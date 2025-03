Volver al inicio 11 Máximo Quiles ya ha sido advertido por exceder los límites de la pista y tendrá que tener cuidado a partir de ahora si no quiere ser sancionado con una long lap. 10 CAÍDA DE PERRONA Y YAMANAKA !!! Los dos pilotos se han tocado y se han ido al suelo. Muy fea la caída, aunque lo cierto es que parece que los pilotos se encuentran en buenas condiciones. Y, de hecho, el japonés vuelve a pista. 10 Mejor vuelta personal para Máximo Quiles !!! El murciano continúa en la sexta posición y, aunque no consiga finalmente entrar en el podio, su primera carrera en Moto3 está siendo para enmarcar. 9 Matteo Bertelle lo sigue intentando, pero de momento no consigue cogerle el rebufo a Joel Kelso y el australiano se mantiene en la segunda posición. 8 Adrián Fernández está consiguiendo recuperar algunos puestos. El madrileño marcha en estos momentos en la 17ª posición y habrá que ver si tiene margen para entrar en la zona de puntos y minimizar daños en una carrera en la que lo ha tenido todo en contra. 8 Muy plácida de momento la prueba para un José Antonio Rueda que podría convertirse en el primer piloto en repetir victoria esta temporada en Moto3. 7 Máximo Quiles parece que se asienta en la sexta posición después de un par de giros de mucha pelea con varios pilotos y en los que ha ido perdiendo posiciones. 7 Vuelta tremenda de Matteo Bertelle. El piloto italiano rueda en estos momentos en la tercera posición y está tratando de echarse encima de Joel Kelso. Pero ojo porque por detrás llega también Ángel Piqueras para tratar de meterse en el podio. 6 Dos segundos ya de diferencia para José Antonio Rueda. El piloto de Los Palacios y Villafranca tiene una importante diferencia, nada habitual en la menor de las tres categorías. 5 La carrera se le ha puesto muy de cara a José Antonio Rueda. Después de terminar en el podio en las dos primeras carreras de la temporada, hoy va camino de conseguir su segunda victoria y aprovechar, además, el previsible pinchazo de un Adrián Fernández que está de momento fuera de los puntos. 5 Máximo Quiles va perdiendo posiciones a medida que avanza la carrera y el murciano marcha ahora en la 6ª posición tras ser superado tanto por Matteo Bertelle como por Ángel Piqueras. 4 Paso al frente de Joel Kelso. El piloto australiano se sitúa en la segunda posición e intentará acercarse a un José Antonio Rueda que se ha escapado en solitario y cuenta ya con un segundo de ventaja. 4 CAÍDA DE DAVID MUÑOZ !!! Vaya inicio de año para el piloto sevillano. Hoy salía desde la pole, pero se vuelve a ir al suelo y protagonizará un nuevo abandono, tal y como sucedió en las dos primeras pruebas de la temporada. 3 David Muñoz se ha rehecho de su mala salida y se sitúa en la segunda posición provisionalmente. 3 Ha puesto la directa José Antonio rueda y parece que el piloto del Red Bull KTM Ajo tiene ritmo suficiente como para tratar de romper la carrera. 3 PRIMERO JOSE ANTONIO RUEDA !!! Ha dado caza a Máximo Quiles y el actual líder de Moto3 se sitúa en la primera plaza. 2 A Adrián Fernández se le está juntando todo en esta carrera. Salió en la última posición debido a un problema mecánico y ahora ha sido sancionado con una doble long lap debido a una maniobra antirreglamentaria en la salida. 2 David Muñoz, que comenzaba la carrera desde la pole position, no ha tenido una buena salida y cae hasta el cuarto puesto. 1 Es Álvaro Carpe el que sigue de momento la estela de Quiles y José Antonio Rueda se mantiene en las primeras posiciones, ocupando de momento la tercera posición. 1 SE PONE PRIMERO MÁXIMO QUILES !!! Tremendo el piloto murciano en su primera carrera en Moto3. Y problemas para Adrián Fernández !!! El piloto de San Martín de la Vega salía en la 9ª posición, pero ha tenido problemas de arranque de su moto justo cuando comenzaba la vuelta de formación y tendrá que salir, en principio, desde la última posición. José Antonio Rueda comienza en la segunda posición, mientras que Ángel Piqueras, ganador de la última carrera en Argentina, comienza hoy en la 11ª plaza. Hoy comienza desde la pole David Muñoz, la segunda de su trayectoria en Moto3. El piloto de Brenes tiene una gran oportunidad para marcar un buen resultado en carrera que le permita olvidar los dos abandonos registrados en las dos primeras carreras de la temporada. José Antonio Rueda y Adrián Fernández son los dos pilotos que marcan la pauta en este arranque de curso, pero este Gran Premio de Las Américas cuenta con la irrupción de un nuevo piloto, Máximo Quiles, que no había debutado hasta el momento debido a la limitación de edad y que hoy comienza su andadura en la competición saliendo desde una impresionante segunda posición en la parrilla de salida. