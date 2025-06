Volver al inicio 36 ¡¡¡ HEMOS SUPERADO EL ECUADOR DE UN GRAN PREMIO DE AUSTRIA QUE NOS HA DEJADO A LAS PRIMERAS DE CAMBIO SIN CARLOS SAINZ Y SIN MAX VERSTAPPEN !!! El español se quedó clavado en salida, logró arrancar el coche y cuando llegó al Pit Lane se incendiaron sus frenos. El neerlandés en Remus fue embestido por Kimi Antonelli obligándole a abandonar por primera vez esta temporada. 34 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO A BOXES !!! Se ha ayudado del DRS de LIam Lawson y cuando le ha fallado, el asturiano no ha tardado en hacer el Pit Stop. Tanto el australiano como el asturiano reaparecen con duros, en la undécima y duodécima posición. Todos los ojos puestos en los Kick Sauber, los Haas y un Pierre Gasly que vuelve a sufrir. 34 ¡¡¡ LIAM LAWSON A BOXES !!! ¿¿¿ QUÉ PASARÁ CON FERNANDO ALONSO ??? 10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA YUKI TSUNODA. 33 A expensas de la estrategia de Liam Lawson (quinto) y Fernando Alonso (sexto), los Kick Sauber están los dos en puntos (Gabriel Bortoleto octavo y Nico Hulkenberg noveno), con Pierre Gasly décimo pero con la presión asfixiante de Esteban Ocon. 31 ¡¡¡ YUKI TSUNODA EN BOXES PORQUE SE HA TOCADO CON FRANCO COLAPINTO !!! El japonés ha dado un giro de 360 grados cuando se ha tirado, de forma innecesaria, sobre el monoplaza del argentino. Hay muchos abandonos y se reparten más puntos de lo habitual, y la lucha es más encarnizada que nunca. 29 ¡¡¡ LEWIS HAMILTON ARRIESGANDO EN LA CURVA 5 POR EL EXTERIOR ADELANTANDO A LIAM LAWSIN !!! ESPECTACULAR EL HEPTACAMPEÓN DEL MUNDO. 27 LANDO NORRIS Y OSCAR PIASTRI CLAVANDO TIEMPOS. Se ha instalado la ventaja a favor del británico en unos seis segundos y medio. Charles Leclerc está del líder del Mundial a 10 segundos y con una ventaja por debajo de los tres segundos con respecto a su compañero Lewis Hamilton. 26 LEWIS HAMILTON A BOXES !!! Entre los McLaren y los Ferrari se han colado un Liam Lawson y Fernando Alonso que siguen siguiéndose el uno al otro, y que buscan alargar la parada todo lo que puedan. De hecho, Charles Leclerc ha salido de boxes entre ambos. 24 ÓSCAR PIASTRI A 6 SEGUNDOS DE LANDO NORRIS !!!! Peor parada la del líder del Mundial que la del poleman en el día de hoy. Una distancia que el británico debería aprovechar para tirar y poder confirmar su victoria en el día de hoy. Charles Leclerc a boxes. Lewis Hamilton, líder del Gran Premio. 23 A todo esto, Lando Norris ha colocado el neumático duro como Pierre Gasly, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda. Ahora el británico está apretando con su duro (el mejor en el segundo sector) porque llaman a Óscar Piastri. 22 LANDO NORRIS GANÁNDOLE UN SEGUNDO A ÓSCAR PIASTRI EN LA ÚLTIMA VUELTA POR ANTICIPAR LA PARADA.. De hecho, Charles Leclerce (tercero) lleva dos o tres giros aguantando la distancia por debajo de los 7 segundos. 21 GABRIEL BORTOLETO A BOXES. Liam Lawson y Fernando Alonso, que son uña y carne, viajaban momentáneamente en quinta y sexta posición. El brasileño ha bajado hasta la 13ª posición. Bastante hundido, por lo que el australiano y el español deberían estirar su visita a los mecánicos. 20 ¡¡¡ A PUNTO DE TOCAR ÓSCAR PIASTRI A LANDO NORRIS QUE SE MARCHA A BOXES, APARECIENDO A SU SALIDA EN CUARTA POSICIÓN !!! Está justo por delante de Gabriel Bortoleto y liberándose momentáneamente del agobio de Óscar Piastri. 19 GEORGE RUSSEL A BOXES Y APARECE EN 11ª POSICIÓN. Fernando Alonso ahora mismo es séptimo y con DRS para poder adelantar a Liam Lawson, muy cerca también de Gabriel Bortoleto. El español tendrá a los RB como principales enemigos en el día de hoy. 18 LLEVAMOS UNA SERIE DE VUELTAS EN EL QUE ÓSCAR PIASTRI ESTÁ DANDO UNA PEQUEÑA TREGUA A LANDO NORRIS. El australiano está cuidando en su conducción más el McLaren que su compañero. No está apurando tanto en los arcenes. 17 ¡¡¡ ALEXANDER ALBON SE RETIRA DESPUÉS DE REALIZAR UN GRAN INICIO DE GRAN PREMIO !!! ¡¡¡ QUÉ PESADILLA DE FIN DE SEMANA PARA LOS WILLIAMS !!!! 15 ¡¡¡ FERNANDO ALONSO ES OCTAVO !!!! Alexander Albon se ha defendido de Pierre Gasly con el que ha conseguido defender posición. Yuki Tsunoda, junto a Esteban Ocon, entran en puntos por detrás del asturiano. 11 11 - 12 VUELTAS HA DURADO EL NEUMÁTICO BLANDO. Pierre Gasly a boxes, por lo que Fernando Alonso avanza una posición y ya es noveno. Y ojo que también va a parar Alexander Albon, que viajaba firme en sexta posición. 8 ¡¡¡ ÓSCAR PIASTRI ES UNA SOMBRA ALARGADA DE LANDO NORRIS !!! Los dos en trenecito ya aventajan en 4 segundos a Charles Leclerc. Su último escarceo en Remus, el australiano se ha metido por dentro, pero ha recuperado posición el poleman con mejor tracción, aguantando en la curva 4 la embestida del líder del Mundial. 8 EL WILLIAMS VOLANDO EN ESTE INICIO DE GRAN PREMIO. Alexander Albon se encuentra en una sorprendente sexta posición y no ha tenido ningún problema en quitarse de encima a Pierre Gasly. Qué contraste con respecto a Carlos Sainz. 7 ¡¡¡ HA ATACADO ÓSCAR PIASTRI A LANDO NORRIS EN REMUS Y CASI SORPRENDE A UN PILOTO BRITÁNICO QUE SIGUE LIDERANDO EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA !!! Se promete batalla entre los McLaren.De hecho, ahora mismo puede ser la única porque las ventajas se van estabilizando. 6 DRS HABILITADO. Óscar Piastri está a tan solo tres décimas de Lando Norris. Los dos McLaren empieza a adquirir una interesante ventaja con respecto a los Ferrari. Quitando al Cavallino Rampante y a George Russell, que ha perdido comba tras la batalla inicial, todos los demás pueden usar el alerón trasero de adelantamiento. 4 REINIICO DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA. George Russell se pega peligrosamente a la cola del Ferrari de Lewis Hamilton. Por detrás , Olivier Bearman y Franco Colapinto se han pegado entre sí, por detrás de Fernando Alonso, en ese Remus que da tanto que hablar. 3 EL COCHE DE SEGURIDAD SE MARCHARÁ EN LA SIGUIENTE VUELTA. Se reanudará la carrera con tres pilotos menos en pista. Tercer abandono de Max Verstappen en Austria (tras 2017 y 2020). Su primera retirada de la temporada. 2 Los dos McLaren en primer lugar, y por detrás los dos Ferrari. Muy buenas salidas de Pierre Gaslty (del décimo al sexto puesto) y de Alexander Albon (del 12º al 7º lugar). Jack Hadjar en el Pit Lane, ha cambiado el neumátido del blando al medio. 1 EMPEZAMOS CON COCHE DE SEGURIDAD EN PISTA. En la curva 1, Lando Norris ha conseguido tapar a Charles Leclerc, una maniobra que ha favorecido a Óscar Piastri, dejando a los dos McLaren en cabeza en esta primera (segunda) vuelta. Y hemos llegado a Remus donde Kimi Antonelli se ha llevado por delante a Max Verstappen. NUEVA VUELTA DE CALENTAMIENTO PERO AHORA CON UNA VUELTA MENOS Y UN PILOTO MENOS. Recuerden blandos para los Alpine, Oliver Bearman, Isack Hadjar y Nico Hulkenberg. Todos los demás con medios. Tan solo en el Gran Premio de Bahrein (5) Carlos Sainz ha abandonado en más ocasiones que en el de Austria (cuatro como en Bélgica). En 11 Grandes Premios ya ha igualado el número de abandonos que en su última temporada con Ferrari en 2024 (tres) CARLOS SAINZ SE BAJA DEL WILLIAMS. NO PARTICIPARÁ EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA 2025. El Williams de Carlos Sainz es remolcado hacia el garaje a toda prisa. No está descartado que Carlos Sainz participe pero será muy difícil porque el fuego habrá dañado material. Pero si el problema está localizado, tienen 8 minutos para solucionarlo y poder participar. SALIDA RETRASADA PARA LAS 15:15 HORA AUSTRIACA / ESPAÑOLA. Ha llegado Carlos Sainz al Pit Lane y, según ha frenado, los frenos ha empezado a lanzar fuego. Extintores en acción. Protagonismo absoluto en esta salida del Gran Premio