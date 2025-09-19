Los accionistas del Sabadell recibirán una prima muy superior a la de operaciones similares en Europa

El próximo viernes y los sucesivos, BBVA organizará encuentros digitales con los accionistas del Sabadell. Las citas buscan resolver dudas e informar sobre la operación financiera y el proceso de canje de acciones. Para participar basta con registrarse en la web del banco o llamar al 800 080 032. En esta entrevista, Francisco Javier Jerez Basurco, director de la Territorial Sur de BBVA, anticipa ya algunas claves.



P. Los accionistas del Sabadell tienen de plazo hasta el 7 de octubre para decidir si aceptan la oferta ¿Qué aspectos cree que pueden ser decisivos?



F. J. La oferta proporciona la mejor valoración de Banco Sabadell en la última década. La cuestión que deberían plantearse los accionistas es si esto puede lograrse en solitario. En nuestra opinión, no es posible. Otro aspecto relevante es que la propuesta es mejor que la de hace un año, ha aumentado un 43% gracias al buen comportamiento de las acciones de BBVA. Además, estamos ante una operación beneficiosa para ambas entidades, une a dos bancos en un gran momento, y ofrece a los accionistas del Sabadell la posibilidad de formar parte de un proyecto líder en Europa en crecimiento y rentabilidad.

“Los que no acudan a la operación seguirán siendo accionistas de un banco más pequeño y menos diversificado que el actual”

P. Si la valoración del Sabadell es la más alta en la última década ¿por qué no vender en bolsa?



F. J. Por una razón muy sencilla. BBVA ofrece un mismo precio a todos los accionistas del Sabadell y por todas sus acciones, algo que en bolsa no ocurre porque la cotización fluctúa. Los primeros en vender lo harían a un precio, pero esas ventas harían caer la acción y los siguientes ya lo harían a un nivel inferior.



P. Después de 16 meses, ¿esta operación sigue siendo competitiva?



F. J. Sí, y de manera clara. Los accionistas recibirán una prima muy superior a la de otras operaciones similares en la banca europea en los últimos dos años. Además, se estiman unas sinergias de 900 millones de euros brutos anuales que, tras la fusión, permitirán obtener hasta un 25% más de beneficio por acción frente a lo que lograrían si el Sabadell permaneciera en solitario. Por el contrario, quienes no acudan seguirán siendo accionistas de un banco que, tras la venta de TSB, será más pequeño y menos diversificado.



P. Y una vez tomada la decisión, ¿cuál es el siguiente paso?



F. J. Los accionistas del Sabadell, sean o no clientes de BBVA, pueden presentar su declaración de aceptación en nuestras oficinas o por teléfono: 800 080 032 para particulares y 911 859 673 para institucionales. Es un trámite sin coste, que se resuelve con un gestor en pocos minutos; O si lo prefieren, también pueden realizarlo a través de la entidad donde tengan sus acciones.