Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Navidad

Decora tu casa en Navidad con este bonito árbol de 180 cm y fácil montaje

El árbol de Navidad 180 cm TIBBERS ofrece un diseño realista, fácil montaje y materiales seguros, convirtiéndose en una opción práctica y duradera para decorar cualquier hogar durante las fiestas.

Redacción De Tiendas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:25

La decoración navideña cobra una nueva dimensión con el árbol de Navidad artificial TIBBERS de 180 cm. Este modelo incluye una estructura desmontable ... que permite un montaje y almacenaje sencillo, permitiendo que la preparación de las fiestas sea mucho más práctica. Su diseño incorpora ramas abatibles y un soporte metálico plegable, elementos que aportan estabilidad y versatilidad a la hora de ubicarlo en diferentes espacios del hogar, incluso en pisos pequeños donde cada centímetro cuenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  8. 8 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  9. 9 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Decora tu casa en Navidad con este bonito árbol de 180 cm y fácil montaje

Decora tu casa en Navidad con este bonito árbol de 180 cm y fácil montaje