31 La ventana para entrar en boxes con el medio son de 42 a 48 vueltas. Veremos si Verstappen lo aguanta. Norris y Leclerc, con blando, llevan 30 vueltas y siguen yendo bien. 30 Vuelta 30. Norris sigue siendo cada vez más líder. La incógnita es saber cuánto aguantará el neumático medio. Verstappen se mantiene en tercera posición, pero todos los que vienen por detrás con neumático nuevo le están ganando la partida en la parada. 28 ¡Se retira el monoplaza de Nico Hulkenberg! El alemán se despide de la carrera. 28 Red Bull debe reaccionar con rapidez. Antonelli ya le ha ganado la partida a Verstappen y tendrán que optar por una decisión cuanto antes si no quiere que también le adelante Russell. 27 ¡5 segundos de sanción para Sainz! 27 ¡Investigación a Sainz por superar la velocidad máxima en el pit lane! 26 ¡RUSSELL DELANTE DE PIASTRI! ¡No pudo ganarle la partida el de McLaren! 26 ¡RUSSELL A BOXES! ¡La degradación es total y la estrategia se torna vital para la carrera! ¡No puede haber nada decidido! 25 ¡ENTRAN BEARMAN Y PIASTRI! ¡Buscan salir por delante de Hamilton! 24 ¡Sale Hamilton en 14ª posición! Hay mucha degradación y puede que acabemos la carrera a dos paradas. 24 ¡ENTRA HAMILTON! ¡Cumplirá sanción! 23 ¡No hay sanción por el incidente entre Verstappen y Hamilton! Tampoco para el neerlandés por abandonar la pista para ganar ventaja. 23 ¡ANTONELLI A BOXES! ¡Se abre la ventana para entrar a cambiar el compuesto blando! El espacio que dio Pirelli era de 23 a 29 vueltas. 21 ¡ALONSO A BOXES! Pone medios. Malísima parada de Aston Martin. 21 Se siguen sucediendo mensajes de dirección de carrera sobre investigaciones. Otra vez sobre el incidente de hace unas cuantas vueltas de Hamilton y Verstappen por causar una colisión. Se chocaron ligeramente en la pugna. 20 Piastri se pega a Russell para seguir avanzando posiciones. 19 Aparente problema en el Williams de Sainz. Parece que hay algo dañado en el coche. 18 ¡SAINZ A BOXES! ¡Con neumático medio, el de Williams se rinde y cambia de compuesto al blando! 18 Norris sigue abriendo hueco en cabeza y todo apunta a que va a ser un paseo para el británico de McLaren. 17 Le piden a Bearman por radio que acelere y se mantenga cerca de Hamilton, quien cumplirá la sanción en su parada a boxes. 16 Virtualmente, Oliver Bearman está en posición de podio. 16 ¡10 SEGUNDOS DE SANCIÓN PARA LEWIS HAMILTON! ¡Se la lleva por abandonar la pista y ganar ventaja! 15 Un incidente entre Alonso y Sainz en la salida acaba como incidente de carrera y no va a tener investigación ni sancion. 14 La estrategia de carrera debe ser pasar de blando a medio o de medio a blando, estando muchas más vueltas con el compuesto más blando. Veremos cómo se desarrollan los hechos con el paso de las vueltas. 13 El neumático medio no entra en calor y los blandos siguen con mucha ventaja. 12 Parece que el medio funciona peor que el neumático blando con el paso de las vueltas. La carrera se pone de cara para Lando Norris mientras Bearman se aleja de Verstappen, quien sufre con Antonelli por detrás. 11 Piastri se eleva a la octava posición y le queda ahora luchar por acercarse a los dos Mercedes. 10 Norris sigue volando en pista mientras Leclerc se va quedando atrás. Hamilton podría acabar con sanción y perder la tercera posición. Mucho que tratar por parte de los comisarios. 9 El caos se sigue apoderando de la carrera. Se investiga lo de Hamilton por no salir por la escapatoria. Veremos qué pasa en los próximos minutos. 8 Se anota un incidente entre Sainz y Alonso por ganar una ventaja saliéndose de la pista. También lo de Hamilton con Verstappen. 7 ¡Muchos paseos por fuera de la pista! ¡Ahora Verstappen pierde fuelle y lo adelanta hasta Bearman y baja a la quinta posición! 6 ¡Verstappen pasa a Hamilton! ¡Entra en zona de podio! 6 Hay un tren de DRS largo desde la 2ª posición hasta la 11ª. Veremos cómo acaba esta batalla campal. 