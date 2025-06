Manilva se planta ante el anuncio del cierre del retén de bomberos

Los grupos políticos municipales en Manilva cierran filas: no rotundo al cierre del Parque de Bomberos de la localidad, el segundo de la provincia que ... más salidas a emergencias hace.

Así lo señalaron tanto el alcalde, Mario Jiménez, como los portavoces de los cinco grupos políticos, Juan Carlos Morejón, de Izquierda Unida; Marcos Ruiz, de Compromiso Manilva; José Manuel Fernández, del PP, Antonio Marín de VOX y Diego Jiménez, del PSOE, que han firmado una moción institucional que trasladarán próximamente a Diputación Provincial de Málaga, organismo del que depende el Consorcio Provincial de Bomberos.

«No quiero hacer política con este tema, ante todo lealtad institucional y agradezco la presencia de todos los concejales del Ayuntamiento, también del PP, porque es fundamental que vayamos unidos y de la mano para luchar por las cosas importantes del municipio que no son negociables, como la Educación, la Sanidad y esto. Porque tenemos que reivindicar lo que Manilva merece», afirmó el alcalde.

«Queremos consenso, participación, colaboración, pero en ningún caso decisiones arbitrarias y unilaterales por parte de la diputación», aseguró.

Así, Mario Jiménez informó de que en la mañana de ayer el Ayuntamiento recibió una propuesta para adherirse a un convenio de colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Casares con el fin de cerrar el retén de bomberos de Manilva y construir un edificio nuevo en cinco fases.

«Estamos de acuerdo con la hoja de ruta que marca la Diputación pero no con la primera fase que establece el cierre del Parque de Bomberos de Manilva durante 39 meses; Manilva y su comarca no puede estar sin bomberos tres años y medio, a diario estamos sufriendo incendios y este servicio es necesario y no podemos esperar 25 minutos en una emergencia a que llegue el retén de bomberos de Estepona», explicó el alcalde de Manilva.

Mario Jiménez expresó su deseo de llegar a un acuerdo con Diputación en los próximos días porque «si el Parque de Bomberos ha estado operativo y abierto durante 15 años, puede estar abierto dos años más hasta que se construya el nuevo edificio y el Ayuntamiento de Manilva se compromete a solucionar las incidencias que se hayan podido detectar en el actual.»

«Convoco a todos los vecinos y vecinas de Manilva a una manifestación pacífica el lunes 9 de junio por la tarde si en estos próximos días no se llega a un acuerdo con Diputación Provincial», afirmó tajante.

«La prioridad son las personas»

Juan Carlos Morejón, de IU, afirmó que «ya sabemos lo que pasa cuando un servicio se quita, estamos hablando de vidas humanas, no es ninguna tontería, es la zona más occidental de la provincia de Málaga y los vecinos de Manilva tienen el derecho a ser atendidos en unos tiempos normales ante un incendio o emergencia. No estamos de acuerdo y expresamos un no rotundo al cierre del retén de Manilva.»

Mario Ruiz, concejal de Compromiso Manilva, pidió el máximo de los apoyos a los bomberos que prestan aquí su servicio y aseguró que «nosotros no estamos en contra de que ellos mejoren sus condiciones laborales, que prosperen, pero tenemos una prioridad que son las personas y su vida. La distancia que proponen a un Parque de Bomberos en los próximos 39 meses es la diferencia entre la vida y la muerte.»

Por su parte, Diego Jiménez, concejal del PSOE, afirmó que esta situación trasciende a los partidos políticos. «Cualquier persona con sentido común sabe que no podemos prescindir del retén de bomberos, la Diputación está para dar servicio a los pueblos menores de 20.000 habitantes, nadie puede comprender una decisión que no está justificada con nada.»

José Manuel Fernández, concejal del PP, indicó que «el retén de bomberos de Manilva es imprescindible. Expresamos un no rotundo al cierre del retén pero también un no rotundo a la utilización política de cuestiones como éstas.»

Y por último, Antonio Marín de VOX aseguró no entender «la deslealtad institucional que se está teniendo con este municipio desde hace ya muchos años. En época estival Manilva triplica sus habitantes, más de 19.000 en temporada baja. No solamente son incendios, inundaciones, tráfico, paso del Estrecho en esta época, … la llegada cinco minutos antes o después es la diferencia entre vivir y morir.»

Deficiencias estructurales

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, Cristóbal Ortega, de quien depende el Consorcio Provincial de Bomberos, lamentó que el alcalde de Manilva quiera politizar una decisión que es estrictamente técnica, logística y operativa. «Cerrar ese retén es urgente e inaplazable, porque las instalaciones no cumplen con los requisitos mínimos laborales que se exigen.»

Ortega apuntó que los informes técnicos del Consorcio evidencian «múltiples deficiencias estructurales que comprometen la seguridad y la salud laboral de los profesionales, degradan la calidad del servicio y afectan a la motivación del personal».

«También así lo indica un informe del sindicato CC.OO. que alerta de carencias en salubridad y funcionalidad, con limitaciones para la formación continua y recuerdo además los numerosos conflictos operativos como consecuencia de su ubicación, en pleno núcleo urbano de Manilva», afirmó el diputado.

Asimismo, desde Diputación se aseguró de que ésta es una «decisión temporal» y que «actualmente se está a la espera de que el Ayuntamiento de Manilva ceda el suelo para poner en marcha las nuevas instalaciones.»