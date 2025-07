Volver al inicio 22 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la carrera de Moto2. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 22 Manu González termina en la primera posición de la clasificación de pilotos con 172 puntos, nueve más que Arón Canet y 44 con respecto a Diogo Moreira. 22 Diogo Moreira ha sido capaz de lo mejor y lo peor en esta carrera. Ha protagonizado la remontada del día, tras alcanzar la 4ª plaza tras salir desde la 25ª, pero luego cometió un error que terminó provocando un accidente con David Alonso. 22 Manu González ha sido uno de los grandes triunfadores del día. Salía muy retrasado y lo cierto es que ha tenido una capacidad de remontada limitada, pero las caídas le han ido favoreciendo hasta el punto de terminar en la cuarta plaza, por delante de Arón Canet y aprovechando, además, el abandono por caída de Diogo Moreira. 22 Jake Dixon ha finalizado en la tercera posición, logrando el tercer podio de la temporada. Se trata de un resultado que le permite continuar en la batalla por el título en esta categoría intermedia. 22 Barry Baltus ha terminado en la segunda plaza y el piloto belga logra su cuarto podio del año, los cuatro en las siete últimas carreras. 22 VICTORIA DE DENIZ ÖNCÜ !!! El piloto turco logra la segunda victoria de la temporada después de imponerse también hace algunas semanas en el Gran Premio de Aragón. 22 BANDERA ROJA !!! Se acaba la carrera porque parece que no se puede limpiar la pista y, teniendo en cuenta que ya se han disputado más de los 2/3 de la prueba, se mantienen las posiciones. 22 Las caídas están favoreciendo enormemente a un Manu González que escala a la cuarta posición. 21 CAÍDA DE ALBERT ARENAS Y MARCOS RAMÍREZ !!! No ha podido controlar la moto Marcos Ramírez y se ha terminado por llevar por delante a Albert Arenas. 20 Barry Baltus podría conseguir hoy la primera victoria de su trayectoria no solo en Moto2, también teniendo en cuenta todas las categorías. El belga ha logrado terminar en el podio en tres carreras esta temporada. 19 Nada, parece que Jake Dixon ha entregado definitivamente la cuahara y abandona cualquier posibilidad de victoria en esta carrera. Se han destacado Deniz Öncü y Barry Baltus, con un segundo ahora de ventaja sobre Jake Dixon y Albert Arenas. 18 El panorama se le despeja a Manu González y Arón Canet. Ninguno de los dos podrá aspirar a la victoria en esta carrera, pero ambos seguirán reforzándose en la lucha por el título. Ahora mismo el madrileño es 7º y el valenciano 9º. 17 El incidente entre Diogo Moreira y David Alonso será investigado por Dirección de Carrera una vez concluya la carrera. 17 Una pena lo sucedido porque Diogo Moreira estaba cuajando una sensacional actuación y ha terminado de la peor forma posible. 16 CAÍDA DE DIOGO MOREIRA Y DAVID ALONSO !!! Tremendo. Moreira se había salido de pista, se reincorporó mal de nuevo a la trazada, pero por detrás llegaba Alonso y no pudo reaccionar. El colombiano se lo llevó por delante y ambos, al final, fuera de juego. 15 Por su parte, Diogo Moreira se encuentra muy cerca de poder dar caza a Jake Dixon, por lo que el brasileño tiene todas las opciones de poder aspirar al podio en esta carrera. 14 No termina Jake Dixon de poder enlazar con los dos primeros, aunque no desiste el británico de poder optar a la victoria en una carrera en la que se continúa mostrando muy fuerte. 13 Por su parte, ni manu González ni Arón Canet ofrecen demasiados síntomas de mejora y se han quedado estancados de momento en la 9ª y 10ª posición. 12 Da otro giro de guión Diogo Moreira !!! Ya es 4º el piloto brasileño en una carrera extraordinaria. 11 Deniz Öncü trata de hacerse fuerte en cabeza de carrera y cuenta ahora con tres décimas de diferencia con respecto a un Barry Baltus que no se da por vencido. 9 Ya es 5º Diogo Moreira !!! Sigue escalando posiciones y trata ahora de acercarse a la altura de un Albert Arenas que milita en la cuarta plaza. 8 Lidera ahora la carrera Deniz Öncü, aunque solo cuenta con apenas dos décimas con respecto a Barry Baltus, mientras que Jake Dixon trata de recuperar y ahora ocupa el tercer puesto. 7 CAÍDA DE TONY ARBOLINO !!! Había perdido la primera posición y en su intento de recuperar y tratar de dar caza a Deniz Öncü ha terminado por desequilibrarse. 6 Sigue la progresión de un Diogo Moreira en esta carrera. Ya es 7º el piloto brasileño, por delante tanto de Arón Canet como de Manu González. 5 Continúa Tony Arbolino lideraando la carrera, mientras que Deniz Öncü es segundo y trata de dar caza al italiano en estos momentos. 4 En estos momentos, Manu González y Arón Canet tendrían el mismo número de puntos en el Campeonato Mundial de Moto2 y ambos compartirían la primera posición. 3 Impresionante la reacción de Diogo Moreira !!! Salía en la 25ª posición y ya es 10º, a la estela de un Arón Canet que es 9º. Manu González, por su parte, ocupa la 14ª posición. 3 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ !!! Mala suerte para el piloto de Los Molinos y se ve obligado a abandonar. 2 Se confirma la sanción a Senna Agius por haberse adelantado en la salida. Tendrá que realizar una doble long lap. 1 Tony Arbolino se ha hecho con la primera posición. Hacía mucho que el italiano no era capaz de liderar una carrera. Por su parte, Jake Dixon, el piloto de la pole, ha caído hasta la séptima posición. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Parece que Senna Agius se ha adelantado en la salida. Barry Baltus y Tony Arbolino completan la primera línea de la parrilla de salida, mientras que da la sensación de que Manu González lo va a tener hoy difícil comenzando desde la 16ª plaza. Peor incluso le fueron las cosas a Diogo Moreira en la sesión de calificación de ayer y arranca en la 25ª plaza. Arón Canet sale desde la 12ª posición. Dixon ha conseguido su segunda pole de la temporada, la octava en su trayectoria en Moto2 y se impuso en el pasado Gran Premio de Las Américas, la última vez que comenzó desde la primera posición de la parrilla de salida. De hecho, los tres primeros clasificados en el ranking de pilotos en Moto2 coparon las primeras posiciones en la última carrera, aunque hoy es Jake Dixon, el cuarto clasificado, el que parte desde la pole y tiene la oportunidad de poder meterse en la lucha por el título. Moto2 se presenta como la categoría más igualada con Manu González como líder, con 159 puntos, cinco más que Arón Canet y 31 con respecto a un Diogo Moreira que logró en el pasado Gran Premio de los Países Bajos la primera victoria de su trayectoria. Después de la victoria de David Muñoz en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania de motociclismo desde el circuito de Sachsenring, la 11ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…