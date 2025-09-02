Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Estilo de vida

Descubre estas botellas reutilizables con filtro que cuidan del planeta y tu salud

Botellas reutilizables con filtro que cuidan del planeta y tu salud, pero no todas filtran igual ni se adaptan a las mismas aventuras o necesidades diarias.

Redacción De Tiendas

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:47

Llevar agua potable a cualquier parte ya no es un reto gracias a las botellas reutilizables con filtro integrado. Estas soluciones reúnen tecnología de ... filtración avanzada y diseño práctico para quienes buscan hidratarse sin depender de botellas desechables ni preocuparse por la calidad del agua. Desde modelos compactos para el día a día hasta opciones robustas para aventuras al aire libre, el abanico de propuestas responde tanto a quienes se mueven por la ciudad como a quienes disfrutan de la naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  8. 8

    El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  9. 9

    Aires de Libertad en Los Asperones
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Descubre estas botellas reutilizables con filtro que cuidan del planeta y tu salud

Descubre estas botellas reutilizables con filtro que cuidan del planeta y tu salud