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Repasamos el horario de inicio de las carreras de hoy. La acción comienza a las 18:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 19:15 arranca Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP. En Moto3, José Antonio Rueda, con una victoria y dos podios en las dos carreras disputadas, parte como líder, con cinco puntos de diferencia con respecto a Adrián Fernández y 12 sobre un Ángel Piqueras que salió victorioso en la última carrera disputada en el circuito argentino de las Termas de Río Hondo. Manu González cuenta con 45 puntos, 11 más que Jake Dixon y 12 con respecto a Arón Canet. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Jake Dixon se impuso hace dos semanas en el Gran Premio de Argentina, aunque es Manu González el rival a batir en este tramo inicial de la temporada, con un primer y un segundo puesto en las dos primeras citas. Pecco Bagnaia solo ha podido terminar en el podio en una de sus nueve carreras disputadas en el continente americano, aunque fue en el Gran Premio de Las Américas (3º en 2021). Con dos presencias en el podio en las dos primeras carreras del año, Alex Márquez disfruta de su mejor arranque en cualquiera de sus seis temporadas en MotoGP. Tiene la oportunidad de conseguir tres podios consecutivos en la máxima categoría y la primera vez desde 2019, cuando militaba en Moto2. Y es que, como comentábamos, solo Alex Márquez y Bagnaia, su compañero en el Ducati Lenovo Team, parecen ser capaces de plantar cara a Marc Márquez en su triunfal estreno de año. Así las cosas, Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos en MotoGP con 86 puntos, 19 más que Alex Márquez y 36 sobre Francesco Bagnaia. Hoy sale desde la pole el propio Marc Márquez, la tercera de la temporada y la número 69 de su trayectoria en la clase reina, más que ningún otro piloto. Como comentábamos, ayer en el Sprint se impuso Marc Márquez con Alex Márquez ocupando la segunda plaza y Francesco Bagnaia en la tercera posición, demostrando una vez más que son los tres pilotos más fuertes en este tramo inicial de la temporada. Así las cosas, Marc Márquez parte como gran favorito para adjudicarse la victoria en esta carrera tras imponerse, como decíamos, en las dos primeras pruebas del curso 2025, algo que no conseguía nadie desde Fabio Quartararo en 2020. Aunque el piloto español ya sabe lo que es ganar en los tres primeros Grandes Premios del año, no en vano el último que lo logró fue él en 2014. En realidad, Marc Márquez mantiene un bonito idilio con Estados Unidos desde que recalara en 2013 en MotoGP, ganando en 11 de las 14 carreras disputadas en este país como piloto de la clase reina (78,5%): siete en el GP de Las Américas, tres en el GP de Indianapolis y una en el GP de EEUU. Solo Valentino Rossi (ocho victorias en el Gran Premio de los Países Bajos), Giacomo Agostini y el propio Marc Márquez (ocho triunfos cada uno en el Gran Premio de Alemania) han vencido más veces en una misma carrera del actual calendario de MotoGP que Marc Márquez en el Gran Premio de Las Américas (siete). Y llegamos este fin de semana a uno de los denominados como ‘territorios Marc Márquez’, puesto que esta será la 12ª edición del Gran Premio de Las Américas y el piloto de Cervera se ha impuesto en siete de las 11 ediciones disputadas hasta el momento (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). La temporada 2025 no ha podido comenzar mejor para un Marc Márquez que se ha impuesto en las dos primeras carreras de la temporada, además de hacerlo también en los tres Sprint o carreras cortas de los sábados disputados. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Las Américas de motociclismo desde el Circuito de Las Américas, la 3ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…