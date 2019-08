El pádel en China nace en la Costa del Sol 'Jerry', golpeando un revés en el entrenamiento del World Padel Tour. / FRANCIS SILVA Bo Hou Zang, mejor jugador de su país, se entrena en Málaga y debutará mañana en el Mijas Open, del World Padel Tour ANDRÉS SAMPER MÁLAGA Sábado, 3 agosto 2019, 00:08

El pádel entró a Europa a través de la Costa del Sol. La cuna europea de este deporte (que hoy en España es el segundo en número de practicantes) surgió en la provincia de Málaga; y es precisamente aquí desde donde se ha comenzado a introducir en China; tanto en su promoción como en la formación de los jugadores asiáticos. Bo Hou Zang o 'Jerry', como le conocen en España, está cerca de convertirse en el primer jugador chino en debutar en una prueba del World Padel Tour, concretamente en el Cervezas Victoria Mijas Open, cuya pre-previa se dispone a jugar mañana. El torneo se desarrollará hasta el domingo 11 en el Club Cerrado del Águila y en la pista central de La Cala de Mijas. A sus 22 años, Jerry llegó a Málaga hace algo más de un mes para entrenarse en la escuela José Solano, en el Inacua Centro Raqueta; una «gran oportunidad» -afirma- para seguir mejorando y conseguir promocionar allí el pádel.

La llegada de Jerry a este debut se fraguó gracias a la influencia de Rafael Carbonero -arquitecto y responsable de la empresa Red Padel en China- y de Fabián Gelibter, técnico de la Federación Española de Pádel y asesor en ese país en materia de este deporte. Carbonero inició este proyecto con una web sobre pádel que en poco tiempo tuvo mucho impacto. «A los chinos les cuesta jugar al tenis, y ven en el pádel una oportunidad más fácil; la mayoría de las personas que vienen son mujeres», asegura.

Edad 22 años Nacimiento Pekín (China). Entrenadores José solano y Fabián Gelibter. Pareja José Pedro Montalbán Diestro Actuará en Mijas en la izquierda. Trayectoria Es el mejor jugador chino del momento y representó a su país en la Asian Padel Cup. Campeón de dos China Padel Tour. Comenzó en el tenis y se pasó al pádel en 2017.

En el China Pádel Tour, un circuito para promocionar el pádel con escuelas de tenis, Fabián conoció a Jerry, y tras entablar contacto entre los tres vieron una oportunidad de venir a España con el jugador, gracias también al patrocinio de la marca Cartri, que ha becado su entrenamiento en la escuela José Solano. El propio jugador pagó su billete para venir a España movido por las ganas de seguir mejorando. En China parece no tener rival, pero al representar a su país en la Asian Padel Cup se dio cuenta de que el nivel japonés -por ejemplo- era muy superior al suyo. Necesitaba venir a España a entrenar, pero además logró su participación en el World Padel Tour gracias a un 'wild card' que le concedieron tras la recomendación de la Asociación China de Tenis.

Durante este tiempo, en el que Carbonero se ofreció a darle alojamiento al joven jugador, Jerry ha descubierto que el nivel en España es totalmente diferente al que conocía, lo que le motiva a seguir entrenando y mejorando. La iniciativa de promocionar este deporte en China alcanzará uno de sus mayores hitos mañana, al contar con el primer representante del país en una prueba del World Padel Tour, convertido así en jugador profesional.

«Sé que tendré pocas opciones de ganar; si puedo llevarme al menos dos juegos, bien; espero no perder 6-0 y 6-0, pero es una gran oportunidad para seguir mejorando y que el pádel crezca rápido en China. Aquí en Málaga me siento muy bien y me han ayudado mucho», admite con franqueza el jugador. «Ahora mismo el mensaje de Jerry es fundamental, vivir la experiencia y compartirla allí para fomentar el pádel», asegura Carbonero, que ha visto como en solo tres años China ha pasado de no tener ninguna pista de pádel a contar con 52 en todo el país.

La llave en Asia

«Jerry es la llave del pádel en China. Sabemos que hay proyecto y nos gustaría traer a más gente aún», afirma Fabián Gelibter, que no oculta sus ganas en este proyecto y la predisposición de Jerry por aprender. Por su parte, José Solano, fundador de la escuela con su mismo nombre, afirma que lo que más le sorprende del jugador chino es la capacidad de trabajo que tiene. Solano creó una escuela centrada en menores, con un entrenamiento de competición y de donde salen algunos de los mejores jugadores del mundo. «El que viene aquí, o tiene mucho nivel o quiere tenerlo», afirma.

En la escuela hay cada verano 8.000 jugadores que perfeccionan su técnica, aunque no lo único. Afirma que este deporte es un lenguaje, y que el grupo que lo tiene, triunfa. «El buen jugador te intimida en la primera bola; Jerry es bueno y tiene juego, pero le falta esa guerra», asegura Solano sobre el asiático. El joven de 22 años, que formará pareja en este Mijas Open con José Pedro Montalbán, sabe que es difícil la expansión del deporte en su país, pero confía en conseguirlo y, por qué no, abrir en un futuro un club enPekín.

«Espero poder venir cada año para seguir entrenando. El nivel de los jugadores en España es el mejor del mundo», afirma Jerry, que pese a saber que no tiene casi opciones en esta prueba, se siente feliz de haber tenido esta gran oportunidad. Jerry debutará mañana frente al duo formado por Claudio Lazinger y Álvaro Meléndez. Sea cual sea el resultado, este hito será sempiterno, ya que Jerry siempre estará reconocido como el primer jugador chino de la historia en participar en el World Padel Tour.