Volver al inicio 8 Se escapa Marc Márquez !!! Está consiguiendo poner tierra de por medio con respecto a Álex Márquez y va cumpliendo, de momento, todos los pronósticos como máximo favorito para hacerse hoy con la victoria. 7 Marc Márquez persigue su victoria número 66 en MotoGP. El piloto catalán se sigue acercando a Giacomo Agostini, el segundo piloto con más triunfos de la historia en la clase reina (68). 7 Pasito a pasito, pero con mucho aplomo. Marc Márquez no quiere cometer errores, pero con mucho tiento se está consiguiendo marchar en solitario y ya tiene a Alex Márquez a más de un segundo de diferencia. 7 Gran carrera también de Brad Binde !!! El sudafricano, en su Gran Premio número 100, acaba de conseguir la vuelta rápida y se mantiene al acecho de Pedro Acosta, en la quinta posición. 7 Mejora sus prestaciones Francesco Bagnaia !!! El piloto de Turín parece que se ha deshecho momentáneamente de la presión a la que estaba siendo sometido por parte de Pedro Acosta y ahora intenta acercarse a Alex Márquez. 6 Marco Bezzecchi se tiene que conformar con la 15ª plaza y no parece tener hoy la fuerza necesaria para remontar tal y como ocurriera hoy en el sprint. 6 Sigue Marc Márquez a ritmo de vuelta rápida, demostrando que esta pista es una de sus favoritas en el calendario, pero tampoco logra marcharse definitivamente y Alex Márquez se mantiene a unas cinco décimas esperando su oportunidad. 5 Joan Mir marcha en la 10ª posición y es hoy la mejor Honda en pista. Johann Zarco no pasa de la 13ª plaza tras terminar en el podio en las dos últimas carreras. 4 Marc Márquez le da una vuelta de turca al ritmo y está consiguiendo romper la carrera. Cinco décimas ya sobre Alex Márquez tras marcar la vuelta rápida en carrera. 3 Continúa el duelo por la tercera posición entre Francesco Bagnaia y Pedro Acosta, pero esta lucha a los únicos que benefician son a los hermanos Márquez, que se están consiguiendo marchar en solitario. 3 Ha marcado Alex Márquez la primera vuelta rápida en carrera. El piloto del equipo Gresini se mantiene a la estela de Marc Márquez, a apenas tres décimas. 2 El que no ha conseguido mantenerse en los primeros puestos ha sido Mavercik Viñales. Una pena porque hoy parece que las KTM se pueden mostrar competitivas. 2 TERCERO PEDRO ACOSTA !!! Va a por todas el murciano y por primera vez se le ve con ritmo de poder luchar por el podio esta temporada. 1 Pecco Bagnaia ya es tercero !!! El italiano necesita demostrar que es un piloto de domingos tras varios Grandes Premios en los que no está rindiendo a su nivel habitual. 1 Mala salida de Franco Morbidelli... El piloto romano ha perdido varias posiciones. 1 MANTIENE MARC MÁRQUEZ LA PRIMERA POSICIÓN !!! Repasamos la posición de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca la prueba en la 7ª posición, Joan Mir en la 11ª, Raúl Fernández en la 13ª, Alex Rins en la 15ª y Augusto Fernández en la 18ª. Maverick Viñales, por su parte, no ha conseguido puntos en dos de sus tres últimas participaciones en el Gran Premio de Aragón (18º en 2021 y abandono en 2024). Esto tras puntuar en las seis primeras, siendo cuarto en cuatro ocasiones. BRAD BINDER SE PONE A 100. El sudafricano disputa hoy su Gran Premio número 100 en MotoGP, siendo el primer piloto africano que pueda alcanzar esta cifra en la máxima categoría. En sus 99 carreras anteriores ha conseguido dos victorias y 11 podios. PEDRO ACOSTA, REGULARIDAD A FALTA DE PODIOS. El piloto de Mazarrón ha conseguido terminar en la zona de puntos en sus cuatro últimas carreras y si lo logra también en el próximo Gran Premio de Aragón será su mejor racha en este sentido en MotoGP. PASO AL FRENTE DE KTM. Parece que las motos de la marca austriaca han dado un salto este fin de semana. Pedro Acosta arranca la carrera en