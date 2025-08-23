Volver al inicio

Km 41 Seguimos sin grandes novedades en el transcurso de la carrera, donde la fuga continua su camino con la permisividad que de momento les otorga el pelotón, manteniéndoles a una distancia que no brinda un problema de cara al desenlace de la etapa (1'57").

Km 26 En clave España, Juan Ayuso centra la mayor cantidad de miradas, intentando definirse como líder en esta gran vuelta para UAE por delante del luso Joao Almeida, quien también alberga papeletas entre los favoritos. Como segunda baza, el regreso a las dos ruedas de un Mikel Landa que, tras su caída en el Giro, querrá demostrar que está listo para pelear por todo.

Km 20 Entre los grandes favoritos para esta Vuelta, se postula Jonas Vingegaard (Visma), queriendo hacerse valer fuera de la sombra de Tadej Pogacar. Además del danés, uno de los mejor colocados en las listas, podríamos hablar de Ben O'Connor, líder del Jayco, quien ocupó el segundo puesto en el podium en la edición de 2024.

Km 14 Le Venaria Reale, en el centro de Turín, ha acogido por segunda vez una salida de una Gran Vuelta. En concreto, en 2024 arrancó desde aquí el Giro de Italia que culminaría con la primera victoria allí de Tadej Pogacar.

Km 6 Recordemos que hoy la etapa, y por tanto LaVuelta, ha iniciado en suelo Italia y así lo será durante las primeras cuatro etapas, aunque la última de estas concluirá en Francia. Veremos quiénes son los primeros ciclistas en hacerse notar en la carrera.

Km 4 Diversos ataques en este arranque, pugnando por una fuga que pueda desarbolar la idea futura de un sprint masivo en la meta de Novara. De momento, la brecha es pequeña para Pepijn Reinderink (SOQ), Nicolas Vinokurov (XAT), Joel Nicolau (CJR), Koen Bouwman (JAY), Alessandro Verre (ARK) y Hugo de la Calle (BBH).

Km 1 ¡¡Arranca la 80ª edición!! Primera puesta en escena de esta Vuelta a España 2025 que inicia sobre el asfalto del Piamonte italiano. Y el primer ataque, con sello español protagonizado por el joven Markel Beloki (EF Education-Easy Post).

Km 0 Para este primer día, tan solo tendremos dos puntos en disputa durante el transcurso de la carrera además de la meta, fijando a lo 69'8 kilómetros el ascenso al puerto de La Serra (3ª, 583 metros) y 25 kilómetros después, y prácticamente en el ecuador de la etapa, el sprint intermedio en Valdengo.

Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada desde la Reggia di Venaria. Hoy, extenso recorrido de 13'5 kilómetros antes de que tenga lugar la marcha oficial de esta primera etapa y, por tanto, arranque de verdad LaVuelta 2025.

Km 0 Está teniendo lugar los diversos actos protocolarios conmemorativos como inicio de esta Vuelta a España 2025, donde se acaba de cortar la cinta inaugural.

Km 0 Volviendo a la composición de esta Vuelta 2025, la competición contará con un total de 3.151 kilómetros y 54.500 metros de desnivel repartidos entre las 21 etapas, teniendo entre ellas cinco de alta montaña, además de una contrarreloj individual y otra por equipos.

Km 0 Entre otras novedades respecto a favoritos que se han caído para la cita, también nos encontramos con la figura de Richard Carapaz (EF Education Easy-Post) y Enric Mas. El primero, tras no poder sumarse al Tour, habría optado por volcar su preparación en los mundiales, ocupando su lugar el joven Markel Beloki, hijo del mítico Joseba. Por su parte, el líder de Movistar y tercero en la pasada edición de LaVuelta, queda apartado por una lesión que, presumiblemente, le mantendrá fuera el resto de la temporada.

Km 0 Pero el esloveno no es la única gran baja. Por encima de él, destaca la de su compatriota, el gran acaparador de los focos cuando se monta encima de una bicicleta, Tadej Pogacar. Este, centrado en la disputa de los mundiales, se ha decantado por competir con todo su fuerza los mundiales, aparcando una competición que todavía no cuenta dentro de su palmarés, aunque sí se le espera para 2026.

Km 0 Y con el regreso de LaVuelta, también nos toca hablar de su último ganador, Primoz Roglic. El esloveno será una de las grandes ausencia en la edición de este año, pero tras haber participado en Giro y Tour, ha optado por bajarse de la bici para una competición que lleva su nombre en los últimos años, habiendo ganado cuatro de las últimas seis ediciones que se han disputado (2019, 2020, 2021, 2022 y 2024).

Km 0 Para esta primera batalla que servirá como entrante a la competición española, los ciclistas afrontarán un reccorido de 186,1 kilómetros entre las localidades italianos de Torino - Reggia di Venaria y Novara, donde concluirá una etapa que apenas cuenta con un desnivel promedio de 1337 metros a lo largo de su recorrido.