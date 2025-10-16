``La gastronomía y los productos de Córdoba tienen una singularidad que no se puede copiar``

¿Cuáles son las estrategias de promoción y puesta en valor que se están siguiendo para dar a conocer Sabor a Córdoba?

Como iniciativa SABOR A CÓRDOBA, estamos trabajando desde el ámbito de la promoción a través de la participación agrupada de empresas en ferias del sector agroalimentario, tanto de carácter nacional como internacional. Desde el año 2024 hemos estado presentes en la WOOE 2025 y Salón Gourmet, en Madrid, en la TUTTOFOOD de Milán en el primer semestre del año, en Auténtica Premium Food en Sevilla en el pasado mes de septiembre y ahora vamos a participar en el Salón SUR WINES & Gourmet en Málaga. A nivel local durante 2025, SABOR A CÓRDOBA ha estado presente en cerca de 20 municipios de la provincia, dando a conocer su estrategia y apoyando la celebración de ferias relacionadas con el sector agroalimentario organizadas por los ayuntamientos y entidades sectoriales.

Junto a estas actuaciones, la gran apuesta para la promoción de SABOR A CÓRDOBA la constituye la Feria ALIMENTARIA Sabor a Córdoba, que organizamos por primera vez en el año 2024, del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones de Córdoba capital, y que unió tanto la vertiente empresarial como el ámbito más ligado a la cultura de los pueblos, sus costumbres, tradiciones y valores, como recursos endógenos del territorio, representados a través de los Ayuntamientos.

El próximo mes celebraremos la segunda edición de la Feria ALIMENTARIA Sabor a Córdoba, del 14 al 16 de noviembre, en la misma ubicación del pasado año, en Córdoba capital en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, y de nuevo pondremos en valor a las empresas y productos del sector agroalimentario cordobés, que podrán mostrar la calidad y variedad de sus productos junto con el resto de la riqueza de nuestro territorio, de la mano de los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Será una excelente oportunidad para ser parte de la marca SABOR A CÓRDOBA.

¿En qué consistirá la participación de Sabor a Córdoba en la nueva edición del salón SUR Wines & Gourmet?

Nuestra participación el día 20 de octubre en SUR Wines & Gourmet va a tener el formato de participación agrupada, la cual estará integrada por un total de ocho empresas cordobesas, cuatro del sector del vino y otras tantas de productos gourmets (AOVE, jamón y embutidos ibéricos, productos de pastelería y panadería, snacks y platos cocinados V gama) que asistirán de la mano de SABOR A CÓRDOBA y que tendrán la oportunidad de establecer contactos comerciales con los profesionales que acudan al evento. Junto a la exhibición de sus productos, se llevará a cabo una cata maridaje de vinos y productos gourmet de las empresas cordobesas allí representadas.

¿Qué fortalezas y singularidades tienen la gastronomía y productos de la provincia de Córdoba que no se pueden encontrar en ningún otro sitio?

La gastronomía y los productos de Córdoba tienen una singularidad que no se puede copiar porque nacen de una provincia donde el territorio, la historia y la cultura se funden con la excelencia. Córdoba cuenta con siete denominaciones de origen —cuatro de aceite de oliva virgen extra (Baena, Priego de Córdoba, Lucena y Montoro-Adamuz), la de los vinos y vinagres Montilla-Moriles, la de jamones y paletas ibéricas de Los Pedroches—, un hecho que muy pocas provincias pueden igualar.

Esta diversidad de paisajes —de la campiña a la sierra, pasando por la dehesa y la vega del Guadalquivir— permite una variedad de sabores y productos únicos: aceites con perfiles distintos según el suelo y el clima, vinos generosos irrepetibles elaborados con la uva Pedro Ximénez, jamones ibéricos de bellota con matices imposibles de conseguir fuera de nuestra dehesa, quesos artesanos con personalidad propia y naranjas de la orilla del Guadalquivir, que son el reflejo más fresco y luminoso de nuestra tierra.

Además, nuestra cocina popular mantiene viva la herencia de almazaras, lagares y huertas: del salmorejo al rabo de toro, pasando por productos emblemáticos como el membrillo de Puente Genil o los licores, anisados y mantecados de Rute, que son orgullo de nuestras tradiciones y embajadores inconfundibles de la Navidad cordobesa.

¿Alguna iniciativa o hito que destacar para los próximos meses?

El día 22 de octubre es una fecha muy señalada y esperada pues entra en vigor el Reglamento de la Marca SABOR A CÓRDOBA y a partir de ahí, desde la Diputación de Córdoba con IPRODECO al frente, nos centraremos en la difusión, desde la cercanía con las empresas agroalimentarias de la provincia de Córdoba, para que conozcan como pueden adherirse a nuestra marca promocional, cual es el fin y estrategia de la marca, los requisitos para la autorización de su uso por parte de las empresas en primer lugar y del resto de agentes que se puedan ir sumando.

La idea final es que a partir del día 22 vamos a construir el mejor catálogo posible de productos, empresas, bares, restaurantes y entidades que apoyan al sector agroalimentario y a la gastronomía de la provincia de Córdoba.