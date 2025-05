Volver al inicio 42 Todo el pescado parece vendido en Imola en cuanto al podio. El desastre de McLaren parando a Piastri en las primeras vueltas sentenció al australiano. 40 ¡PIASTRI ENTRA AL PODIO! ¡Está lejísimos de Norris! No es buen resultado para el australiano, teniendo en cuenta la pole... 39 ¡Hulkenberg pasa a Alonso, y deja a Aston Martin fuera de los puntos! Sainz se queda detrás del asturiano. 38 ¡Ritmazo de Ferrari! A una vuelta en la qualy sufrieron, pero en carrera están dando muy buen resultado hoy. Leclerc ya está séptimo y Hamilton podría acabar al menos 4º. 37 Verstappen sigue de paseo por Imola. Si bien es cierto que Norris reduce diferencias, los 18 segundos parecen un mundo y no parece que pueda dar caza al Red Bull. Hamilton entra en el top 5. 35 No habrá investigación tras lo sucedido con Tsunoda y Sainz. Incidente de carrera. 34 ¡Se anota un toque entre Tsunoda y Sainz cuando el Williams pasó al Red Bull! 33 Superado el ecuador de la carrera, el mayor beneficiado ha sido Verstappen, y el más perjudicado ha sido Sainz, que ahora está 13º con mucho tráfico. Norris se quedó a 20 segundos de Max, y Piastri a 32. 31 ¡PIASTRI PARA! Segunda parada. Justo al finalizar el VSC. 31 Ocon tuvo avería y se quedó parado en la hierba entre las curvas siete y ocho. 30 ¡Han parado casi todos! ¡Alonso siguió en pista y se queda en octava posición! Algunos han hecho la segunda parada, pero quizá eso está al límite. 30 ¡SE LE HA APARECIDO UN ÁNGEL A VERSTAPPEN! ¡Entra a boxes! 29 ¡ACCIDENTE DE OCON! ¡VIRTUAL SAFETY CAR! 29 ¡LANDO NORRIS ENTRA A BOXES! 25 Piastri, ahora sí, empieza a recortar diferencias con Verstappen. En Red Bull deberían empezar a plantearse parar al líder de carrera... 22 ¡Ritmazo del Williams de Sainz! Se está echando encima de Russell y entró en zona de DRS. Alonso se quedó muy atrás. 21 ¡VERSTAPPEN SIGUE! ¡Tiene algo de margen! Veremos cuándo paran al neerlandés. Tsunoda ahora se tiene que defender de Leclerc. 20 Piastri sigue sin poder recortar diferencias con Verstappen. Queda ver si, cuando pase a Colapinto, paran al Red Bull. 19 Piastri está encontrándose con mucho tráfico, lo que le viene muy bien a Verstappen. Por eso en Red Bull no le paran todavía. 18 ¡NO HUBO OPOSICIÓN! ¡Piastri se quita a Tsunoda de encima sin dificultad! 18 Órdenes de equipo en Red Bull. Le dicen a Tsunoda que pare a Piastri lo máximo posible. 16 Verstappen sigue en pista. Tiene buenos tiempos, pero Norris está recortando diferencias con el Red Bull. 15 ¡Verstappen no pasa al box! Curiosa imagen de pequeñas llamas en los neumáticos de Alonso, pero que se apagaron por algunas virutas que se quedarían dentro. El Aston Martin circula sin problemas. 14 ¡SAINZ ADELANTA A ALONSO! ¡No pudo aguantar el asturiano al Williams! 14 ¡TAMBIÉN PARA PIASTRI! 14 Mucho optimismo será llegar al final con el neumático duro... Parece que la mayoría de equipos harán estrategia a dos paradas. 13 ¡ENTRA ALONSO! ¡Toca defenderse de Williams! 12 ¡RUSSELL Y SAINZ ENTRAN A BOXES! ¡Parece que el medio no aguanta más o le han dado más tralla de lo que debería! 11 ¡NORRIS PASA A RUSSELL! ¡Tira por dentro y le pasa por fuera con mejor tracción y le pasa en la salida de la seis! 11 ¡LECLERC ENTRA A BOXES! ¡Parece muy pronto! 