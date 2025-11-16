Gran Premio de Valencia

13 Marco Bezzecchi acumula ocho presencias en el podio esta temporada en MotoGP, su récord en una misma temporada en la clase reina. 12 SEGUNDO RAÚL FERNÁNDEZ !!! Como están las Aprilia, derribando muros carrera tras carrera. Raúl Fernández ha superado a Alex Márquez, se sitúa en la segunda plaza y tenemos a dos Aprilia ocupando las dos primeras posiciones en esta carrera. 12 Más de un segundo de ventaja de Marco Bezzecchi sobre Alex Márquez !!! Y ojo porque algo le pasa a Alex Márquez, se le ha echado encima Raúl Fernández. 11 Batalla ahora entre Fermín Aldeguer y Luca Marino por la 7ª posición. Ha habido un intercambio de adelantamientos y de momento resiste el español en ese puesto. 10 Lo va a tener muy complicado Pedro Acosta para aspirar al podio en esta carrera. Parece que Raúl Fernández se le ha escapado de forma definitiva, a casi tres segundos de su posición. 9 No termina Alex Márquez de coger la rueda de Marco Bezzecchi y el piloto de Aprilia está demostrando volver a ser el piloto más solvente en pista en este tramo final de temporada. 8 Nuevo fin de semana desastroso para el Ducati Lenovo Team y es que, desde que Marc Márquez sufriera la lesión que le ha hecho perderse el tramo final de temporada, las malas noticias se han ido acumulando con un Pecco Bagnaia que ha completado una de sus peores temporadas desde que llegara a MotoGP en 2019. 7 Mantiene Marco Bezzecchi el primer puesto y cuenta con tres décimas de ventaja con respecto a Alex Márquez. 7 CAÍDA DE AI OGURA !!! El piloto japonés también se ve obligado a abandonar. 6 No lo hemos comentado, pero Franco Morbidelli también ha abandonado debido a los problemas derivados de esa caída que tuvo justo cuando se estaba formando la parrilla de salida, antes del inicio de la carrera. 6 Buen inicio de carrera en su regreso a la competición de Maverick Viñales. El piloto de Roses pilota en la 12ª posición, justo por detrás de Fabio Quartararo. 5 Jorge Martín ya ha cumplido las dos long laps de sanción y ha regresado a pista en la última posición. 4 CUARTO PEDRO ACOSTA !!! El piloto murciano supera a Fabio Di Giannantonio y habrá que ver si el piloto de KTM puede dar caza a Raúl Fernández y pelear por el podio. 4 RAÚL FERNÁNDEZ TERCERO !!! Ha superado a Fabio Di Giannantonio y hay dos Aprilia ocupando las tres primeras posiciones. 3 Ponemos un poco de orden. Johann Zarco ha sido sancionado por derribar a Francesco Bagnaia. El francés sigue en carrera, mientras que el piloto de Turín se ha visto obligado a abadonar como hemos comentado anteriormente. 3 Alex Márquez ha marcado la primera vuelta rápida en carrera y el piloto de Ducati trata de dar caza a un Marco Bezzecchi que se mantiene en primera posición. 2 Hay pilotos que tienen que cumplir sanciones. Jorge Martín arrastraba una sanción de dos long laps, mientras que Joan Mir y Johann Zarco tienen que realizar una. 2 DATO. Francesco Bagnaia ha abandonado en sus cincoúltimas carreras de forma consecutiva, su peor racha en su trayectoria en MotoGP. 1 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Vaya año para el italiano... Se ve obligado a abandonar a las primeras de cambio y este es, atención, su 5º abandono consecutivo. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! MANTIENE BEZZECCHI LA PRIMERA POSICIÓN !!!   Problemas para Morbidelli !!! Se ha caído y tendrá que salir desde el pit line.   Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer parte desde la 9ª posición, Joan Mir en la 10ª, Aleix Espargaró en la 14ª, Alex Rins en la 19ª y Augusto Fernández en la 23ª.   Y hoy es también un día de despedidas. Es el caso de Miguel Oliveira, que disputa su última carrera en MotoGP. Se despide de la clase reina tras 117 carreras (incluyendo esta última), siendo el único piloto portugués que ha participado en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP. Ha conseguido cinco victorias, siete podios y una pole position hasta el momento.   JORGE MARTÍN, INMEJORABLES RESULTADOS EN VALENCIA. El escenario hoy es bien diferente, pero el piloto madrileño ha conseguido terminar en el podio (2º en 2021 y 3º en 2022) en dos de los tres Grandes Premios de Valencia que ha disputado hasta el momento en MotoGP, aunque abandonó en el último.   En esta carrera regresan tanto Jorge Martín como Maverick Viñales, ausentes por lesión en las últimas citas mundialistas. El piloto de Aprilia comienza la prueba en la 17ª plaza, mientras que el de KTM lo hace desde la 21ª plaza.   Pedro Acosta ha terminado en el podio en cinco de sus 10 últimas carreras de MotoGP, los mismos que en las 31 primeras carreras en la clase reina.   