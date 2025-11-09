Volver al inicio 43 ¡Bearman a boxes! Verstappen ya está en carrera para pelear por el podio con Russell... Le empieza a recortar diferencias. 42 30 vueltas para el final. Lando Norris se mantiene líder y no parece que vaya a perder esta carrera salvo error gordo por su parte. Antonelli está en una cómoda segunda posición. 41 Verstappen se acerca a Bearman cada vez más en busca de la cuarta posición. El de Red Bull, con serias opciones de podio. 40 Piastri ha cumplido la sanción de manera correcta. Le toca remontar. 39 ¡PIASTRI ENTRA! ¡Toca cumplir sanción! Pondrá blandos y a ver hasta dónde aguanta. 39 Entra Hamilton a boxes. Le llaman para retirar el coche. 38 Verstappen se coloca en sexta posición y busca alcanzar a Bearman para la quinta. Quiere realizar una buena remontada. 36 Llegamos al ecuador de la carrera. Piastri se mantiene líder y aún debe cumplir su sanción. Norris es segundo. 35 Verstappen también entra y cae a la 12ª posición. A ver cuánto le dura ahora el medio al neerlandés. 35 Hamilton va último y es doblado por Piastri. Russell, a boxes. 34 10 segundos de sanción de nuevo a Tsunoda por no cumplir correctamente la sanción anterior. No se entiende ya que debería haber sido una sanción mayor. 33 Norris adelanta sin dificultad a Verstappen y se pone tercero. Se escapa con facilidad del Red Bull. 32 Verstappen se pone tercero con Norris siguiendo su rebufo. No parece rival para el McLaren. La estrategia de Red Bull podría irse a 2 paradas más. 30 ¡NORRIS A BOXES! ¡Vuelta 30 con medios y cambia para poner blando! Tendrá que hacer otra parada más antes del final. 30 Antonelli se coloca en quinta posición y tiene la posición virtual ganada respecto a Piastri. 29 ¡Entra Fernando Alonso! 28 vueltas de neumático duro y no lo aguanta más. Medios y a seguir desde las últimas posiciones. 29 Salvo error catastrófico, Lando Norris va a ganar y asentar todavía más su liderato. 28 Veremos si los monoplazas con medios aguantan hasta la vuelta 50 o 55 para ir con blando hasta el final si quieren mantener la estrategia a una parada. 27 Tsunoda no debió cumplir la sanción de manera correcta en su parada y le investigan por si hubo algún error. 26 Verstappen sigue rodando con muy buenos tiempos y recorta diferencias con Russell. El neumático medio es el mejor de largo con diferencia respecto al blando y al duro. 25 Antonelli sigue progresando posiciones buscando pasar a Piastri cuando haga su parada con los 10 segundos de sanción. 23 Es bastante probable que la mayoría de pilotos tengan que ir a dos paradas. El neumático duro empieza a caer también. 22 Antonelli entra a boxes y Verstappen sale por delante del piloto italiano. El de Mercedes se coloca en 11ª posición. 21 ¡Verstappen se pone en sexta posición! Tiene 12 vueltas con el medio. Veremos si consigue seguir remontando. 20 El ritmo de Fernando con neumático duro no es malo y seguro que los equipos monitorizan la carrera del asturiano para las estrategias. 20 Los coches que partían con blandos empiezan a entrar a boxes para cambiar el compuesto. 18 También paró Sainz, que se le quedó enganchada la rueda delantera derecha y tuvo casi 6 segundos de parada. Malísimo para Williams. 18 Bearman es el primero de los de arriba en entrar a boxes durante la carrera. Los blandos no le daban para más al Haas, que se queda casi en última posición. 17 Verstappen avanza posiciones poco a poco y ya está 12º detrás de Alonso en zona de DRS. 17 10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA PIASTRI. Tendrá que cumplirlo en su entrada a boxes. 16 BAJO INVESTIGACIÓN EL INCIDENTE ENTRE PIASTRI Y ANTONELLI. Puede haber sanción para el australiano. 16 McLaren y Mercedes se escapan en las cuatro primeras posiciones, con amplia diferencia entre Norris, Piastri, Antonelli y Rusell de más de 2 segundos entre ellos. 15 Hamilton entró a boxes. Le cambian neumáticos y tira. Tiene problemas en el coche y veremos si con el compuesto medio va mejor o acaba retirado. 13 ¡Adelantamiento espectacular de Bearman a Lawson para entrar en sexta posición! Gran fin de semana del rookie de Haas. 13 10 segundos de sanción a Yuki Tsunoda por causar una colisión en una acción con Stroll. 