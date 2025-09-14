Volver al inicio

Km 0 ¡¡Arranca la 21ª etapa de la Vuelta a España 2025!! Y primero kilómetros de paseos donde comienza la ronda de fotos de los ciclistas. En primer lugar, foto de daneses, dos de ellos venciendo en una clasificación, con Jonas Vingegaard (TVL) el rojo y Mads Pedersen (LTK) el verde.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Alalpardo, ya están rodando los ciclistas por este primer tramo que se prolongará durante los primeros 0,8 kilómetros. Como es habitual, los dueños del maillot al frente.

Km 0 Al frente del rojo estará Jonas Vingegaard (TVL), el verde será para Mads Pedersen (LTK), lunares para Jay Vine (UAD) y blanco, por primera vez a lo largo de las 21 etapas que conforman esta Vuelta a España, el americano Matthew Riccitello.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 16:40h en Alalpardo, enmarcada en la comarca de la Campiña del Henares, en una zona de transición entre los páramos y vegas del río Jarama. Después de cuatro minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 16:44h.

Km 0 El circuito arrancará en el momento del primer paso por meta, a los 59'5 kilómetros de recorrido, y se disputará el sprint intermedio al segundo paso por la misma para terminar de definir la batalla por el verde.

Km 0 Para hoy, se cierra esta Vuelta 25 con una última etapa llana que nace en Alalpardo y concluye en pleno corazón de Madrid, tras un circuito por la capital en el que se darán nueve vueltas antes del último paso por la bandera a cuadros.

Km 0 Joao Almeida intentó estar a la altura y lo probó con la táctica del desgaste, pero el luso no llegó a descomponer en el ascenso al líder del Visma, quien tuvo fuerzas para aguantar los envites y realizar un cambio de ritmo demoledor para sentar la carrera y la edición de 2025.

Km 0 La batalla de ayer, en los últimos kilómetros hacia la Bola del Mundo, fue el colofón de una guerra entre UEA Team Emirates y Visma Lease a Bike, con estos últimos alzándose ganadores de la mano de un Jonas Vingegaard que, esta vez sí, se mostró superior, atacando a falta de 1'5 para meta para pasar en cabeza y constatar su tercera victoria en una gran vuelta y su primera Vuelta.