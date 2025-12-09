Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Convierte cualquier día en una aventura con la caravana de Barbie y sus 60 accesorios

La caravana Dreamcamper 2022 de Barbie transforma cualquier sesión de juego en una aventura creativa gracias a su diseño transformable, sus siete zonas de juego y más de 60 accesorios que fomentan la imaginación y la diversión compartida.

Redacción De Tiendas

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:35

La caravana Dreamcamper 2022 de Barbie destaca en el universo de los juguetes para niños y niñas a partir de 3 años gracias ... a su diseño transformable, sus siete zonas de juego y una impresionante colección de más de 60 accesorios. Este set no solo ofrece la clásica experiencia de juego con muñecas, sino que incorpora elementos como una piscina con tobogán, cocina, comedor, baño, fogata y hasta un área para mascotas, lo que multiplica las posibilidades de juego y fomenta la creatividad en cada aventura.