12 Verstappen está siendo el más rápido en pista y busca remontar posiciones. 11 Se anota el incidente entre Piastri y Antonelli. Informan de un ligero problema al australiano, pero que no debería afectar al monoplaza. 10 Piastri tiene una oportunidad de oro de poder presionar a su compañero de equipo y rival por el Mundial. 9 ¡Fin del VSC y se reanuda la carrera! 8 Piastri se metió por el interior de la primera curva ante un Antonelli que no re-lanzó bien. El italiano, con el coche fuera de control, pegó en Leclerc. Benefició al Mercedes, pero el Ferrari se queda fuera sin rueda. Verstappen se pone último, pero con medios. Tenía un pinchazo en la rueda delantera derecha. 8 Verstappen entra a boxes. 7 VIRTUAL SAFETY CAR. Verstappen se ha elevado hasta la 13ª posición. Ahora toca retirar el Ferrari de Leclerc, que se quedó en una zona poco peligrosa. 6 ¡Leclerc parado en la segunda zona de DRS y puede que haya otro safety car! 6 ¡PIASTRI TOCA A ANTONELLI, EL ITALIANO A LECLERC Y SE DESLLANTA EL FERRARI! 6 ¡SE RETIRA EL SAFETY CAR! ¡Se reanuda la carrera! ¡Manda Lando Norris! 4 Se finalizan las tareas de limpieza y de arreglar las protecciones para que se pueda reanudar cuanto antes la carrera. 3 Hamilton perdió el alerón delantero con un toque con Colapinto por acercarse demasiado. 2 ¡Hamilton está sin alerón delantero! 2 ¡MALÍSIMO INICIO DE HAMILTON! ¡Se encuentra en 19ª posición! 2 ¡SE ESTRELLÓ BORTOLETO EN LAS PROTECCIONES! ¡SAFETY CAR EN PISTA! 1 ¡BANDERA AMARILLA! ¡Bortoleto, parado en la curva 10! 1 ¡Gran salida de Alonso, que consigue ponerse en 10º lugar y entrar en zona de puntos! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN MARCHA! ¡Ya hay información de neumáticos! Muy variado. En el top 10, salen con medios tanto Norris, como Leclerc, Piastri, Russell y Hulkenberg. El resto del top 10, con blandos. A partir de ahí, la mayoría va con duros: Alonso, Stroll, Tsunoda, Verstappen y Ocon. Estos dos últimos, desde el pit lane. ¡10 minutos para que tenga lugar el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Sao Paulo para vivir una carrera más que emocionante y que puede prácticamente sentenciar el Mundial o ponerlo patas arriba! ¡No se lo quieran perder! Nico Hulkenberg (Kick Sauber) va a disputar su Gran Premio número 247 en la Fórmula 1, situándose como el 13er piloto con más grandes premios en la historia de la competición superando los 246 de David Coulthard y Valtteri Bottas. En esta misma estadística, Max Verstappen (Red Bull) superará a Giancarlo Fisichella (229 ambos) como el 16º piloto con más grandes premios en la Fórmula 1. George Russell (Mercedes) ha finalizado cada una de las últimas 30 carreras disputadas en la Fórmula 1. Siendo la mejor racha actual en la competición (y su mejor racha personal), el británico puede igualar las dos rachas de 31 de Carlos Sainz (Eifel 2020 – Arabia Saudí 2022) y Max Verstappen (Japón 2024 – Canadá 2025), que ocupan la séptima posición de las mejores rachas en la historia de este deporte. Charles Leclerc (Ferrari) ha conseguido 50 podios en la Fórmula 1, siendo el 18º piloto que alcanza los 50 podios en la historia de la Fórmula 1. Ha igualado, además, el registro de Jenson Button y se sitúa a uno de Mika Hakkinen (51). El Mundial está al rojo vivo. Con Max Verstappen prácticamente fuera de la pelea, Oscar Piastri debe hacer una carrera perfecta si quiere seguir teniendo opciones ante un Lando Norris que está pletórico. Los errores del australiano en los últimos fines de semana le han dejado fuera de la primera posición ante su compañero, que no está haciendo nada mal. Lando Norris (McLaren) ha subido al podio en 16 ocasiones en 2025. De terminar de nuevo entre los tres primeros, el británico se convertirá en el 5º piloto en la historia de la Fórmula 1 que suba al cajón en al menos 17 ocasiones en un mismo año en la competición tras Lewis Hamilton (5 veces), Max Verstappen (3 veces), Sebastian Vettel y Michael Schumacher (1 vez cada uno). El poleman es Lando Norris. El ganador en Brasil ha salido desde la pole position en ocho de las últimas 11 carreras de Fórmula 1 (un 2º puesto de Vettel en 2017, un 10º puesto de Lewis Hamilton en 2021 y un 17º puesto de Max Verstappen en 2024), tantas veces como en las 30 anteriores. La principal novedad del día es la de Max Verstappen, que hoy partirá desde el