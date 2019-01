Sendero Presidiarios

Ubicación

Esta ruta de senderismo que discurre por el territorio de Alhaurín de la Torre se corresponde con la nomenclatura SL-A-223 y enlaza con una de las etapas de la Gran Senda de Málaga.

Ficha Comarca Valle del Guadalhorce Nivel de dificultad Media Tipo de ruta Lineal Duración aproximada 2 horas (sólo ida) Longitud del trayecto 4,3 kilómetros (solo ida) Altura mínima 279 metros Altura máxima 858 metros

Cómo llegar al punto de partida

El punto de partida de esta ruta está en la zona conocida como Jarapalos o Jarapalo, relativamente cerca de la urbanización Pinos de Alhaurín. Concretamente, hay que dirigirse hacia la Real Sociedad Tiro de Pichón, situado junto a la carretera A—404, muy cerca del kilómetro 17 (COORDENADAS 36.652162, -4.548324). Hasta allí se puede llegar por esa vía tanto desde Alhaurín de la Torre, ya sea desde el propio pueblo o desde sus circunvalaciones, o desde Alhaurín El Grande.

Descripción de la ruta

1

Esta ruta, que está homologada por la Federación Andaluza de Montañismo con la nomenclatura SL-A-223, discurre por la sierra alhaurina, a través de un camino que en su día fue realizado por los internos de la prisión provincial. De ahí, que también sea conocido como el Sendero (de los) Presidiarios.

Cartel indicativo de la ruta.

2

Una vez se ha entrado en la finca de la Real Sociedad Tiro de Pichón (se pasa bajo un arco), hay que subir unos doscientos metros por un carril -primero, asfaltado y después, de tierra- hasta llegar a una bifurcación. En ella, se verán las primeras indicaciones respecto a este itinerario.

3

Este sendero, que tiene un considerable desnivel -casi 600 metros entre el punto más bajo y el más elevado-, se dirige en continuo ascenso hacia el conocido como puerto de las Tres Caleras a través de una pista que se ha de compartir con los aficionados a la bicicleta de montaña.

El primer tramo se realiza por carril de tierra

4

Tras aproximadamente un kilómetro y medio de subida, se llega hasta uno de los hitos de esta ruta homologada, la Fuente de la Piedra, situada en la cabecera del arroyo de la Solana. No habrá que confundirla con otra fuente visible en un recodo del itinerario, aunque esta última se puede ver de cerca sin perder de referencia el camino a seguir. En este lugar, se abandonará el carril forestal para tomar un sendero que discurre por un bosque frondoso y exuberante, con una gran variedad botánica. Eso sí, habrá que estar muy atentos, ya que las indicaciones ya no serán las balizas de madera sino señales hechas en árboles o piedras. Para evitar cualquier extravío no conviene despistarse en las distintas bifurcaciones que van apareciendo durante el camino.

Fuente de la Piedra

5

Tras pasar por este ascendente y sinuoso recorrido se llega hasta el conocido como Puerto del Arenal, popularmente también conocido por los lugareños y asiduos como 'la Playa'. Justo a partir de ahí, habrá que afrontar el último tramo, de cierta dureza por la irregularidad del terreno y su acentuda pendiente. Este tramo es también conocido como la 'cuesta de los Presidiarios' y llega a su fin en el también citado puerto de las Tres Caleras, donde concluye el sendero. Ahí se podrán disfrutar de espectaculares vistas panorámicas tanto del macizo calizo de la Sierra de Mijas como del Valle del Guadalhorce. A los pies se verá el casco urbano de Mijas Pueblo y, como telón de fondo, la Costa del Sol y el Mediterráneo. Si el día está claro, se podrá ver perfectamente el Estrecho de Gibraltar. En el puerto de las Tres Caleras, este sendero enlaza con la etapa 33 de la Gran Senda de Málaga, que une a Benalmádena y Mijas. Así se podrá ver en la señalética roja y blanca de este gran itinerario circular.

Fauna y flora

Este recorrido permite conocer la biodiversidad de la Sierra de Mijas, en la que destacan especialmente por su abundancia el pinar. Entre los numerosos ejemplares de pinos resineros sobresale en el recorrido uno especialmente que impresiona con su grueso tronco. Está situado en el último tramo de ascenso y es conocido como el 'pino Gordo'. Eso sí, además en el camino se verán también ejemplares de coscoja, acebuche, jara, romero, espárragos, lavanda, manzanilla, hinojo o palmito, entre otras especies vegetales. En lo que se refiere a fauna, habrá que estar atento al cielo para divisar algunas de las aves rapaces que sobrevuelan esta zona de la sierra. Entre ellos,están las águila ratoneras o los cernícalos. Más difícil será poder ver los mamíferos que habitan esta sierra que separa al Valle del Guadalhorce del Mediterráneo. Entre ellos, está la cabra montés, el zorro, el conejo o la musaraña, entre otras especies animales.