para Carlos Sainz. Veremos si puede continuar o si es remolcado hacia su abandono. ¡¡¡ CARLOS SAINZ LOGRA CON MUCHAS DIFICULTADES, Y CON LA AYUDA DE LOS OPERARIOS DE PISTA, HA LOGRADO ARRANCAR EL WILLIAMS !!! Saldrá desde el Pit Lane. 50 grados en el asfalto para los neumáticos que, en este inicio, serán medios para todos exceptuando para Pierre Gasly, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg. SE QUEDA CLAVADO CARLOS SAINZ EN LÍNEA DE PARRILLA. Todo preparado en el Red Bull Racing de Spielberg en Austrian, enmedio de un paisaje que es menos bucólico de lo habitual por el calor que hace este año en Centroeuropa. Remus es garantía de espectáculo Los co-equipiers corren hacia sus puestos. Nos esperan 71 vueltas por delante, y las ganas de un Lando Norris en empezar a recortar su desventaja con respecto a Óscar Piastri. A pesar de su mala temporada, no hay que olvidar que estamos en casa de Red Bull que es un poco casa de Max Verstappen, donde por supuesto no ha faltado la marea "oranje". Ningún piloto ha conseguido más victorias en el Gran Premio de Austria que el campeonísimo neerlandés (4). El piloto de Red Bull es, también, quien más podios (6), más poles (4) y más vueltas rápidas (4) ha conseguido en este Gran Premio. Otra historia bien diferente son los Williams. Si bien es cierto que Alex Albon (12º) quiere resarcirse de sus dos últimos abandonos, Carlos Sainz (19º) vivió un auténtico infierno, denunciando por radio las deficiencias de su coche que sufrió muchísimo con los pianos, siempre característicos, de Spielberg. Las mejoras, quizás las últimas de la temporada, que han traido en Aston Martin para Austria han abierto la puerta para que el asturiano pueda entrar en los puntos y consolidar esa séptima posición (la mejor de la temporada) que logró en Canadá. Por su parte, su compañero Lance Stroll hizo unos entrenos el viernes espectaculares para quedarse ayer a las primeras de cambio en Q1 (16º). Los Ferrari se presentan como alternativas a unos McLaren que no desfallecen. Por encima de los Mercedes y de un Max Verstappen muy lejos de sus aspiraciones, todos ellos en una Q3 invadida por una gran cantidad de rookies, y en el que no estuvieron presentes los españoles, ni Fernando Alonso (11º) ni Carlos Sainz (19º). De hecho, sorprendió no solo que el Ferrari se intercalara entre Lando Norris y Óscar Piastri, si no también la ventaja de 583 milésimas sobre el líder del Mundial. Porque, en este 2025, la distancia entre los dos McLaren son de 22 puntos. Hoy podría ser una gran oportunidad para el británico para darle mayor emoción al campeonato del mundo de pilotos. Y así lo demostró en la fase de clasificación en el día de ayer donde Lando Norris se impuso en la fase de clasificación por primera vez para McLaren por primera vez en este siglo en Austria, y en el que la ventaja de 521 milésimas sobre el segundo clasificado (Charles Leclerc) fue el mayor gap de la temporada. Estamos inmersos enmedio de la temporada 2025 y ya dentro del verano europeo que nos conducirá a un agosto donde la Fórmula 1 se tomará las rutinarias vacaciones para enfocar la segunda parte de la temporada. Por el momento manda McLaren esta temporada y en Austria no ha podido ser menos. Un Red Bull Ring Racing que es un auténtico tobogán con tres zonas de DRS. Se sube hasta Remus (curva 2-3) donde veremos la mayoría de adelantamientos), se empezará a bajar por Schlossgod (curva 4); y a partir de ahí los pilotos entrarán por una zona rápida culminada por la doble curva con amplía escapatoria (la 9 de Jochen Rindt y la 10 donde los monoplazas se saldrán antes de encarar la recta de meta. Hola muy buenas tardes a todos los amantes de la Fórmula 1, y sean bienvenidos al Gran Premio de Austria que se celebrará en el siempre rápido y breve circuito de Spielberg, al que los pilotos tendrán que completar 71 vueltas a un trazado que apenas tiene 10 curvas.

