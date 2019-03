Esttik, el malagueño que triunfa en Youtube haciendo retos de comida

A veces pensar un nombre para tu canal de Youtube o cuenta de Instagram es, incluso, más complicado que, por ejemplo, hacer la declaración de la renta. Josué Montero Durán, probó entre con todos los caracteres posibles, y gracias a un golpetazo al teclado surgió 'Esttik', su pseudónimo youtuber que ha llevado a este malagueño a la fama en la plataforma de vídeos haciendo retos de comida a lo bestia. «Empecé a grabar cuando dejé la carrera. Yo hice Turismo, pero no me gustaba y tampoco me veía trabajando de eso», afirma Josué, que en un par de años y tras su mudanza a Madrid meses atrás, ha visto cómo el número de suscriptores de su canal de Youtube ha crecido tan rápido como la espuma. «En dos meses pasé de tener 200.000 a 400.000 suscriptores», y ahora, casi llega a los 2 millones.

Cuando decidió hacer las maletas para empezar de nuevo en la capital y dedicarse exclusivamente a su canal, vio que fue más fácil de lo que había pensado en un principio. «Me fui con mis ahorros a exprimir Youtube. Dio la casualidad que di con la tecla y salió bien, porque no me fui por tener allí un trabajo. Me fui a subir vídeos». Lo cierto es que hay quienes piensan que ser 'youtuber' o 'influencer' no es una profesión, pero Josué reivindica que es un trabajo como otro cualquiera, invirtiendo diariamente, y sobre todo cuando tiene un nuevo vídeo entre manos, entre 8 o 9 horas en él. Los ingresos, un tema controvertido en estos casos, dependen directamente de las visualizaciones que tenga el cómputo total de sus vídeos en Youtube: «el mes bueno la media de visita son 10 millones, que es como unas 300.000 visitas diarias», cuenta Josué, afirmando que aunque con estas visualizaciones puede «vivir medianamente bien», tener ahorros por si un mes malo, por ejemplo enero o agosto -por las vacaciones-, es un respaldo importante en su trabajo.

Tras ver algunos de sus vídeos, nos podemos preguntar cómo se siente después de ingerir, por ejemplo, una hamburguesa de 20 pisos en menos de 10 minutos: «Después de hacer los retos no vomito, me reventaría por dentro. Lo que procuro es hacer un reto de comida una vez a la semana y mantenerme en buena forma». La imagen que quiere proyectar a su público no es la que puede parecer en un primer momento, y es que, a pesar de hacer retos de comida poco saludable, su forma física y su estilo de vida hablan por sí solos: «quiero promover el deporte y, además, mantengo una dieta buena. Como bien y variado todos los días», explica Esttik.

Josué lo tiene claro, y es que, dure lo que dure esta aventura, se llevará algo bueno de ello: «quién sabe si algún día termina y lo tendré como hobbie, o abriré un restaurante en el que se puedan hacer retos de comida», o un gimnasio, una marca de ropa, e incluso, un libro autobiográfico. Y es que, con pasión, esfuerzo y perseverancia, un sueño puede cumplirse en cualquier momento.