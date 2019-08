De la Torre aboga por darle uso hotelero a Correos y al Palacio de la Tinta Vista del antiguo edificio de Correos, que fue clausurado hace nueve años. / Sur El regidor reprocha al anterior Gobierno andaluz que no se avanzara en el cambio de calificación del edificio de Correos para poder albergar un hotel FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 6 agosto 2019, 14:14

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, considera que el mejor destino para los edificios de Correos y del Palacio de la Tinta (paseo de Reding) que la Junta pretende sacar a subasta sería el hotelero. Sin embargo, a día de hoy ambos inmuebles están marcados con el condicionante de estar calificados como equipamientos, por lo que para albergar otros usos como hoteles, oficinas o viviendas sería necesario una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que implicaría compensar a la ciudad con suelos (o una mezcla de suelos y dinero) a cambio del uso lucrativo que se le quisiera dar a los edificios. En este sentido, el regidor se decanta por un futuro hotelero para ambos inmuebles. «A la ciudad le viene bien que fueran hotel tanto Correos como el Palacio de la Tinta, ya que Málaga tiene un déficit de hoteles, pero si no se han hecho los cambios correspondientes no podrá ser», ha apuntado tras conocerse la intención del Ejecutivo autonómico de subastar ambos edificios. Aún así, ha remarcado que estas operaciones «demuestran que Málaga tienen un dinamismo y un interés grande para alternativas distintas de inversión, que aunque no esté, a lo mejor, la hotelera, otras que pueden encajar en la calificación de equipamiento, tengan suficiente interés económico y social como para motivar la adquisición«.

En relación con la modificación de usos de la antigua sede de Correos, que fue cerrada hace nueve años, De la Torre ha lamentado que durante la etapa socialista en la Junta «se movió muy poco«, añadiendo que »se venía hablando desde hace dos o tres años y no se avanzaba, no se cerraba«, por lo que »no está cerrado«.

Por otro lado, en relación con el Palacio de la Tinta, que fue sede de la Confederación Hidrográfica del Sur y actualmente alberga varios servicios de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha incidido en «la posibilidad, compleja, pero no es descartable algún día, de que se pudiera recuperar el funcionamiento de un organismo descentralizado y autonómico que existía en la España centralista, no de las autonomías, como era la Confederación Hidrográfica del Sur, que fue trasferida a la Junta y esta no respetó la autonomía de la Confederación».

Cuestionado, en concreto, sobre si entiende la posibilidad de que se venda el edificio del Palacio de la Tinta, De la Torre ha sido más suave en su discurso ahora que gobierna el PP en la Junta y ha respondido que «siempre y cuando no se pierda esa reflexión» de recuperar la Confederación para Málaga en algún otro inmueble.