10 ¡Sigue defendiéndose Russell! Norris tocó tierra... No tenía espacio para continuar. Alonso se puede echar encima y recupera el DRS. 9 ¡Norris se pega a Russell! El de Mercedes cierra filas por ahora y aguanta la tercera posición... Alonso, sin DRS, tiene que defenderse del Williams de Sainz. 7 No hubo muchos movimientos de posiciones. Leclerc y Antonelli son los que más ha ganado, dos cada uno, con el de Ferrari entrando en zona de puntos. 6 Todos en zona de DRS desde la tercera posición hasta la 12ª. Solo un punto de adelantamiento claro... 5 Poca diferencia entre el tiempo de Verstappen y los 13 primeros. Gestión total de neumáticos en una caravana de monoplazas. Cuidado con el aire sucio para los que van detrás. 3 ¡PROBLEMAS PARA GASLY! ¡Todos están pasando al Alpine! Se salió de la pista. 3 Ahora llega el momento de comenzar a gestionar neumáticos. Sin embargo, Verstappen quiere sacar a Piastri del DRS... 2 ¡Increíble ataque de Verstappen a Piastri para ponerse líder! McLaren ha comenzado con dudas. De hecho, Alonso hasta metió morro a Norris, pero Lando consiguió mantenerse por delante. 1 ¡GRAN SALIDA DE VERSTAPPEN! ¡SE PONE PRIMERO! 1 ¡ARRANCA LA CARRERA DEL GRAN PREMIO DE EMILIA-ROMAGNA! ¡TODOS EN SUS POSICIONES! ¡TOCA ESPERAR AL SEMÁFORO! ¡Ruedan los monoplazas en la vuelta de formación! La estrategia es a una parada, salvo que ocurra algún safety que permita cambiar y optar a un mejor compuesto. ¡Ya tenemos información de los neumáticos! ¡La gran mayoría parte con medios nuevos, salvo los Aston Martin, que son usados tras utilizarlos en la qualy de ayer! Solo hay cinco pilotos con duros: Hamilton, Antonelli, Hulkenberg, Bearman y Tsunoda, que parte del pit lane! ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Imola para vivir una carrera apasionante! Williams tiene 37 puntos tras las primeras seis carreras del año (30 de Alexander Albon y 7 de Carlos Sainz). Es su mejor temporada en cuanto a puntuación desde 2017 (83), y su mejor promedio por gran premio (6.17) desde 2016 (6.57). Mercedes ha conseguido puntuar en cada uno de los últimos 27 grandes premios disputados en la Fórmula 1. De lograr puntos en Imola, será la 20ª mejor racha en solitario de puntuación en la competición superando los 27 de Ferrari entre Azerbaiyán 2023 y Mónaco 2024. Ferrari ha comenzado sin una sola pole o victoria en las primeras seis carreras del año por primera vez desde 2020 (ninguna en toda la temporada), y por cuarta vez en la era híbrida tras quedarse a 0 también en 2014 y 2016. Charles Leclerc va a disputar, en Imola, el gran premio número 133 con Ferrari en la Fórmula 1, superando a Jacques Laffite (132) como el 11º piloto que más grandes premios ha disputado para una misma escudería en la historia de la competición. Red Bull va a disputar, en Imola, su gran premio número 400 en la Fórmula 1. Es la 7ª escudería que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición, empatando, además, con Renault. De liderar al menos 5 vueltas en Imola, Max Verstappen (Red Bull) superará a Sebastian Vettel (3501) como el tercer piloto con más vueltas lideradas en toda la historia de la Fórmula 1 (3497 del neerlandés actualmente). Oscar Piastri (McLaren) ha finalizado cada uno de los últimos 34 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. El australiano tiene la oportunidad de conseguir la tercera mejor racha en solitario en la historia de la Fórmula 1 superando los 34 de Daniel Ricciardo entre Estiria 2020 y Ciudad de México 2021. Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido la victoria en cada una de las tres últimas carreras. El australiano tiene la oportunidad de convertirse en el 16º piloto diferente que encadene 4 victorias seguidas en la Fórmula 1. Cuatro de los cinco pilotos con más puntos en Imola forman parte de la parrilla actual de Fórmula 1 (Max Verstappen – 84, Lando Norris – 56, Lewis Hamilton – 53 y Charles Leclerc – 52), con el neerlandés de Red Bull pudiendo igualar o superar a Michael Schumacher (102) como el piloto con más puntos logrados en el trazado italiano. Max Verstappen (Red Bull) ha ganado cada una de las últimas tres carreras en Imola. El neerlandés tiene la oportunidad de ser el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en ganar en cuatro ediciones consecutivas en el trazado italiano, algo que solo ha logrado en Abu Dabi (2020 a 2023) y en Japón (2022 a 2025). Tal día como hoy, en 2003, tenía lugar la carrera del Gran Premio de Austria. Michael Schumacher consiguió la 67ª de sus victorias en la Fórmula 1. Entre los pilotos con al menos 15 victorias, solo Juan Manuel Fangio (47.1%) tenía un porcentaje mayor de victorias respecto al total de carreras disputadas que el germano en ese momento (36.4). Se han disputado 31 carreras de Fórmula 1 en Imola. Es el 13er circuito que ha visto más grandes premios en la competición. Nadie ha conseguido más victorias que Michael Schumacher (7), más poles que Ayrton Senna (8) ni más podios que el Káiser (12) en este trazado. ¡Buenas tardes a todos, y sean bienvenidos a una nueva narración de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día grande! ¡Día de carrera! Gran Premio de Emilia-Romagna... ¡IMOLA, LISTO!

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos! ¡Esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de clasificación y de su narración! ¡Que pasen buen sábado y les esperamos mañana con la carrera! ¡Adiós! Final Así las cosas, las 10 primeras posiciones quedan ocupadas por Oscar Piastri, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Isack Hadjar y Pierre Gasly. Final El debacle de Ferrari es total. Es la tercera vez en la historia de la Fórmula 1 desde que solo hay dos pilotos por equipo que se quedan con los dos pilotos fuera del top 10 en parrilla en Italia, ambas en el Gran Premio de mismo nombre en 2020 (13º Leclerc y 17º Vettel, ambos acabaron abandonando en carrera) y 1984 (11º de Michele Alboreto y 14º de René Arnoux). Final Max Verstappen firma la 2ª posición. Domina por completo en el primer sector. Es la 77ª primera línea del neerlandés. Final Undécima primera línea de Oscar Piastri. Ha sido poleman en tres de las últimas cuatro veces que ha salido en las dos primeras posiciones. Final Es evidente que el Aston Martin ha mejorado, al menos a una vuelta. Veremos si estas mejoras le sirven en carrera. Es la primera vez que se meten los dos en Q3. Alonso no salía 5º o mejor desde China el año pasado (3º). Final Es la tercera pole position de Oscar Piastri en la Fórmula 1 tras las de China y Baréin este mismo año. Ganó la carrera en ambas ocasiones. Final ¡TREMENDA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN! Comenzó con un susto enorme con el accidente de Tsunoda. También el