la 5ª posición, Brad Binder en la 6ª y Maverick Viñales en la 8ª. MORBIDELLI, ¿ALTERNATIVA REAL? Franco Morbidelli se está mostrando como uno de los pilotos más solventes en la presente campaña. Ha abandonado en tres de sus cinco últimas carreras disputadas en circuitos españoles, incluyendo el del Gran Premio de España de esta temporada. No obstante, fue 6º el año pasado en MotorLand su mejor resultado en suelo español desde 2021 (victoria en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto). Alex Márquez y Franco Morbidelli completan la primera línea de la parrilla de salida, comenzando en la segunda y tercera plaza respectivamente, mientras que Francesco Bagnaia lo hará desde la cuarta posición. Marc Márquez sale hoy desde la pole position, la quinta en la presente campaña y la primera desde el pasado Gran Premio de Catar. Esta ha sido la 71ª pole position para el piloto español en MotoGP y la 99ª de su trayectoria en todas las categorías. Así las cosas, Marc Márquez lidera el ranking de pilotos de MotoGP con 208 puntos, 27 más que Alex Márquez y 84 en relación a Pecco Bagnaia. ALEX MÁRQUEZ INTENTARÁ MANTENER LA PRESIÓN. Después de haber terminado en el podio en las tres primeras carreras de la temporada, Alex Márquez solo ha conseguido un podio en una de sus últimas cuatro. El piloto de Cervera fue de nuevo segundo ayer en el sprint por detrás de su hermano y sigue en la pelea por la corona en la clase reina. ‘PECCO’, RESULTADOS DISPARES EN MOTORLAND. Bagnaia no ha puntuado en tres de cinco participaciones en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, aunque terminó en el podio en las dos que consiguió completar (victoria en 2021 y 2º en 2022). Ayer las sensaciones no fueron mejores y el piloto turinés solo pudo ser 12º en el sprint, quedándose de nuevo fuera de los puntos y viendo como sus dos directos rivales en la lucha por el título siguen aumentando su ventaja en la clasificación de pilotos. BAGNAIA, A SALIR DEL AGUJERO OSCURO… El turinés no ha conseguido puntuar en sus dos últimas carreras de MotoGP (16º en Francia y abandono en Reino Unido) y hay que remontarse a 2020 para ver al piloto italiano enlazar tres carreras seguidas sin lograr puntos (tres abandonos seguidos). MARC MÁRQUEZ, COLECCIONISTA DE PODIOS. El piloto de Cervera ha terminado en el podio en sus dos últimas carreras y podría enlazar tres seguidos por primera vez en la presente temporada. Marc Márquez no ha podido llevarse la victoria en las tres últimas carreras. Aun así, está manteniendo una férrea regularidad, aprovechando además los errores de Alex Márquez y Francesco Bagnaia, sus más directos rivales en la lucha por la corona este año en la clase reina. MARC, REY DEL SPRINT ESTA TEMPORADA. Ayer en el sprint Marc Márquez ya fue capaz de imponer su ley y logró su séptima victoria de la temporada en el formato corto de carrera, logrando la victoria en siete de las ocho disputadas hasta el momento en la presente campaña. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team se ha impuesto en cinco de sus siete últimas carreras disputadas en MotorLand Aragón (en 2020 no participó por lesión). MARC MÁRQUEZ, IDILIO CON MOTORLAND. El piloto de Cervera, actual líder de la clasificación de pilotos de MotoGP, llega a uno de sus circuitos predilectos del calendario y parte como gran favorito para adjudicarse la victoria. No en vano, esta será la 15ª edición del Gran Premio de Aragón y ningún otro piloto ha logrado más victorias que Marc Márquez (seis) en esta carrera. Después de las victorias de David Muñoz en Moto3 y de Deniz Öncu en Moto2 diseccionamos ya todo lo que pueda suceder en la carrera de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón de motociclismo desde el Circuito de MotorLand. ¿Preparados? Comenzamos…