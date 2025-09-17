Olvídate del dolor de los molestos gases con estos tés e infusiones carminativas

Los tés e infusiones carminativas mejoran la digestión y reducen el malestar provocado por los gases. Estas bebidas, elaboradas a partir de ... plantas como el hinojo, la menta o el anís estrellado, son utilizadas para aliviar problemas digestivos. Son una alternativa suave y eficaz para quienes buscan mitigar molestias después de las comidas.

La selección de productos incluye mezclas tradicionales de hierbas y combinaciones específicas que potencian los beneficios digestivos.

Además de sus propiedades digestivas, los tés carminativos pueden contribuir a la relajación y al bienestar general, lo que los convierte en una excelente opción para disfrutar al final del día. El formato en bolsitas facilita la preparación y permite disfrutar de estas infusiones en cualquier momento del día, tanto en casa como en el trabajo. La mayoría de las opciones seleccionadas no contienen azúcares añadidos ni gluten, lo que las hace aptas para diferentes estilos de vida.

GENÉRICO TÉ DE HIERBAS NATURAL

Este té de hierbas combina hojas de menta, flores y té verde en un formato suelto de 250 gramos. Su aroma floral y el color profundo de la infusión lo distinguen frente a otras opciones. El origen en China y la ausencia de aditivos refuerzan su carácter natural.

Ofrece un sabor fresco y duradero, ideal para quienes buscan una bebida reconfortante tras las comidas. Su mezcla de ingredientes naturales ayuda a suavizar el malestar digestivo, proporcionando una experiencia aromática y equilibrada.

INFUSIÓN DE ANÍS ESTRELLADO SHIP

La propuesta de SHIP con anís estrellado viene en formato de 25 bolsitas, ofreciendo un sabor dulce y aromático muy apreciado en la tradición mediterránea. Su preparación resulta sencilla y rápida, perfecta para quienes buscan comodidad y un toque natural en su rutina diaria.

El anís estrellado destaca por su capacidad para aliviar la sensación de hinchazón y favorecer una digestión más ligera. Esta infusión se convierte en una opción práctica para quienes desean reducir molestias después de comer, aportando un momento de bienestar con cada taza.

TÉ VERDE A LA MENTA DE HORNIMANS

Hornimans Té Verde a la Menta, en formato de 20 bolsitas, fusiona té verde, menta piperita, corteza de limón y lemongrass. Esta mezcla 100% natural, sin gluten ni azúcares añadidos, está caracterizada por un sabor limpio y un aroma balsámico.

El equilibrio entre el carácter herbal del té verde y el frescor mentolado de la menta está asociado tradicionalmente a la suavidad en la digestión. Su preparación sencilla permite su consumo en cualquier momento del día.

INFUSIÓN DE HINOJO POMPADOUR

Lla propuesta de Pompadour con hinojo destaca por su sabor delicado y formato en 20 bolsitas individuales. Elaborada únicamente con frutos seleccionados de Foeniculum vulgare, su aroma fresco y la ausencia de aditivos refuerzan el carácter natural del producto.

El hinojo es conocido por aliviar la hinchazón y reducir el malestar digestivo, convirtiendo cada taza en una experiencia reconfortante. Esta infusión resulta especialmente útil para quienes desean incorporar una rutina saludable y sencilla tras las comidas, disfrutando de una bebida vegana, sin gluten ni azúcares añadidos, que cuida el bienestar digestivo en el día a día.

INFUSIÓN CON HINOJO DE HORNIMANS

La mezcla Infu Línea de Hornimans reúne hinojo, manzana, hierba luisa y flor de saúco en bolsitas individuales. Su combinación de ingredientes naturales se traduce en una bebida aromática y de color ámbar intenso, sin teína ni azúcares añadidos.

Esta infusión destaca por su capacidad para suavizar el malestar digestivo y aportar sensación de ligereza tras las comida Una opción vegana y sin gluten que responde a quienes desean cuidar la digestión de manera sencilla y natural.