Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Navidad

Llena tu casa de ambiente festivo y acogedor con estas decoraciones de Navidad

Luces, figuras de madera y guirnaldas aportan calidez y personalidad a cada rincón en Navidad, y cada tipo de decoración transforma el ambiente de forma diferente dependiendo del espacio y el estilo.

Redacción De Tiendas

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:34

La Navidad es una época en la que se utilizan decoraciones para ambientar espacios festivos y crear un ambiente acogedor y alegre. Las figuras ... de madera, como los cascanueces y los renos decorativos, se colocan en mesas, estanterías o junto al árbol. Estas figuras son elementos tradicionales en la decoración navideña y aportan un toque clásico y elegante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  6. 6 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  7. 7 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  8. 8

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  9. 9

    Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar
  10. 10 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Llena tu casa de ambiente festivo y acogedor con estas decoraciones de Navidad

Llena tu casa de ambiente festivo y acogedor con estas decoraciones de Navidad