Las Mejores Empresas para Trabajar en Málaga 2025

Una metodología basada en la voz de los trabajadores



El ranking se construye a partir de un proceso de evaluación riguroso que sitúa a las personas en el centro. Great Place To Work® emplea su metodología científica internacional, cuyo pilar es el Indicador de confianza Trust Index™, obtenido mediante un cuestionario confidencial que recoge la percepción real de los empleados y empleadas, y mide cinco dimensiones clave: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

Empresas que inspiran y generan orgullo



Los resultados de esta edición son contundentes: 9 de cada 10 empleados y empleadas de las empresas del ranking recomiendan su compañía como un excelente lugar para trabajar. Una cifra que refleja entornos laborales basados en la confianza, la escucha activa, la innovación y la cohesión entre equipos.

Estas organizaciones no solo promueven el bienestar, sino que avanzan hacia un tipo de liderazgo más humano, una cultura de trabajo más colaborativa y una visión empresarial alineada con las necesidades actuales del mercado laboral.

Al presentar esta nueva edición, Álvaro Martínez, responsable regional de Great Place To Work, destacó:

«Este ranking demuestra que Málaga cuenta con empresas verdaderamente comprometidas con las personas. Son organizaciones que han entendido que la confianza, el cuidado del talento y una cultura sólida son claves para competir y para atraer talento. Este proyecto no solo reconoce su labor interna, sino que contribuye a posicionar a Málaga como un excelente lugar para trabajar».

Las empresas reconocidas son un ejemplo inspirador para el resto del tejido productivo y un pilar fundamental en la construcción de una Málaga que sigue creciendo, atrayendo talento y consolidándose como una de las ciudades más dinámicas y competitivas de España.

Porque construir grandes lugares para trabajar es, en definitiva, construir una ciudad mejor para todos y todas.

Este ranking no es solo un listado: es un indicador estratégico para el futuro de la ciudad. En un momento de expansión económica marcado por la llegada de empresas innovadoras, la consolidación de hubs tecnológicos y la proyección internacional de Málaga, la capacidad de atraer y fidelizar talento se convierte en un activo imprescindible.