Volver al inicio Final Con esto ponemos punto y final por hoy tras haberles contado todo lo sucedido en la clasificación del Gran Premio de Austria, regresaremos mañana con la carrera. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Final Lando Norris ha logrado un hecho destacado aquí en Austria al lograr la primera pole para McLaren en ese país en el siglo XXI, la anterior la había conseguido en el año 2000 Mika Hakkinen. Final Decíamos en la previa que las victorias se las han ido alternando los pilotos en esta campaña, tras las tres consecutivas que consiguió Piastri entre Barein y Miami, pero solo cuatro pilotos han conseguido ganar un Gran Premio, Piastri, Norris, Verstappen y Russell. Final Ahora mismo, Piastri lidera con 198 puntos y Norris tiene 176. Tampoco está lejos Max Verstappen, con 155 puntos. Final El objetivo ahora para Lando Norris es lograr mañana la victoria en carrera y poder recortarle puntos a su compañeros de equipo, Oscar Piastri, y mantener así vivo el Mundial cuando todavía quedarán 13 Grandes Premios. Final Lando Norris consigue su 12ª pole, tercera esta temporada tras las logradas en Australia y Mónaco. Solo ha logrado dos triunfos en este 2025, justo en los dos Grandes Premios en los que consiguió la pole. Q3 Oscar Piastri no ha podido disputarle la primera posición a su compañero Norris, ni siquiera ha logrado hacerse con la segunda plaza, es tercero tras Charles Leclerc. Q3 Buena clasificación de Lam Lawson que termina sexto por detrás de George Russell. Q3 Gabriel Bortoleto se pone octavo por delante de Antonelli. Q3 1:03.971 es el tiempo de Lando Norris que va conseguir la pole position en Austria. Q3 Dos minutos para que termine la clasificación, los pilotos buscan completar la última vuelta del día. Q3 Los McLaren y los Ferrari se alternan en las primeras cuatro posiciones, Norris seguido de Leclerc, Piastri y Hamilton. Q3 Mejor tiempo provisional para Lando Norris con 1:04.268. Q3 Varios pilotos ya en pista en esta Q3, sigue el pulso entre Norris y Piastri. Q2 Por tanto, Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto y Bearman no pasan el corte a la Q3. Q2 Se mete décimo Antonelli por lo que Fernando Alonso se queda fuera de la Q3, es undécimo. Q2 Fernando Alonso lo va a tener difícil para meterse, completando su útima vuelta. Q2 Charles Leclerc tercer mejor tiempo, mejorando la marca anterior de Verstappen que es cuarto. Q2 Gran tiempo de Gabriel Bortoleto que se coloca cuarto, a 436 de Lando Norris. Q2 Se reinicia la clasificación de este Gran Premio de Austria, restan cuatro minutos de esta Q2. Q2 Los pilotos ahora mismo en boxes esperando a que se de por finalizada la bandera roja y puedan retomar la salida. Q2 Los dos McLaren se mantienen en cabeza, Norris primero y Piastri segundo, seguidos de los dos Ferraris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Q2 Bandera roja en pista, parece que ha saltado una chispa y ha producido fuego. Q2 Oscar Piastri a punto de completar vuelta cuando Leclerc se pone tercero. Q2 Mejor tiempo para Max Verstappen con 1:05.103, pero no tarda en mejorarlo Piastri, el primero que baja de 1:05, con una marca de 1:04.410. Q2 La primera referencia es 1:05.446, tiempo de Charles Leclerc que el resto de pilotos van a tratar de bajar. Q2 Los primeros en