2 PRIMERO ALEX MÁRQUEZ !!!

1 ALEX MARQUEZ RECUPERA LA SEGUNDA POSICIÓN !!! Ha superado a Pedro Acosta por el interior

1 Pecco Bagnaia mantiene la primera posición !!! Y gran salida de Pedro Acosta, segundo...

Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Fermín Aldeguer arranca en la 6ª posición, Joan Mir en la 7ª, Alex Rins en la 10ª, Pol Espargaró – que sustituye a Maverick Viñales en una nueva carrera – en la 12ª y Augusto Fernández en la 23ª.

ACOSTA ENARBOLA LA BANDERA DE KTM. El piloto murciano es un día más el mejor de KTM en la parrilla de salida. Comienza en la 5ª posición y ha conseguido tres podios en sus ocho últimas carreras de MotoGP, los mismos que en las 28 anteriores.

QUARTARARO, FIABILIDAD EN PISTA. El piloto de Yamaha, que hoy comienza en la 4ª plaza, ha terminado en la zona de puntos en sus 11 últimas carreras de MotoGP, la mejor racha en la actual temporada y no logra 12 o más Grandes Premios con puntos desde una racha de 15 entre 2023 y 2024.

Raúl Fernández, ganador el pasado domingo en Phillip Island, arranca en la 15ª posición. El piloto de Aprilia se convirtió en el 16º piloto español en lograr al menos una victoria en el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP.

BEZZECCHI, A POR EL RÉCORD DE PODIOS EN MOTOGP. El piloto italiano acumula siete presencias en el podio esta temporada en MotoGP y podría establecer su mejor cifra en una misma campaña en la máxima categoría (también logró siete en 2023).

Alex Márquez y Franco Morbidelli completan la primera línea de la parrilla de salida, en un fin de semana en el que parece que Ducati vuelve a retomar el dominio de la competición. Aprilia parte, en principio, con menos opciones en este Gran Premio de Malasia y, sin ir más lejos, Marco Bezzecchi comienza muy retrasado, en la 14ª plaza.

‘PECCO’ BAGNAIA, INMEJORABLES RESULTADOS EN ASIA. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team ha alcanzado el podio en 13 de sus 14 últimas carreras de MotoGP disputadas en Asia, incluyendo seis victorias, aunque falló precisamente en la última (abandono en el pasado Gran Premio de Indonesia).

…Y 28ª POLE EN MOTOGP. Por su parte, Bagnaia se adjudicó su 28ª pole position en MotoGP, la tercera en el presente curso. La última vez que el italiano comenzó desde la primera plaza de la parrilla de salida, en el pasado Gran Premio de Japón, se terminó llevando la victoria.

BAGNAIA, 13ª VICTORIA EN EL SPRINT… Como ya decíamos, el piloto transalpino logró ayer su segunda victoria en el sprint en la presente temporada, la 13ª de su trayectoria desde 2023, año en el que se introdujo este formato de carrera corta en la competición.

Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 545 puntos y de cara a la pugna por el subcampeonato son tres pilotos los que tienen opciones. Alex Márquez es el que mejor lo tiene, con 388 puntos, mientras que ‘Pecco’ Bagnaia y Marco Bezzecchi cuentan con 286 puntos.

Este será el 32º Gran Premio de Malasia de MotoGP y Valentino Rossi es el piloto más laureado (seis). De los pilotos actuales, solo Marc Márquez (2014 y 2018) y Francesco Bagnaia (2022 y 2024) saben lo que es ganar más de una vez en esta carrera.

BAGNAIA INTENTARÁ CONSEGUIR EL ‘BACK TO BACK’ EN SEPANG. El piloto de Ducati aspira a convertirse en el primer piloto que logre dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Malasia en MotoGP desde Andrea Dovizioso (2016 y 2017).

BAGNAIA BUSCA LA REACCIÓN. El piloto turinés, muy discutido por su rendimiento a lo largo de la presente temporada, se ha puesto manos a la obra y, tras dos abandonos consecutivos, aspira hoy a la victoria tras conseguir la victoria ayer en el Sprint y salir hoy desde la pole position.

ALEX MÁRQUEZ, A SUPERAR SU RÉCORD DE PODIOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS. Alex Márquez (Ducati) ha logrado diez podios esta temporada y podría lograr su mejor cifra en un mismo año tanto en MotoGP como en todas las categorías (consiguió también 10 en Moto3 en 2014 y 10 en Moto2 en 2019).

ALEX MÁRQUEZ, SUBCAMPEÓN DE MOTOGP. Con su segundo puesto de ayer en el Sprint, Alex Márquez ha sellado forma matemática el subcampeonato de MotoGP. Con dos victorias y 10 podios este está siendo, de largo, su mejor año en MotoGP, superando con creces el 8º puesto del año pasado, que ya había sido, a su vez, el mejor de su trayectoria.

Esta semana se ha confirmado la noticia de que Marc Márquez ya no competirá más en la presente temporada y el campeón de MotoGP prefiere adoptar un perfil más conservador en su recuperación con la vista puesta ya en 2026.

Después de la victoria de Taiyo Furusato en Moto3, centramos toda nuestra atención en lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP.