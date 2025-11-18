Las Mejores Empresas para Trabajar en Málaga 2025

Secciones
Este reconocimiento anual, elaborado a partir de las valoraciones de los propios empleados, certifica el compromiso con las personas del tejido empresarial malagueño
«Este proyecto contribuye a posicionar a Málaga como un excelente lugar para trabajar»Álvaro Martínez
Si el valor de sus empleados constituye una de las principales fortalezas de una empresa, la capacidad de retención de talento sería uno de los elementos esenciales para garantizar su progreso. Situando en el foco el bienestar y satisfacción de sus trabajadores, el Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en Málaga presenta este 2025 su quinta edición, evidenciando el carácter de la ciudad como uno de los polos empresariales más dinámicos y atractivos de España.
Se trata de un reconocimiento elaborado por Great Place To Work®, la consultora líder internacional en la certificación de excelentes lugares para trabajar. Esta edición se impulsa nuevamente gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y Promálaga, cuyo apoyo refuerza la apuesta de la ciudad por un modelo de desarrollo centrado en la innovación, la calidad de vida y el talento.
Una metodología basada en la voz de los trabajadores
El ranking se construye a partir de un proceso de evaluación riguroso que sitúa a las personas en el centro. Great Place To Work® emplea su metodología científica internacional, cuyo pilar es el Indicador de confianza Trust Index™, obtenido mediante un cuestionario confidencial que recoge la percepción real de los empleados y empleadas, y mide cinco dimensiones clave: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.
Empresas que inspiran y generan orgullo
Los resultados de esta edición son contundentes: 9 de cada 10 empleados y empleadas de las empresas del ranking recomiendan su compañía como un excelente lugar para trabajar. Una cifra que refleja entornos laborales basados en la confianza, la escucha activa, la innovación y la cohesión entre equipos.
Estas organizaciones no solo promueven el bienestar, sino que avanzan hacia un tipo de liderazgo más humano, una cultura de trabajo más colaborativa y una visión empresarial alineada con las necesidades actuales del mercado laboral.
Al presentar esta nueva edición, Álvaro Martínez, responsable regional de Great Place To Work, destacó:
«Este ranking demuestra que Málaga cuenta con empresas verdaderamente comprometidas con las personas. Son organizaciones que han entendido que la confianza, el cuidado del talento y una cultura sólida son claves para competir y para atraer talento. Este proyecto no solo reconoce su labor interna, sino que contribuye a posicionar a Málaga como un excelente lugar para trabajar».
Las empresas reconocidas son un ejemplo inspirador para el resto del tejido productivo y un pilar fundamental en la construcción de una Málaga que sigue creciendo, atrayendo talento y consolidándose como una de las ciudades más dinámicas y competitivas de España.
Porque construir grandes lugares para trabajar es, en definitiva, construir una ciudad mejor para todos y todas.
Este ranking no es solo un listado: es un indicador estratégico para el futuro de la ciudad. En un momento de expansión económica marcado por la llegada de empresas innovadoras, la consolidación de hubs tecnológicos y la proyección internacional de Málaga, la capacidad de atraer y fidelizar talento se convierte en un activo imprescindible.
El apoyo del Ayuntamiento de Málaga y Promálaga a esta iniciativa subraya la importancia de visibilizar a aquellas empresas que contribuyen a un ecosistema laboral moderno, competitivo y humano. Las organizaciones reconocidas se consolidan como embajadoras del modelo Málaga, demostrando que la provincia no solo ofrece calidad de vida, sino también oportunidades profesionales de primer nivel.