PEDRO ACOSTA, COLECCIONISTA DE PODIOS. El ‘Tiburón’ de Mazarrón ha conseguido diez podios hasta el momento en MotoGP y es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la máxima categoría.   Raúl Fernández arranca en una fantástica 4ª posición, mientras que Pedro Acosta vuelve a ser la mejor KTM de la parrilla de salida y saldrá desde la 5ª plaza.   Fabio di Giannantonio completa la primera línea de la parrilla de salida. El piloto transalpino ha conseguido puntuar en sus seis últimas carreras de MotoGP y, si lo consigue en el próximo Gran Premio de Valencia, será su mejor racha en la actual temporada y la mejor desde una de 11 entre 2023 y 2024.   ALEX MÁRQUEZ A LAS PUERTAS DE HACER HISTORIA CON GRESINI. El piloto español, que hoy arranca en la segunda plaza, ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).   ALEX MÁRQUEZ ASPIRA A SU PRIMER DOBLETE. Ayer en el Sprint se impuso Alex Márquez y hoy aspira a conseguir su primer doblete de la temporada, cerrando un año que ha sido el mejor de su trayectoria en la clase reina. El piloto de Cervera logró su tercera victoria en este formato corto de carrera de la temporada, la segunda consecutiva.   BEZZECCHI, A GOLPE DE RÉCORD. Marco Bezzecchi ha sido el segundo piloto que logra dos victorias con Aprilia en MotoGP y podría igualar al piloto más laureado con la marca italiana en la clase reina (Aleix Espargaró, tres). El italiano, además, acumula ocho presencias en el podio esta temporada en MotoGP, récord en una misma temporada en la clase reina.   Hoy precisamente sale desde la pole Marco Bezzecchi, la 9ª de su trayectoria en MotoGP y la 5ª en sus diez últimas carreras.   Este es el caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).   Este es el caso especialmente de Aprilia que, en el pasado Gran Premio de Portugal, logró su tercera victoria de la temporada (dos de Marco Bezzecchi y una de Raúl Fernández).   En MotoGP, la ausencia de Marc Márquez en este tramo final de la temporada, está propiciando que haya actores que se están atreviendo a desafiar el tradicional dominio de Ducati a lo largo de las últimas temporadas.   Tras las victorias de Adrián Fernández en Moto3 y de Izan Guevara en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que sucederá dentro de unos minutos en la última carrera del curso en MotoGP.   Buenos días !!! Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Valencia de motociclismo, la última prueba de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

1 Marco Bezzecchi
00:01:28.809
2 Álex Márquez
00:01:28.835
3 Fabio Di Giannantonio
00:01:28.853
4 Raúl Fernández
00:01:28.867
5 Pedro Acosta
00:01:28.905
6 Fabio Quartararo
00:01:28.978
7 Franco Morbidelli
00:01:29.066
8 Jack Miller
00:01:29.144
9 Fermín Aldeguer
00:01:29.169
10 Joan Mir Mayrata
00:01:29.233
11 Johann Zarco
00:01:29.351
12 Ai Ogura
00:01:29.371
13 Luca Marini
00:01:29.520
14 Aleix Espargaró
00:01:29.526
15 Brad Binder
00:01:29.561
16 Francesco Bagnaia
00:01:29.584
17 Jorge Martin
00:01:29.630
18 Miguel Oliveira
00:01:29.657
19 Alex Rins
00:01:29.907
20 Enea Bastianini
00:01:29.948
21 Maverick Viñales
00:01:29.987
22 Nicolò Jarod Bulega
00:01:30.045
23 Augusto Fernández
00:01:30.110
24 Somkiat Chantra
00:01:30.257
Pos Pilotos
Tiempo
1 Izan Guevara Bonnin
00:34:19.022
2 Daniel Holgado
+00:00:00.717
3 Iván Ortola
+00:00:02.327
4 Collin Veijer
+00:00:02.888
5 Filip Salac
+00:00:05.714
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:07.867
7 Jake Dixon
+00:00:08.595
8 Senna Agius
+00:00:08.944
9 Celestino Vietti
+00:00:11.075
10 Tony Arbolino
+00:00:11.520
11 Diogo Moreira
+00:00:12.019
12 Alonso López
+00:00:14.100
13 Marcos Ramírez
+00:00:15.715
14 Alex Escrig
+00:00:15.985
15 Arón Canet
+00:00:21.975
16 Zonta van den Goorbergh
+00:00:22.099
17 Mario Suryo Aji
+00:00:22.800
18 David Alonso
+00:00:23.925
19 Jorge Navarro
+00:00:31.723
20 Yuki Kunii
+00:00:31.778
21 Xabier Zurutuza
+00:00:33.805
22 Manuel González
+00:00:42.276
23 Daniel Muñoz
+1 vuelta
24 Héctor Garzo
Retirado
25 Sergio García
Retirado
26 Manuel González
Retirado
27 Eric Fernández
Retirado
28 Barry Baltus
Retirado
Pos Pilotos
Tiempo
1 Adrián Fernández
00:32:48.909
2 Álvaro Carpe
+00:00:00.286
3 Taiyo Furusato
+00:00:00.109
4 Guido Pino
+00:00:00.397
5 Máximo Quiles
+00:00:00.448
6 Ángel Piqueras
+00:00:05.844
7 Luca Lunetta
+00:00:05.934
8 David Almansa
+00:00:05.935
9 Jesús Ríos
+00:00:14.236
10 Valentín Perrone
+00:00:14.382
11 Stefano Nepa
+00:00:14.507
12 Marco Morelli
+00:00:15.021
13 Casey O'Gorman
+00:00:17.079
14 Hakim Danish
+00:00:17.166
15 Adrián Cruces
+00:00:17.173
16 Jacob Roulstone
+00:00:17.382
17 Brian Uriarte Diego
+00:00:17.522
18 Nicola Fabio Carraro
+00:00:32.315
19 Matteo Bertelle
+00:00:32.283
20 Eddie O'Shea
+00:00:32.403
21 Dennis Foggia
+00:00:32.932
22 Ruché Moodley
+00:00:32.993
23 Joel Kelso
+00:00:35.392
24 Cormac Buchanan
+00:00:47.939
25 Zen Minati
+7 vueltas
26 Scott Ogden
+20 vueltas