completar vuelta en esta Q2 son los Ferraris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Q2 Arranca el segundo turno, con Hamilton, Albon, Leclerc, Norris, Piastri, Lawson, Gasly, Hadjar, Verstappen, Bortoleto, Antonelli, Russell, Alonso, Bearman y Colapinto. Q1 Tras hacer unos buenos libres, Lance Stroll y Yuki Tsunoda no han logrado ese pase para la Q2. Q1 El último en entrar ha sido Franco Coloapinto. Las sorpresas en esta sesión es que se han quedado fuera Carlos Sainz y Yuki Tsunoda. Tampoco han pasado el corte Lance Stroll, Esteban Ocony Nico Hulkenberg. Q1 Carlos Sainz se queda fuera de la Q2, ha conseguido meterse Fernando Alonso, que es 13º. Q1 No son buenas las referencias que viene marcando Carlos Sainz, veremos cuál es su tiempo en esta última vuelta. Q1 Tercer mejor tiempo para Lian Lawson, de momento los dos McLaren sigue inamovibles en las dos primeras posiciones de esta Q2. Q1 Marca tiempo Carlos Sainz pero el décimoquinto en esta Q1, al límite. Q1 Ahora mismo Fernando Alonso y Carlos Sainz en las últimas dos posiciones cuando quedan cinco minutos. Q1 Segundo mejor tiempo para Oscar Piastri, no consigue mejorar la marca de Norris, se queda a 332 milésimas de su compañero en McLaren. Q1 Fernando Alonso ha vuelto a pista y está intentando completar su primera vuelta. Q1 Tercer mejor tiempo para Lewis Hamilton y cuarto para un Mercedes, Kimi Antonelli. Q1 Error de Oscar Piastri que aborta su vuelta. Lando Norris primero y ahora Max Verstappen marca el segundo mejor tiempo. Q1 De momento el mejor tiempo lo ha marcado Nico Hulkenberg, 1:05.681, seguido de Esteban Ocon. Q1 Fernando Alonso ha tenido algún problema ya que ha entrado de nuevo a boxes. Q1 ¡Comienza la clasificación! Empiezan a salir los primeros pilotos. La clasificación va a comenzar con unos minutos de retraso por los incidentes en F2. De hecho, el único piloto que ha logrado triunfos consecutivos en este Mundial ha sido el líder, Óscar Piastri, que ganó en Bárein, Arabia Saudí y Miami. Piastri continúa como líder del Mundial de pilotos con 198 puntos, seguido de Norris con 176, aunque repetir victoria de forma consecutiva en este Mundial parece una tarea complicada. En los últimos cuatro Grandes Premios ha habido cuatro ganadores diferentes: Verstappen, Norris, Piatri y Russell. Ferrari, que es la escudería con más poles position en el Gran Premio de Austria (ocho), solo ha logrado una en sus últimas 11 participaciones en el país centroeuropeo (Charles Leclerc en 2019). En las 18 ediciones celebradas en Spielberg, consiguió subir al podio a por lo menos uno de sus pilotos en 14 de ellas, fallando en 1997, 2014, 2015 y 2021. Viviremos una intensa lucha por la pole aquí en Austria, un Gran Premio en el que Max Verstappen tiene el récord de podios (6), poles (4) y vueltas rápidas (4). En la tercera sesión de los entrenamientos libres, Lando Norris se ha coronado como el piloto más rápido, con un tiempo de 1:04.324, con neumático blando. A solo 118 décima se situaba, en segunda posición, su compañero en McLaren, Óscar Piastri. La tercera posición ha sido para un Red Bull, Max Verstappen, a 210 décimas. Buenas tardes y bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Austria, undécima prueba de la temporada.

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.