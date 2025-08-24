Volver al inicio

12 Impone ahora su ley Valentin Perrone. Recordemos que el argentino aspira hoy a conseguir su primera victoria en el Campeonato del Mundo de motociclismo.

11 RUEDA QUINTO !!! Poco a poco y sin hacer ruido, el sevillano está incrementando el ritmo y se acerca a la cabeza de carrera tras superar a Guido Pini.

11 ERROR DE MÁXIMO QUILES !!! Cae el español hasta la cuarta plaza y se abre un escenario de carrera totalmente inédito. Ahora lidera Valentín Perrone.

10 Ojo a Ángel Piqueras y David Muñoz. Parece que los perseguidores se han organizado y no están lanzando ataques entre ellos y eso les permite dar caza a Quiles...

9 José Antonio Rueda lidera el grupo de los perseguidores, pero parece que ha perdido ya cualquier opción de reengancharse a los puestos cabeceros y poder optar a un puesto en el podio en la carrera de hoy.

8 Máximo Quiles sigue incrementando la ventaja !!! Además, la pelea entre Ángel Piqueras y Valentín Perrone está beneficiando al español y ya cuenta con siete décimas de diferencia.

7 Situación muy peligrosa por la caída de Ryusei Yamanaka. Ha estado muy cerca de tirar a otros pilotos, pero afortunadamente han conseguido sortearle y evitar un accidente peor.

6 Está poniendo Quiles todo patas arriba con un ritmo brutal de carrera. Ángel Piqueras trata de dar un paso al frente y pasa ahora al segundo puesto y por detrás trata de reaccionar también José Antonio Rueda. El líder de Moto3 marcha en estos momentos en la sexta posición.

5 Máximo Quiles está intentando romper la carrera y cuenta en estos momentos con tres décimas de diferencia con respecto a un David Muñoz que ha escalado hasta la segunda posición.

4 Eddie O'Shea se ve obligado a abandonar la carrera debido a una avería mecánica.

4 Nada, Quiles retoma el liderato. Quiere llevar el mando en todo momento de la carrera...

4 PERRONE LÍDER !!! Ahora sí, el argentino se hace con el primer puesto y habrá que ver si se puede consolidar en la posición de privilegio.

3 Valentin Perrone ha tratado de arrebatarle la primera posición a Quiles, pero ha reaccionado rápidamente el español para mantenerse en ese primer puesto.

3 Atención porque se está fragmentando la carrera y el grupo de José Antonio Rueda se está quedando descolgado. De este modo, Ángel Piqueras, que marcha tercero, podría estar en disposición de recortarle puntos al líder por tercera carrera consecutiva.

2 No ha habido grandes cambios de posiciones tras la primera vuelta y se mantienen los mismos puestos de la pole con Máximo Quiles liderando y Valentín Perrone siguiendo sus pasos.

1 José Antonio Rueda se mantiene en la 8ª posición y el objetivo es salvar la primera vuelta porque este circuito de Balaton Park es tremendamente revirado.

1 Máximo Quiles mantiene la primera posición !!!

Valentín Perrone, por su parte, arranca en la segunda posición de la parrilla de salida y el argentino tratará de conquistar su primera victoria mundialista.

Hoy sale desde la pole Máximo Quiles, la segunda en la presente temporada. El murciano ha entrado como un ciclón en la competición y ha conseguido cinco podios en sus siete últimas carreras y hoy aspira a lograr su segunda victoria tras estrenarse en el pasado Gran Premio de Italia.

Por su parte, Ángel Piqueras se consolida como principal alternativa a Rueda en la lucha por el título y logró el pasado domingo su tercera victoria del curso. El piloto de Ayora comienza hoy en la tercera posición.

Rueda, que hoy comienza en la 8ª posición de la parrilla de salida, ha logrado siete victorias y nueve presencias en el podio en las 13 carreras disputadas hasta el momento. El domingo pasado fue 5º, siendo solo la cuarta vez en la presente campaña en la que el piloto de Los Palacios y Villafranca no termina en el cajón.

Aun así, el sevillano cuenta con 71 puntos de ventaja al frente del ranking de pilotos en la menor de las tres categorías y es consciente de que le vale con ir terminando las carreras y administrando la ventaja para adjudicarse el título.

Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como decíamos, Ángel Piqueras se impuso en la carrera del pasado domingo en Austria y eso le permitió recortar ligeramente la desventaja que mantiene con respecto a José Antonio Rueda.

Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3, a las 12:20 horas arranca la de la Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el comienzo de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas.

En Moto3, la competición sigue bailando al son marcado por un Jose Antonio Rueda que continúa como sólido líder con 239 puntos, 71 más que Ángel Piqueras, ganador de la carrera la semana pasada en el Red Bull Ring austriaco.

El brasileño es tercero en una clasificación liderada por Manu González con 188 puntos, 19 más que Arón Canet y 35 con respecto al propio Diego Moreira.

Esto en lo que respecta a MotoGP. En la categoría intermedia Diogo Moreira intentará darle continuidad a su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Austria y hoy parte desde la pole position.

Hoy sale desde la pole el propio Marc Márquez, la octava que logra en la presente temporada y la número 74 en su trayectoria en la clase reina. Por su parte, un Marco Bezzecchi claramente al alza parte desde la segunda posición, mientras que Fabio di Giannantonio completa la primera línea de la parrilla de salida.

Como vemos, Marc Márquez sigue imparable mientras que sus dos rivales más directos: Alex Márquez y Bagnaia se están desfondando en las últimas carreras, incapaces de seguirlo el ritmo. Así, el hermano de Marc solo pudo ser 7º ayer en el sprint mientras que el italiano ni siquiera llegó a puntuar en la carrera corta, cruzando la recta de meta en la 13ª posición.

Así las cosas, Marc Márquez arranca esta carrera como sólido líder de la clasificación general de pilotos con 430 puntos, 152 más que Alex Márquez y 209 en relación con Francesco Bagnaia.

Marc Márquez ha conseguido 430 puntos tras las 13 primeras carreras de la temporada y el sprint de ayer, superando ya los 392 puntos que logró en la pasada temporada al completo (20 carreras).

Marc Márquez ha conseguido 13 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 14 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).

Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 13 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).

Y es que Marc Márquez ha conseguido ganar en las seis últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró siete o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

Así pues, este será un trazado nuevo para todos los pilotos y no hay referencia alguna de años anteriores. No obstante, por lo visto a lo largo de las sesiones de entrenamiento y en el sprint de ayer, Marc Márquez sigue firmemente decidido a continuar con su racha triunfal.

El Gran Premio de Hungría regresa al calendario del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 años de ausencia y es que no se celebraba esta cita en suelo magiar desde 1992 y será, además, el primero que se disputa Balaton Park (los de 1990 y 1992 se disputaron en Hungaroring).