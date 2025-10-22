Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

. Imagen Generada Con IA

Halloween

Este disfraz de Catrina será todo un acierto para Halloween

El disfraz de esqueleto mejicano catrina mujer Atosa destaca por su diseño colorido y auténtico, ofreciendo comodidad y un estilo único para quienes buscan diferenciarse en Halloween o el Día de los Muertos.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:05

El disfraz de esqueleto mejicano catrina mujer Atosa es adecuado para Halloween y fiestas temáticas gracias a su diseño auténtico y vibrante. Este ... conjunto de dos piezas, compuesto por un vestido blanco y negro con estampados florales y de cráneos, junto con un cinturón decorativo, presenta un diseño inspirado en la tradición del Día de los Muertos. La combinación de huesos grises y flores rojas en la parte superior, junto con una falda negra adornada con cráneos y detalles alegres, aporta un toque distintivo que lo diferencia de los disfraces de esqueleto convencionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  4. 4 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  5. 5 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  8. 8 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  9. 9 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  10. 10 Protección de Datos obliga a que se respete el derecho de acceso de una madre que pidió ver los exámenes de su hija de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Este disfraz de Catrina será todo un acierto para Halloween

Este disfraz de Catrina será todo un acierto para Halloween