pit lane tras cambiar prácticamente todos los componentes del coche. No están nada contentos en Red Bull con el rendimiento que se vio en el día de ayer. En un Gran Premio en Interlagos, al correspondiente en Brasil en 2019, el día que Max Verstappen lograba la 8ª de sus victorias en la Fórmula 1, Carlos Sainz (en McLaren) subía al podio por primera vez en su carrera por detrás de un Pierre Gasly que también se estrenaba en el cajón. Además, el francés firmó el 3er y último podio de Toro Rosso en la competición. Solo en una ocasión se había celebrado una carrera de Fórmula 1 el 9 de noviembre. Fue, también, en Brasil en la edición de 2014. Nico Rosberg, con Mercedes, subió a lo más alto del podio para lograr la 8ª de sus victorias en la competición. Lewis Hamilton, también con Mercedes, y Felipe Massa con Williams completaron el podio aquel día. El circuito de Interlagos acogerá una carrera de Fórmula 1 por 42ª vez, superando a Nürburgring como el sexto trazado con más carreras en la historia de la competición, y solo el de Montreal (44) ha visto más en todo el continente americano. ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos, un día más, a la narración del día más emocionante de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera en Interlagos!

Volver al inicio Final ¡Nos despedimos por ahora, pero no nos marcharemos muy lejos! ¡En un par de horas arrancaremos con la sesión de clasificación! ¡Hasta ahora! Final La zona de puntos la completan Max Verstappen, que ganó un par de posiciones respecto a la salida por el accidente de Piastri y por adelantar a Alonso, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Pierre Gasly. Final Antonelli y Russell completaron el podio. Kimi presionó a Lando, pero no lo suficiente. Es la tercera vez que Mercedes logra un doble podio en la sprint tras conseguirlo en Gran Bretaña 2021 y también en Sao Paulo en el mismo año. Final Nueva victoria al sprint de Lando Norris, que aumenta su ventaja respecto a Piastri tras su abandono en la prueba de hoy. Es la 4ª que logra al sprint en la Fórmula 1, y todas las ha conseguido desde la pole position. Final ¡Tremendo accidente de Bortoleto, que perdió el control en la recta a toda velocidad y se chocó primero con el muro interior y salió volando al exterior! El piloto informó que estaba bien, pero será evaluado en el centro médico. Con casi total seguridad, el piloto brasileño no estará en la qualy viendo los destrozos del monoplaza de Sauber. 24 ¡VICTORIA PARA LANDO NORRIS! ¡Podio de Antonelli y Russell! 24 ¡BORTOLETO TIENE UN ACCIDENTE EN LA CURVA 2! 24 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Antonelli no puede con Norris! 23 El neumático blando sufre en estos últimos compases. Hamilton está cerca de Alonso para ganarle la posición. Norris también se defiende con todo con Antonelli. 22 ¡LECLERC PASA A ALONSO! ¡Lo hace en la segunda zona de DRS! 22 TRES ÚLTIMAS VUELTAS. Antonelli se pega a Norris buscando el adelantamiento en la recta. 21 ¡ANTONELLI ATACA! ¡Pero Lando se defiende! 20 ¡ANTONELLI ENTRA EN DRS! 20 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Fernando sigue aguantando y gestionando su quinta posición ante la imposibilidad de los Ferrari! 19 ¡Antonelli se queda cerca de entrar en posición de DRS con Norris! El McLaren puede acabar sufriendo en las últimas vueltas. 18 Alonso sigue aguantando el tipo respecto a Leclerc y Hamilton, con Charles sufriendo para adelantarle. 17 En cabeza, Norris se mantiene en primera posición sin poder despegarse de un Antonelli que sigue a poco más de un segundo. 16 La pista húmeda juega a favor de un Fernando Alonso, ya que impide que puedan salirse del carril seco para evitar mojar los neumáticos y perder la tracción. 15 10 vueltas para el final. Alonso se convierte en la cabeza de un tren de monoplazas con Leclerc buscando pasar al Aston Martin. 13 Superamos el ecuador de esta sprint y Norris se mantiene en primera posición. Antonelli, fuera de DRS, se mantiene cerca buscando la oportunidad que le pueda brindar la rápida degradación del juego blando del británico. 12 La baza de los dos Mercedes es que Norris pierda algo de fuelle con el blando en las últimas vueltas. 11 Fernando pierde fuelle con Verstappen, quien a su vez no puede seguir la estela de Russell, y ahora son los Ferrari quienes presionan al Aston Martin. 