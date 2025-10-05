Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 27/27
Fermín Aldeguer

1 Fermín Aldeguer

Pedro Acosta

2 Pedro Acosta

+00:00:06.987

Álex Márquez

3 Álex Márquez

+00:00:07.896

Brad Binder

4 Brad Binder

+00:00:08.901

Luca Marini

5 Luca Marini

+00:00:09.129

Raúl Fernández

6 Raúl Fernández

+00:00:09.709

Fabio Quartararo

7 Fabio Quartararo

+00:00:09.894

Franco Morbidelli

8 Franco Morbidelli

+00:00:10.087

Fabio Di Giannantonio

9 Fabio Di Giannantonio

+00:00:10.350

Alex Rins

10 Alex Rins

+00:00:13.223

Miguel Oliveira

11 Miguel Oliveira

+00:00:19.769

Johann Zarco

12 Johann Zarco

+00:00:27.597

Somkiat Chantra

13 Somkiat Chantra

+00:00:48.035

Jack Miller

14 Jack Miller

+00:00:55.540

Enea Bastianini

15 Enea Bastianini

OUT

Francesco Bagnaia

16 Francesco Bagnaia

OUT

Joan Mir Mayrata

17 Joan Mir Mayrata

OUT

Marc Márquez

18 Marc Márquez

OUT

Marco Bezzecchi

19 Marco Bezzecchi

OUT

