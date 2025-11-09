Gran Premio de

Carrera | Vuelta 17/19
Máximo Quiles

1 Máximo Quiles

Taiyo Furusato

2 Taiyo Furusato

+00:00:00.543

Ángel Piqueras

3 Ángel Piqueras

+00:00:00.890

Joel Esteban Ruiz

4 Joel Esteban Ruiz

+00:00:01.634

Álvaro Carpe

5 Álvaro Carpe

+00:00:00.987

Adrián Fernández

6 Adrián Fernández

+00:00:00.734

Casey O'Gorman

7 Casey O'Gorman

+00:00:01.377

Joel Kelso

8 Joel Kelso

+00:00:00.879

Guido Pino

9 Guido Pino

+00:00:00.337

Scott Ogden

10 Scott Ogden

+00:00:02.178

David Almansa

11 David Almansa

+00:00:02.013

Marco Morelli

12 Marco Morelli

+00:00:02.432

Hakim Danish

13 Hakim Danish

+00:00:02.876

Brian Uriarte Diego

14 Brian Uriarte Diego

+00:00:03.012

Luca Lunetta

15 Luca Lunetta

+00:00:03.123

Dennis Foggia

16 Dennis Foggia

+00:00:03.212

Stefano Nepa

17 Stefano Nepa

+00:00:03.323

Nicola Fabio Carraro

18 Nicola Fabio Carraro

+00:00:03.543

Eddie O'Shea

19 Eddie O'Shea

+00:00:03.678

Matteo Bertelle

20 Matteo Bertelle

+00:00:04.123

Zen Minati

21 Zen Minati

+00:00:05.432

Jesús Ríos

22 Jesús Ríos

+00:00:05.678

Ruché Moodley

23 Ruché Moodley

+00:00:06.123

Cormac Buchanan

24 Cormac Buchanan

+00:00:08.765

Valentín Perrone

25 Valentín Perrone

OUT

16 Ángel Piqueras está intentando reaccionar en estos momentos, pero lo cierto es que está teniendo muchos problemas para superar a Álvaro Carpe y también a un Joel Esteban que no se descuelga de las primeras posiciones. 15 Máximo Quiles se afianza en el primer puesto !!! Cuenta con unas décimas de ventaja con respecto a un Taiyo Furusato que ha ido claramentre de menos a más en esta carrera. 14 Caída de Matteo Bertelle !!! 13 Máximo Quiles escala hasta el segundo puesto y ojo ahora porque ángel Piqueras se ha encontrado mucho tráfico y cae hasta la 6ª posición. El murciano está metiendo mucha presión en la lucha por el subcampeonato. 12 PRIMERO ADRIÁN FERNÁNDEZ !!! De locos esta carrera de Moto3 con intercambio de golpes entre los pilotos que copan los puestos cabeceros. 11 Máximo Quiles y Ángel Piqueras están consiguiendo rimper la carrera y Adrián Fernández está ahora tratando de cerrar el pequeño gap que se ha abierto. 10 También Ángel Piqueras ha superado a un Joel kelso que está perdiendo prestaciones a marchas agigantadas después de haber dominado la carrera en las primeras vueltas. 9 PRIMERO MÁXIMO QUILES !!! Se ha echado encima de Joel Kelso y le ha superado prácticamente sin oposición. 8 La cosa está que arde en la lucha por el subcampeonato en esta categoría de Moto3. Marcaje extremo entre Máximo Quiles y Ángel Piqueras, con 14 puntos de diferencias entre ambos. 7 La pelea que se está desencadenando por detrás está favoreciendo a un Joel Kelso que se destaca con seis décimas de ventaja en cabeza de carrera. 7 SEGUNDO AHORA ÁNGEL PIQUERAS !!! Aunque no termina consolidar el adelantamiento y le vuelve a superar Máximo Quiles. 6 Adrián Fernández se está echando encima de Joel Kelso y es que el australiano está perdiendo gran parte de la ventaja que logró amasar en las últimas vueltas. 5 CAÍDA DE VALENTÍN PERRONE !!! Una de las pocas incidencias que hemos visto en esta carrera y ahora justo se va al suelo también David Almansa. 5 Joel Kelso mantiene tres décimas de ventaja con respecto a un Adrián Fernández que se ha situado en la segunda posición tras superar a Ángel Piqueras. Quiles ha caído ahora a la 5ª plaza. 4 Ángel Piqueras recupera la tercera posición tras superar a Joel Esteban. 3 Gran inicio de carrera también para Joel Esteban !!! El piloto, que participa en esta carrera como sustituto, marcha en estos momentos en la tercera posición tra superar a Ángel Piqueras. 2 Parece que Máximo Quiles ha conseguido detener el golpe y ahora se acerca a la posición de Joel Kelso. 2 Joel Kelso ha logrado cuatro podios en el presente curso y hoy aspira a conseguir su primera victoria en Moto3. 2 Cinco décimas de diferencia ya entre Joel Kelso y Máximo Quiles. 1 Buena salida también un Máximo Quiles que ya es segundo !!! Ángel Piqueras ha caído hasta la cuarta posición. 1 Gran salida de Joel Kelso !!! El piloto de la pole mantiene la primera posición y trata de destacarse desde el comienzo.   Hoy comienza desde la pole Joel Kelso, la segunda de la temporada y la tercera en su trayectoria en Moto3. Scott Orgen y Máximo Quiles completan la primera línea, mientras que Máximo Quiles arranca en la cuarta posición.   De cara a la lucha por el subcampeonato, Ángel Piqueras es el que mejor lo tiene, con 13 puntos de ventaja en estos momentos con respecto a Máximo Quiles.   En lo deportivo, todo está ya decidido después de que José Antonio Rueda certificara el título de forma matemática en el pasado Gran Premio de Japón.   La menor de las tres categorías continúa impactada por el gravísimo accidente de hace dos semanas entre José Antonio Rueda, campeón este año de su categoría, y Noah Dettwiler. El suizo sufrió las consecuencias más severas y llegó a sufrir tres paradas cardiacas, aunque por suerte se le consiguió reanimar.   Después de las victorias de Diogo Moreira en Moto2 y de Marco Bezzecchi en MotoGP, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos momentos en la prueba de Moto3, en esta ocasión la última de la jornada.

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
Pos Pilotos
Tiempo
Pos Pilotos
Tiempo