10 Se activa de nuevo el DRS cuando Norris se aleja en primera posición. Russell se pega a Antonelli con Verstappen fuera del DRS con los Mercedes y Alonso le presiona con el juego blando de neumáticos. 9 ¡SE RELANZA LA CARRERA! ¡MANDA NORRIS! 8 ¡Todos a pista! Cambios de neumáticos en todos los pilotos. La mayoría sigue siendo con juego medio, salvo Norris, Alonso, Stroll, Gasly y Albon salen conn blandos. 8 ¡ROLLING START! ¡Se cambia en última hora! ¡Saldrán detrás del safety car! 8 Se arrancan los monoplazas y darán la vuelta de formación saliendo desde el pit lane para colocarse en la salida. Hulkenberg se desdobla. 8 ¡Será salida en parado! Vuelve a haber re-salida en Interlagos. 8 Se reanudará la carrera al sprint a y 35. 8 Se sigue trabajando en una reparación rápida al coche de Hulkenberg para que pueda volver a salir a pista. Todavía no hay hora de reinicio de carrera. 8 El Mundial se le sigue poniendo de cara a un Lando Norris que, de ganar, puede aventajar ya en 9 puntos a Piastri, que hoy ya no podrá seguir participando. La mala dinámica del australiano es total. 7 Los tres pilotos accidentados están bien. Piastri tocó el arcén mojado y soltó mucha agua a la pista, lo que pudo provocar que Hulkenberg y Colapinto perdieran el control sobre trazado mojado y acabaran en el muro en el mismo punto. 7 ¡BANDERA ROJA! ¡Se detiene la carrera temporalmente! Mucho que reparar. Todos al garaje y habrá otra salida. Oportunidad para cambiar neumáticos. 6 ¡TAMBIÉN HULKENBERG Y COLAPINTO EN EL MISMO SITIO! 6 ¡SAFETY CAR! ¡PIASTRI CONTRA LAS PROTECCIONES EN LA SALIDA DE LA CURVA 2! 5 Los neumáticos siguen entrando en temperatura y todos los pilotos hacen récord personal, con Norris siendo el más rápido. Por ahora, sin ataques mientras se investiga el toque de Lawson a Bearman. 4 Fernando se queda atrás y fuera del DRS de Verstappen, y los dos Ferrari se pegan al español. 3 El neumático medio se entiende que es la mejor elección, pero veremos cómo les va a los que han optado por el blando. Se activa el DRS. 2 Lawson tocó a Bearman y el Haas trompeó. La pista sigue húmeda. Veremos si hay sanción para el RB. 1 ¡Buena salida de los cuatro pilotos de arriba, que mantienen posiciones! 1 ¡Gran salida de Hamilton hasta la octava posición! ¡Verstappen pasa a Alonso! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡Vuelta de formación! Ruedan los monoplazas en Interlagos. ¡Información de neumáticos! Casi todos con neumático medio, pero hay seis pilotos que deciden salir con blandos: Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Hadjar y Albon. ¡Sin duda, nos espera una sprint llena de emoción con el asfalto algo húmedo para las primeras vueltas! ¡Veremos cómo afrontan esto los pilotos! No se la quieran perder. ¡Les esperamos en 10 minutos! Con un final de campeonato tan apretado, estas sprints se tornan vitales para seguir sumando puntos. Norris ahora está a un punto de Piastri en primera posición tras adelantarle en el pasado Gran Premio en México. Tanto Tsunoda como Sainz, en esta sprint, partirán desde el pit lane. Los Ferrari volvieron a caer, con Leclerc en octava posición y Hamilton en la 11ª. En la clasificación a la sprint se sucedieron algunas sorpresas. Antonelli se coló entre los dos McLaren para salir en primera línea por detrás de Lando Norris. Alonso hizo una grandísima qualy que le permite salir 5º por detrás de Russell y por delante de Verstappen. Hizo mejor prueba con el neumático medio (que le habría valido para ser 2º, además de haber sido el más rápido en la sq2) que con el blando. Sao Paulo acogerá una nueva carrera al sprint de la Fórmula 1. Se trata de la 23ª vez que veamos un sprint en la competición y la 5ª en el circuito de Interlagos. En las cuatro ediciones anteriores, ningún poleman logró la victoria, y Lando Norris es el primero que consigue 2 poles en este trazado en la sprint tras conseguirla también en 2023. Noche pasada por agua sobre el trazado José Carlos Pace. Con la pista aún algo húmeda, se espera que pueda haber alguna sorpresa en el inicio de la sprint, aunque tiene un gran proceso de secado. ¡Buenas tardes a todos, buenos días desde Brasil, y sean bienvenidos a otro fin de semana largo de Fórmula 1! ¡Día de sprint correspondiente al Gran Premio de Sao Paulo!