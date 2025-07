Elías Bendodo dice que Sánchez está «cómodo» con la agitación en Torre-Pacheco: «Piensa que la conflictividad les interesa»

Emma Pérez-Romera Estepona Jueves, 17 de julio 2025, 14:34 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado en Estepona respecto a los sucesos racistas de los últimos días en Torre-Pacheco que «el PP condena todo tipo de violencia venga de donde venga» y ha afirmado que «el Gobierno está cómodo con la agitación que se ha producido allí, porque piensa que la conflictividad y la crispación le interesa.»

«Si el presidente ha querido sacar algún rédito electoral con estos incidentes, Sánchez es un mal tipo, porque es un conflicto que divide a la sociedad y no nos merecemos un presidente que cree que con el conflicto se gana, pero no ahora, sino desde hace siete años cuando llegó a la Moncloa.»

Bendodo, que ha visitado Estepona para felicitar al alcalde por su bajada de deuda a 0, ha asegurado además que «la igualdad y la solidaridad entre territorios esta comprometida con este Gobierno. Por estar 15 minutos más sentado en la Moncloa, Sánchez va a permitir que Cataluña recaude todos los impuestos y le dé al Estado el donativo que considere oportuno. Esto es una patada a la Democracia, a la unidad de España y al principio de solidaridad de entre todos los territorios. Y una linea roja más que ha superado este gobierno y que se inició con Zapatero», ha señalado.

«¿Cómo se puede llamar socialista y progresista un partido que blinda la desigualdad y la insolidaridad entre territorios? Desde el PP no vamos a permitir que haya territorios de primera y de segunda. Sánchez es un presidente peligroso y negativo para nuestro país, que ha sustituido el sentido de Estado por el sentido de su supervivencia y que es capaz de cualquier cosa par sobrevivir en el poder», se ha preguntado Bendodo.

Cristobal Montoro

En referencia a la imputación del exministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y nueve altos cargos de su ministerio por supuestamente beneficiar a empresas, ha afirmado que "el PSOE cree que ha visto aquí una tabla de salvación y se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de 7 años y que no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo de Feijóo ni con el PP actual.

"En nuestro ánimo de no hacer el ridículo no se nos ocurriría vincular a Pedro Sánchez ni con Filesa ni con la crisis económica que hubo durante el mandato de Zapatero. Sería bueno que el PSOE tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular a Feijóo con supuestos de hace casi 10 años y a partir de ahí respetamos las decisiones judiciales y veremos cómo evolucionan", ha recalcado.

Por último, en declaraciones a los medios ha confirmado que los gobiernos autonómicos de su partido no participan hoy en la reunión con el Ministerio de Juventud e Infancia para decidir la reubicación de más de 3.000 menores inmigrantes porque «ya está bien, no vamos a permitir que se trate a los menores como si fueran paquetes y no vamos a permitir que Sánchez use la inmigración para dividir y contentar a sus socios independentistas y nacionalistas».