5 Norris sigue abriendo hueco respecto a Leclerc y se escapa en cabeza. Piastri, comprometido en novena posición. 4 Russell insiste en que Verstappen debería tener sanción sin que le devuelva la posición. Veremos si dirección de carrera decide tomar cartas en el asunto. 3 Se activó una bandera amarilla por algunos trozos de coche, pero enseguida lo limpian y se retira. 3 Lawson ha entrado a boxes. Se activa el DRS, pero Leclerc está fuera de la diferencia necesaria respecto a Norris. 2 Piastri ha bajado a la novena posición. Alonso también ha perdido posiciones. 2 ¡Veremos si el paseo de Verstappen fuera de pista le acarreará sanción! Es posible que tenga que devolver más posiciones o le penalizarán. Los dos Ferrari se mantienen en zona de podio. 1 ¡MUCHA AGRESIVIDAD, PERO NORRIS MANTIENE EL LIDERATO! ¡SE ESCAPA EL MCLAREN! 1 ¡SE METE LECLERC EN PRIMERA POSICIÓN! ¡VERSTAPPEN SE FUE DE PASEO FUERA DE LA PISTA! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡ARRANCA LA CARRERA! ¡RUEDAN LOS MONOPLAZAS! ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN MÉXICO! ¡Información de neumáticos! Casi todos con juegos blandos a excepción de Verstappen (medio nuevo), Hadjar (medio nuevo), Tsunoda (medio nuevo), Sainz (medio nuevo), Bortoleto (medio nuevo), Albon (duro nuevo), Gasly (medio nuevo) y Colapinto (duro nuevo). ¡EL MUNDIAL, EN JUEGO! ¡Norris parte desde la pole para tratar de acercarse o adelantar a Piastri en el liderato! Todo, bajo la atenta mirada de un Max Verstappen que quiere unirse a la pelea. Los Ferrari, por medio en la salida. Pueden salir chispas en la primera vuelta... ¡15 MINUTOS PARA QUE COMIENCE LA CARRERA! ¡Les esperamos! Carlos Sainz (Williams) ha abandonado en tres ocasiones en 2025, las mismas veces que en 2024. Suma 41 abandonos en la Fórmula 1, siendo 11 de los últimos 20 en las primeras 10 vueltas, incluyendo en dos de las tres con Williams en la presente edición (1ª vuelta en Australia y 5ª vuelta en Estados Unidos). George Russell (Mercedes) ha finalizado cada una de las últimas 29 carreras disputadas en la Fórmula 1. Siendo la mejor racha actual en la competición (y su mejor racha personal), el británico tiene la oportunidad de igualar a Kimi Raikkonen con la novena mejor racha histórica en la competición (30 entre Australia 2012 y Hungría 2013). Lewis Hamilton, que ya es el piloto de Ferrari que ha disputado más grandes premios sin subir al podio (19, por ahora), tiene la oportunidad de ser el piloto de la Scuderia que más carreras ha necesitado para subir al cajón por primera vez superando los 19 de Didier Pironi, que rompió la racha en San Marino 1982. Un piloto de Red Bull ha liderado una carrera de Fórmula 1 en 199 ocasiones. Si Yuki Tsunoda o Max Verstappen lideran en al menos una vuelta en México, Red Bull será la cuarta escudería que ponga líder a uno de sus pilotos en al menos 200 grandes premios tras Ferrari (509), McLaren (362) y Williams (226). Ningún piloto ha conseguido más victorias en el Autódromo Hermanos Rodríguez que Max Verstappen (5), siendo el circuito donde el piloto de Red Bull ha conseguido más triunfos en la Fórmula 1 junto al de Spielberg (también 5). Solo Michael Schumacher (en 6 circuitos), Lewis Hamilton (en 5 circuitos) y Ayrton Senna (en uno) han logrado 6 o más victorias en un mismo trazado en la historia de la competición. Hoy, parte desde una difícil quinta posición. Hoy, el poleman es Lando Norris. El ganador en México ha salido de la pole position en 2 de las últimas siete carreras disputadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, incluyendo en dos ocasiones en las últimas tres (Max Verstappen en 2022 y Carlos Sainz en 2024), tras serlo en seis de las 8 anteriores. ¡Muy buenas noches, tardes en México, y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡DÍA DE CARRERA! ¡El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para una batalla espectacular!

