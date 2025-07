'Dos Hombres Solos, Sin Punto Com...Ni Na!': la comedia más longeva mantiene intacto su encanto

Desde que Manolo Medina estrenó 'Dos Hombres Solos, Sin Punto Com...Ni Na!' en un pequeño escenario de Jerez, «ante un público de 40 personas, ... que eran todos amigos», la obra ha protagonizado la trayectoria escénica más longeva de la historia de la comedia teatral en España. Ni más ni menos que 27 años ininterrumpidos en cartel, más de 2.000 funciones y más de un millón de espectadores avalan su éxito y el cariño con el que la ha acogido el público. El espectáculo se mantiene igual de vigente y divertido que el primer día, y el público este verano tiene la ocasión de descubrirlo o volver a disfrutarlo en el Teatro del Conservatorio Superior de Música de Málaga, el Auditorio Manuel de Falla, todos los fines de semana de julio y agosto a las 21.00 horas.

Manolo Medina recuerda las dos figuras que le inspiraron a la hora de crear a Consuelo, una madre castiza y sin filtros que interpreta sobre las tablas en cada función: «Surge de la suma de la personalidad de Gonzalo, un vecino que tenía 8 hijos; y el sentido del humor de mi madre». Una vis cómica surgida de la espontaneidad e inocencia, para nada buscada. Manolo recuerda una de las muchas y divertidas anécdotas protagonizadas por su madre: «Una vez se cruzó con una vecina cuya hermana se acababa de morir, y ella pensaba que había sido ella la fallecida, y no tuvo otra cosa que preguntarle 'oye, ¿quién es la que se murió al final? ¿Tu hermana o tú?», apunta entre carcajadas.

Manolo Medina se considera «un jerezano de patio», y es ese de ese ambiente castizo, con olor a puchero y a jabón lagarto, de donde surge su personal vis cómica. «Con la obra homenajeo a una generación de madres y abuelas que ya está desapareciendo: las mujeres actuales son diferentes, han tenido la oportunidad de formarse, y tienen un perfil muy distinto», señala.

Una obra en constante actualización

Durante estas cerca de tres décadas que lleva 'Dos Hombres Solos, Sin Punto Com...Ni Na!' en cartel, Manolo Medina ha ido actualizando el texto original con nuevas ocurrencias, pero siempre huyendo del chiste fácil a costa de la actualidad. «La gente viene al teatro a disfrutar y olvidarse de los problemas del día a día, no a que le recuerden la miseria del político de turno», valora.

Manolo Medina ha encontrado en David Caballero, su compañero de reparto en la obra, a un aliado escénico perfecto. «Antes de formar parte de 'Dos Hombres Solos, Sin Punto Com...Ni Na!', no había hecho nada de teatro. Era un fan de la obra, y la había visto muchas veces. Me pidió la oportunidad de probar y ensayar conmigo, y al cuarto ensayo, surgió la magia», recuerda. «Tiene mucho desparpajo: no le da vergüenza subirse al escenario», destaca Medina, que ha encontrado en David a un perfecto actor de réplica.

A lo largo de sus casi 30 años de historia, 'Dos Hombres Solos, Sin Punto Com...Ni Na!' le ha deparado a Manolo Medina muchas alegrías y satisfacciones, como una versión realizada y representanda en México. «Un actor mexicano, en plena depresión, la descubrió en YouTube, y quedó tan prendado y le animó tanto que me pidió permiso para adaptarla», recuerda Manolo Medina, que tuvo ocasión de acudir al estreno.

El público malagueño tiene ahora la oportunidad de aportar humor a las cálidas noches de verano, disfrutando de las ocurrencias únicas de la Consuelo de Manolo Medina, siempre bien pertrechada con su icónico delantal de lunares y su abanico. «Es muy bonito comprobar como las nuevas generaciones descubren la obra, divirtiéndose como lo hicieron antes sus padres o abuelos», reconoce con emoción.

Venta de entradas en este enlace.