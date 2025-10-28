Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Orden en casa

Estos paragüeros decoran, ordenan y evitan charcos en el suelo los días de lluvia

Organizar paraguas y bastones en la entrada puede ser sencillo y elegante, pero los paragüeros modernos ofrecen además diseños decorativos y opciones prácticas que se adaptan a cualquier espacio o necesidad.

Redacción De Tiendas

Martes, 28 de octubre 2025, 09:20

Mantener el orden en la entrada de casa o la oficina resulta mucho más sencillo con un paragüero bien elegido. Este accesorio, pensado para ... almacenar paraguas mojados y evitar charcos en el suelo, se ha convertido en una pieza funcional que también puede aportar un toque decorativo al recibidor. Los modelos actuales no solo cumplen con su cometido práctico, sino que suman detalles de diseño y materiales resistentes que se adaptan a distintos gustos y necesidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