de Colapinto. Retraso en el inicio de Q2 por un tiempo de Bearman que no volvieron a poner. Los Aston Martin mejorando con goma media sobre la blanda. Ferrari, cayendo en Q2 con estrépito. Williams viniéndose arriba... ¡Cómo está la Fórmula 1! Q3 ¡Russell es tercero, Norris cae a la cuarta posición y Fernando Alonso saldrá 5º completando otra vuelta con medios! Q3 ¡POLE POSITION PARA OSCAR PIASTRIIIIIIII! ¡NO PUDO VERSTAPPEN, QUE SE QUEDA 2º! Q3 ¡NORRIS NO MEJORA! ¡SE QUEDA ATRÁS! Q3 ¡VUELTA LANZADA! ¡LLEGA LA HORA DE LA VERDAD! ¡PIASTRI VUELA Y SE PONE POLEMAN PROVISIONAL! Q3 ¡SALEN LOS MONOPLAZAS! ¡ASTON SALE CON MEDIOS! ¡RUSSELL, TAMBIÉN! Los demás lo hacen con goma blanda nueva. Q3 ¡Por ahora, Verstappen es el poleman! Piastri, Norris y Russell completan las dos primeras líneas de salida. Hadjar, Stroll, Alonso, Sainz, Albon y Gasly completan este primer envite. Queda uno más... Q3 ¡VERSTAPPEN SE PONE PRIMERO! Q3 ¡NORRIS VUELA! ¡PIASTRI, TAMBIÉN! ¡El australiano se hace con la pole provisional a falta de que llegue Verstappen! Q3 ¡LOS 10 EN PISTA! ¡Aston Martin son los primeros que fijarán tiempo en esta Q3! 6 con blandos nuevos a excepción de Hadjar, Sainz, Gasly y ALbon, que salen con goma usada. Q3 ¡ARRANCA LA Q3! ¡COMIENZA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡TREMENDA SESIÓN! ¡Desastre absoluto de Ferrari! ¡Antonelli también se quedó fuera! ¡Enfado mayúsculo de Leclerc! ¡Sainz ha sido el más rápido con una vuelta impresionante! Es la primera vez de la temporada con los dos Aston Martin en Q3, que han hecho tiempazo con neumático medio. Williams y Aston Martin, gran paso adelante. Q2 ¡LOS DOS FERRARI ESTÁN FUERA! ¡PASAN LOS DOS ASTON MARTIN CON NEUMÁTICO MEDIO! Q2 ¡SAINZ SE PONE PRIMERO! Q2 ¡Todos de nuevo a pista para buscar el pase a la Q3! Q2 Primer envite sin demasiada chicha que comer. El segundo intento debería ser más frenético. Q2 ¡Los McLaren, al frente! 20 milésimas de Piastri a Norris en esa primera posición. Verstappen es tercero, seguido de Russell y los dos Ferrari. Alonso es 8º por delante de Sainz. Antonelli firma el tiempo de corte por ahora con 1:16.122. Q2 Los dos Ferrari hacen buen tiempo con rueda usada. Los que han salido con goma nueva, no parecen mejorar en exceso. Q2 ¡Semáforo en verde! ¡Arranca la Q2! ¡Bortoleto sale, a pesar de estar el tiempo de Bearman bajo revisión! Es inaudito el descontrol de la FIA. El de Haas ya se baja del coche. Q1 Se reanuda a las 16:58. Q1 Se retrasa el inicio de la Q2. Está el tiempo de Bearman bajo revisión. Veremos si finalmente acaba participando en laa Q2, en detrimento de Bortoleto. Q1 ¡Q1 muy accidentada! Primero con Tsunoda y finalmente con Colapinto. Los dos están bien. El más rápido fue Verstappen, seguido de Piastri y Alonso.Tendremos 14 coches en Q2 tras el accidente del piloto argentino, que había pasado el corte. Toca reparar el muro y despejar la pista de nuevo antes de continuar con la sesión. Q1 No hubo ocasión de dar una última vuelta. Colapinto se estrelló en las primeras curvas. También golpeo feo, aunque no tanto como el de Tsunoda. El argentino está bien. Q1 ¡ACCIDENTE DE COLAPINTO! ¡TODO ACABADO! ¡No hay tiempo para dar vuelta! Q1 Todos al box antes de lanzar la última ofensiva de la Q1. Q1 Verstappen ha sido el más rápido y con diferencia. Piastri es el 2º. Alonso da la sorpresa con el tercer mejor tiempo