un estilo más recargado, o defienden el «más es más» a capa y espada, pero os vamos a dejar algunas sugerencias con las que espero demostrar que sencillez no significa renunciar al estilo. Apunta estas opciones para desbloquear tu minimalismo interior, y hacer tanto de tu armario como de tu neceser un espacio de comodidad.

Laboratorios Vichy 52,70 € Nuevo Sérum Liftactiv Collagen 16

Un producto todo en uno que no solo hará más corta tu rutina de skincare, sino que también te ayudará a reducir hasta 16 signos de la edad como: arrugas, mayor luminosidad, líneas finas, firmeza, etc. El último lanzamiento de Laboratorios Vichy cuenta con una potente fórmula capaz de potenciar y unir todas las familias de colágeno. En ella se incluye la tecnología CO-BONDING, que ayuda a potenciar y estimular la síntesis de nuestro propio colágeno. Se puede usar por la mañana y por la noche, y cuenta con eficacia en cara, cuello y escote.

Isabel Marant 140 € Gorra

El mejor complemento para elevar un look sencillo en verano es una gorra. Un accesorio que no solo te ayudará a darle un toque diferente a tu outfit, sino que también te protegerá de los rayos del sol, especialmente en los días de playa y chiringuito. Esta opción de Isabel Marant es unisex y su composición es lona de algodón con logotipo bordado. Además, se puede ajustar por la parte trasera para una mayor comodidad. Disponible en varios colores, aunque las mejores opciones para el verano siempre serán aquellos tonos más claritos.

Mugo Dept 59 € Pantalones

Una opción perfecta para combinar con una camiseta o blusa fluida, esta propuesta de Mugo Dept está disponible en diferentes colores y cumple a la perfección con el enfoque de esta lista: comodidad sin renunciar al estilo. El protagonismo del look se lo llevan los pantalones, con rayas y asimetrías, y solo tendrás que combinarlos con una camiseta blanca y unas sandalias o incluso chanclas. Fabricados en algodón 100%, unisex y diseñados en España.

TwoJeys 110 € Collar Yin Yang Flame

Los amantes del estilo boho sabrán de lo que hablo cuando me refiero a la colección 'Isla bonita', que la marca catalana nos trae todos los veranos con su propuesta de joyas. Una serie de accesorios, tanto pulseras como collares, en los que destacan las cuentas, perlas, cristales, entre otras decoraciones que inundan de color todas las joyas de esta colección. Este año no podía ser menos, ya que TwoJeys nos sigue sorprendiendo con nuevas opciones que se suman a la 'isla bonita', para aportar ese toque de color a cualquier look.

Samsøe Samsøe 60 € Minishopper con cinta para colgar

A todo look de verano le queda bien una bolsa estilo 'shopper', y es que estos bolsos son un buen complemento para todo: desde para hacer una pequeña compra, hasta llevar objetos personales, usar para la piscina o playa, entre otros miles de usos. Además, son fáciles de combinar con cualquier look relajado y muy cómodos de llevar. ¿Lo mejor? No pesan nada y son muy resistentes, incluso pueden meterse en la lavadora.

Meller x Nathy Peluso 49 € Gafas de sol

Un diseño de lo más selecto y con personalidad, así es como la marca describe el modelo de estas gafas de sol. Con inspiración en el estilo de los 70, añadiendo un moderno toque cuadrado. El modelo NATHY es una edición limitada que reinventa un clásico de Meller. Con patillas gruesas y montura oversize en burdeos, encarna la esencia más pura de Nathy Peluso. Sin duda, una gafa de sol que derrocha personalidad y que también te ayudará a elevar cualquier look sencillo esta temporada.

Havaianas 29,99 € Chanclas con logo Brasil

El año pasado empezaron a popularizarse como parte de looks sencillos y fluidos, y este año las Havaianas siguen en tendencia por la versatilidad que aportan a cualquier outfit. Además de ser sencillas de combinar, se pueden encontrar en infinitas opciones de colores. Las hemos visto a Jennifer Lopez, Elle Fanning, Alessandra Ambrosio e incluso la mismísima Gigi Hadid que actualmente es embajadora global de la marca.

Pompeii 45 € Camiseta estampada Good things white tee

Si de algo no tenemos dudas es que las camisetas estampadas por la espalda son todo un 'must' este verano. Existen multitud de diseños que se adaptan a todos los estilos, desde los más 'preppy' hasta los más cañeros. Y es que con tu camiseta estampada un poquito oversize y un vaquero sencillo estilo slim fit, ya tienes un look fantástico para tomar algo con los amigos, pareja o familia disfrutando de la mejor puesta de sol de la costa.