Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Ocio

Estos juguetes, figuras y accesorios de Spider-Man encantarán a fans y coleccionistas

Juguetes y figuras de Spider-Man para todas las edades: desde guantes lanzadores para juegos activos hasta sets de construcción y figuras articuladas que fascinan tanto a niños como a coleccionistas del universo Marvel.

Redacción De Tiendas

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:39

El universo de Spider-Man ha generado una amplia gama de productos relacionados con el famoso superhéroe. Entre los juguetes más destacados se incluyen ... figuras de acción, sets de construcción y guantes lanzadores que representan a Spider-Man y sus icónicos personajes. Estos juguetes abarcan diferentes tipos, como figuras articuladas, sets de bloques y accesorios temáticos, lo que permite a los fanáticos de todas las edades encontrar opciones que se adapten a sus gustos e intereses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  4. 4 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  9. 9 El cura plurilingüe de Torremolinos
  10. 10 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos juguetes, figuras y accesorios de Spider-Man encantarán a fans y coleccionistas

Estos juguetes, figuras y accesorios de Spider-Man encantarán a fans y coleccionistas