por ahora. Norris es sexto. Los Ferrari, 9º Leclerc y 11º Hamilton. Sainz es 8º. Q1 ¡Verstappen se pone con 1:15.1! Q1 ¡Entramos en los 1:15! El corte debería estar alrededor del 1:15.7. Q1 ¡Los 19 contendientes están en pista! ¡Vueltas en progreso y seguimos viendo tiempos completados! Por ahora, Albon tiene el mejor tiempo, pero queda mucho por delante. Q1 ¡Semáforo en verde! ¡Se reanuda la sesión y los coches vuelven a pista! Q1 Pista despejada. Se reanudará la sesión en dos minutos. Q1 Tremendo accidente de Tsunoda. Se come el piano en la curva cinco, se fue contra el muro y no lo saltó de milagro. Vueltas de campana incluidas, el halo y la seguridad ha protegido al piloto japonés. El monoplaza, completamente destrozado. Q1 Afortunadamente, Yuki Tsunoda parece estar completamente bien. Sale del monoplaza por su propio pie. Q1 ¡Accidente fortísimo de Tsunoda! Se va contra el muro pasando la grava. Impacto tremendo. Q1 ¡BANDERA ROJA! ¡TSUNODA SE QUEDA EN LA CURVA 6! Q1 Nadie se la juega a poner neumático medio. Todos parten con neumático blando. Q1 Comienzan las primeras vueltas lanzadas cuando hay 10 pilotos en pista por ahora. Todavía queda ver el estreno de Franco Colapinto con el Alpine ante el "castigo" a Jack Doohan. Veremos si el argentino da la talla. Q1 Este es un circuito en el que es muy difícil adelantar. Conseguir una buena posición hoy, puede asegurar incluso podio durante la carrera. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la qualy! ¡Nos espera una sesión de clasificación emocionante por delante! ¡No se la quieran perder! ¡Todo comenzará en 10 minutos! El Gran Premio de Emilia-Romagna tuvo lugar por primera vez en el año 2020. El día en el que Lewis Hamilton continuaba agrandando su leyenda con su 93ª victoria, Mercedes se hizo con el título del campeonato de constructores por 7ª vez, igualando aquel día el 4º registro de Lotus (ahora 5º por debajo de la escudería alemana, con 8 tras el de 2021). Ferrari ha comenzado sin una sola pole o victoria en las primeras seis carreras del año por primera vez desde 2020 (ninguna en toda la temporada), y por cuarta vez en la era híbrida tras quedarse a 0 también en 2014 y 2016. Lando Norris (McLaren) ha conseguido 10 pole positions en la Fórmula 1, aunque solo ha logrado una en lo que llevamos de 2025 (en Australia). De lograrla en Imola, será el 36º con más poles en la historia de la competición, e igualará a Kimi Raikkonen como el 5º piloto con más poles con la escudería británica (11). El poleman ha ganado en Imola en 11 de las 31 carreras disputadas (35.5%), con Max Verstappen (Red Bull) pudiendo ser el segundo piloto en la historia de la Fórmula 1 que consiga tres poles consecutivas en el trazado italiano tras Ayrton Senna (7 seguidas entre 1985 y 1991). Imola es el único circuito que ha acogido más de un Gran Premio diferente en Italia de Fórmula 1 (tres: San Marino, Italia y Emilia Romaña). Reapareció en “El Gran Circo” en 2020 tras 14 años de ausencia después de que fuera remodelado por segunda vez en su historia (la primera fue en 1994). ¡Buenas tardes a todos, amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos a la narración de un nuevo fin de semana del Gran Circo! Día de clasificación en Italia. Gran Premio de Emilia-Romagna. ¡Todo listo en el circuito de Imola!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.