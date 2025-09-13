Volver al inicio

Km 41 Está intentando UAE Team Emirates - XRG que la distancia entre la fuga y el pelotón se mantenga bajo control. Rondando ahora mismo la brecha el 1' 30". Es su carrera.

Km 39 En San Lorenzo de El Escorial. Esta localidad madrileña al pie de la Sierra de Guadarrama compareció en LaVuelta por última vez en 2015, cuando acogió la salida de la 20ª etapa. El ganador de aquella carrera fue el español Rubén Plaza.

Km 28 Conquistada la cima de La Paradilla, los corredores tendrán 7 kilómetros de bajada antes de afrontar el repecho para alcanzar la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

Km 27 Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) ha sido el primer en pasar por La Paradilla y se lleva los tres puntos para la clasificación de montaña.

Km 26 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Joel Nicolau 3 Puntos

Km 25 Hasta 36 corredores conforman ahora el frente de carrera tras un último movimiento en el que parece que, finalmente, tenemos el bloque que podría realizar la marcha con el beneplácito del pelotón.

Km 24 Se establece una diferencia de diez corredores al frente que disponen de un margen que supera los 20 segundos, donde se sitúa, entre otros, el incombustible Mads Pedersen (LTK). Egan Bernal (IGD) ha saltado a unirse a este bloque distinguido.

Km 21 ¡Comienza la cuesta hacia La Paradilla! Este puerto de 3ª categoría cuenta con un ascenso de 5'8 kilómetros de extensión tendidos a un desnivel medio del 5'4% hasta coronar a los 1.343 metros de altitud.

Km 19 Rápidamente vuelve a cerrar el hueco el pelotón con el pequeño grupo de escapados. Mientras, en el bloque grueso de corredores, Arne Marit (IWA) se ha ido solo al suelo con una aparatosa caída.

Km 15 Superado el Alto de la Escondida, los ciclistas procederán a un leve descenso antes de proceder, a los 20 kilómetros de recorrido, con el segundo ascenso de la jornada, hacia el Puerto de La Paradilla.

Km 14 Logra pasar un pequeño grupo con ventaja por La Escondida, siendo el australiano Jack Haig (Bahrain Victorious) el que logra llevarse los tres puntos de máxima en este puerto de 3ª categoría.

Km 13 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jack Haig 3 Puntos 2 Mauri Vansevenant 2 Puntos 3 Santiago Buitrago 1 Puntos

Km 12 La Escondido fue coronada por última vez en la edición de 2023, y lo hizo hasta en dos ocasiones durante la 20ª etapa, con Geraint Thomas haciéndolo en primer lugar antes de que replicara el español Fernando Barceló. Eso sí, ninguno de los dos sería el ganador de una carrera que se llevó Wout Poels.

Km 9 Tiraban al frente con un eve margen Egan Bernal (IGD) y Filippo Ganna (IGD), pero rápidamente un grupo de unos 14 corredores han dado caza a esa fuga. Ahora, luce un pequeño bloque estirado por delante sin apenas margen.

Km 6 ¡¡Y cómo inicia la etapa!! Se suceden los ataques en busca de romper el grupo, aunque de momento tan solo se suceden los ciclistas al frente casi en formato relevo a través de sus intentos.

Km 4 Recorridos ya los primeros 4 kilómetros de recorrido en forma de neutralizada, inicia inmediatamente el ascenso hasta el primero de los "cinco" puertos que componen esta etapa, subiendo hacia el Alto de la Escondida. Esta cima de 3ª categoría se ubica a 1260 metros de altitud, contando con una extensión de rampa de 9 kilómetros al 4'1%.

Km 1 ¡Arranca la 20ª etapa de la Vuelta a España! Mucho nerviosismo por el transcurso de esta jornada, donde veremos qué ases guardan bajo la manga tanto Visma Lease a Bike como UAE Team Emirates.

Km 0 Roman Ermakov(TBV) con un pinchazo y Jenthe Biermans (ARK) instantes después tras él, también se unen a la lista de ciclistas con incidentes técnicos en este arranque.

Km 0 ¡Otro contratiempo más! A Mathijs Paasschens (TBV) se le ha salido la cadena y habrá que esperar de nuevo para el inicio de la etapa. De momento, la carrera se ha comido ya un kilómetro del recorrido.

Km 0 Caída en plena neutralizada. Léandre Lozouet (ARK), Elia Viviani (LOT) y Mikkel Bjerg(UAD) entre los implicados. Parece que solo problemas mecánicos para ellos, en una situación que ralentizará ligeramente el comienzo de la etapa.

Km 0 Promete ser un día con mucha tensión y de gran intensidad, manteniendo la batalla abierto por cada una de las clasificaciones que todavía podrían sufrir cambios, con la mirada especialmente puesta en el maillot de líder de la general. Hoy, día en el que Sepp Kuss, ganador en 2023, cumple años.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Robledo de Chavela, ya están rodando los ciclistas por este primer tramo que se prolongará durante los primeros 3'9 kilómetros.

Km 0 En el repaso a los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) viste el rojo en una jornada clave y previa a la llegada a Madrid, en una situación idéntica para Giulio Pellizzari (RBH) al frente del blanco. Mads Pedersen (LTK) irá con un verde que todavía no tiene afianzado al 100% y Jay Vine (UAD) tiene un día por delante en el que debería ser protagonista en favor de su maillot de montaña.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 13:00h por Robledo de Chavela, zona situada a medio camino entre el área occidental de la sierra de Guadarrama y la sierra de Gredos. Después de XXX minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 13:10h.

Km 0 En total, 4226 metros de desnivel promedio que componen esta exigente etapa de montaña en la que se subirán dos veces hasta el Puerto de Navacerrada, con la comparecencia estrella de la Bola del Mundo en la que espera ser una cruenta batalla de resistencia.

Km 0 Posteriormente, bordeando el centro del recorrido de la etapa, dos puertos más, de 2ª (Alto del León) y 1ª (Puerto de Navacerrada) antes de cerrar la discordia con la subida final hacia la cima de la Bola del Mundo, continuando desde el Puerto de Navacerrada el ascenso hasta alcanzar los 2.251 metros de altitud donde bien podría decidirse al nuevo ganador de La Vuelta a España.

Km 0 Para hoy, no hay respiros en los 165'6 kilómetros de recorrido de esta etapa, donde la tensión será palpable desde las primeras pedaleadas, abriendo boca con dos puertos iniciales de tercera categoría en los primeros 26 kilómetros de recorrido.

Km 0 En el día de ayer, Jasper Philipsen (ADC) revalidó junto a su equipo su condición de apuesta segura en el llano, imponiéndose en la meta de Guijuelo en una etapa marcada por la jugada de Team Visma Lease a Bike, moviéndose en la cercanía del sprint intermedio de Salamanca para que Jonas Vingegaard tomara cuatro segundos de bonificación para aumentar ligeramente su renta en la general.