Volver al inicio Final ¡NOS DESPEDIMOS! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la qualy y de su narración! ¡Que pasen buena noche de sábado y les esperamos mañana con la carrera! ¡Que descansen! ¡Adiós! Final Así las cosas, las 10 primeras posiciones en clasificación quedan de la siguiente manera: Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz (que será 12º en parrilla), Oscar Piastri, Isack Hadjar y Oliver Bearman. Alonso acabó en 14ª posición en una mala qualy donde los Aston Martin sufrieron (Stroll fue 19º). Gran día para Ferrari. Solo un gran Norris privó a la escudería italiana de dar la sorpresa. El británico de McLaren quiere el Mundial. Final Piastri se queda con una octava posición que le hará sufrir mucho en carrera. Saldrá 7º debido a la sanción de 5 posiciones de Sainz, que acabó por delante del australiano en clasificación. Final Es la 43ª primera línea de Charles Leclerc, situándose como el 15º piloto que más veces ha partido desde las dos primeras posiciones en carrera en toda la historia de la Fórmula 1. Final Lando Norris ha conseguido las 14 poles position de su carrera en la Fórmula 1 en 14 grandes premios diferentes, siendo el 13er piloto que lo consigue e igualando el registro de Fernando Alonso. Final ¡POLE POSITION PARA LANDO NORRIS! ¡El británico firma la 14ª pole de su carreera en la Fórmula 1! No conseguía la primera posición desde el GP de Bélgica. Es la quinta de este año. Q3 ¡POLE POSITION DE LANDO NORRIS! ¡Leclerc es segundo! ¡Hamilton firma la tercera mejor marca por delante de Russell! ¡Verstappen es 5º! Q3 ¡NORRIS VA TIÑENDO DE MORADO LOS SECTORES! Q3 ¡TODOS A PISTA! ¡Zafarrancho de combate para afrontar una última vuelta en esta qualy! Q3 Queda un asalto más. Todos lo harán con juego nuevo de blandos... Q3 Tremenda vuelta han realizado los dos Ferrari. Son tiempos de pole y veremos si Norris y Verstappen arriesgan de más para buscar la primera línea de salida. Q3 ¡LECLERC SE PONE PRIMERO! ¡Baja el crono del 1:16 y firma un 1:15.9! ¡Norris, segundo! ¡Hamilton es tercero por delante de Verstappen! ¡Piastri es 5º! Q3 ¡NORRIS SE PONE PRIMERO! ¡Pero vienen fuerte los dos Ferrari! Q3 Los 10 pilotos en pista. Russell es el último en salir a la vez que Max Verstappen comienza vuerlta en primer lugar. Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡ARRANCA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Norris firma el mejor tiempo de esta sesión seguido de Hamilton, Rusell y Verstappen! Sainz fue 5º por delante de Leclerc. Piastri pasó en 7ª posición a pesar de los problemas. Antonelli, Bearman y Hadjar completan el Top 10 de pilotos que pelearán por la pole en México. Q2 ¡ALONSO SE QUEDA FUERA! ¡NO MEJORA! Q2 ¡TODO POR DECIDIR EN UNA VUELTA CON EL CRONO A CERO! ¡La Q3 en juego! Q2 Los pilotos vuelven a salir a pista para mejorar los tiempos en una última vuelta. Q2 El tiempo de corte podría rozar el 1:17.0. Veremos si la mejoría de la pista sigue aumentando y cómo lo afrontan los pilotos en busca de pasar a Q3. Q2 Piastri informa de un posible problema con la unidad de potencia que podría justificar su mal tiempo. Q2 ¡NORRIS VA CON TODO! ¡Pone el crono en 1:16.2 con Leclerc en segunda posición siendo 4 décimas más lento! Sainz fue tercero. Verstappen es cuarto. Piastri, sufriendo en 10ª posición. Q2 ¡SAINZ SE PONE 2º! Q2 ¡Tiempazo de Leclerc! ¡También de Verstappen! ¡Sorprendente Hulkenberg que pone el tercer mejor tiempo! Q2 Los 15 contendientes de Q2 están en pista. Hadjar sigue haciendo buenos tiempos, aunque es más lento que en la Q1. Q2 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q2! Q1 ¡SE SALVA ANTONELLI! ¡Pasa en 15ª posición porque Albon no mejoró y pudo haber echado al de Mercedes! Hadjar fue el más rápido, seguido de Hamilton, Russell y Norris. Verstappen fue 9º. Sainz y Alonso pasaron en 11ª y 12ª posición. Grandes actuaciones de Haas (5º de Ocon y 8º de Bearman) y RB con Lawson 6º. Q1 ¡Alonso se mete en Q2 por los pelos! Q1 Los pilotos vuelven a salir a pista poco a poco. Hadjar, por ahora, firma el mejor tiempo. Q1 Solo queda Albon en pista haciendo vuelta antes de afrontar el último intento de esta Q1. Q1 Norris firma el 1:16.8. Piastri, a 3 décimas por detrás en 4ª posición. El tiempo de corte puede rozar el 1:17.4. Q1 La pista sigue mejorando y prueba de ello es el mejor tiempo de Bearman ahora mismo. Q1 Todos los pilotos firman tiempo y Norris tiene el más rápido seguido de Leclerc y Versstappen. Sainz se coloca 4º. Alonso, en zona de mucho riesgo en 15ª posición. Q1 Fernando Alonso vuelve a salir a pista, y de nuevo con neumático usado. Sigue sin usar juego nuevo el asturiano. Q1 Verstappen va a arrancar vuelta ahora. Veremos el tiempo del Red Bull. Q1 Lando Norris firma un 1:17.1. Piastri se queda muy por detrás y parece que el australiano sigue arrastrando problemas. Q1 Solo quedan, en el box, los dos Mercedes, Verstappen y Sainz. Q1 Buen primer intento de Alonso con neumático blando este fin de semana. Q1 Solo 8 pilotos en pista. Siendo un circuito corto en longitud, la pista va a mejorar muchísimo con el paso de los minutos. Algunos pilotos, sobre todo los más favoritos, aguantarán a que pase más tiempo para salir. Q1 Se torna vital el llegar a Q3 con dos juegos nuevos de neumático blando. Veremos quién llega a conseguirlo. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q1 en México! ¡10 minutos para que comience esta sesión de clasificación! ¡Veremos quién se queda con la pole en México! ¡Les esperamos! ¡El Mundial está que arde! No se lo pierdan. ¡Veremos qué tiene que decir Lando Norris u Oscar Piastri! O si McLaren seguirá teniendo dificultades a una vuelta. El Red Bull ha sido quien más mejoras ha traído a México (4), y los británicos han decidido mantener el coche como estaba. Max Verstappen se ha llevado la pole position en tres de las últimas cuatro carreras, las mismas que en las 12 anteriores, con Russell rompiéndole la racha en Singapur. Sin embargo, solo ha conseguido una en México, ya sea como Gran Premio de México o con la nueva nomenclatura (9 en total - 1 pole en 2022). La pelea por el mundial sigue encarnizada. Con Max Verstappen acechando a los dos McLaren, el de Red Bull buscará ser poleman en un GP que le puede acercar, todavía más, a las posiciones de cabeza en el campeonato. Carlos Sainz, ahora en Williams, logró, con Ferrari, la última pole position en México. No ha habido ningún piloto que repita pole en dos carreras seguidas en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde Ayrton Senna en 1988 y 1989, algo que, previamente, solo había conseguido Jim Clark en las primeras tres ediciones del GP de México (1963, 1964 y 1965). El Autódromo Hermanos Rodríguez acogerá un Gran Premio de Fórmula 1 por 25ª vez, siendo el tercer circuito del continente americano con más carreras en la historia de la Fórmula 1, solo superado por el circuito Gilles Villeneueve en Canadá (44) y el de Interlagos en Brasil (41). ¡Muy buenas noches, tardes en México, y sean bienvenidos a la narración de un nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡Todo listo en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir una clasificación de auténtica emoción!

