9 de septiembre
Poio - Mos Castro de Herville
Km 0 Tras su descenso, solo les quedará por delante subir el Castro de Herville, de segunda categoría, donde se sitúa el final de la etapa de hoy. Km 0 El Alto de Prado es un muro de 3.200 metros al 9%, con algunas rampas que alcanzan el 14% y que coronarán a 23 kilómetros de la meta. Km 0 Los siguientes 30 kilómetros no presentarán gran dificultad, con diversos repechos a modo de transición para llevar a los corredores al ascenso clave de la jornada, el Alto de Prado, de segunda categoría. Km 0 Tras pasar por Baiona, tendrán a continuación una cuesta más exigente, el Alto de Groba, de primera categoría, con 11.3 kilómetros al 5.4%. Km 0 La etapa comienza con unos 74 kilómetros de falso llano con un tereno irregular y en el kilómetro 82.9 coronarán el primer puerto puntuable del día, Alto de San Antoñino,de tercera categoría. Km 0 Un día más, Mads Pedersen saldrá como líder de la regularidad, Jay Vine de la montaña y Giulio Pellizzari de la clasificación de jóvenes. El UAE Team Emirates sigue liderando la de equipos. Km 0 En la general sigue mandando Jonas Vingegaard con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida y más de dos minutos y medio con respecto al tercero, Thomas Pidcock. Km 0 Ayer los ciclistas disfrutaron de la última jornada de descanso y hoy tomarán la salida en Poio para recorrer 167.9 kilómetros hasta Mos Castro de Herville. Km 0 Buenos días y bienvenidos a esta 16ª etapa de La Vuelta con la que se inicia la última semana de competición en esta edición de 2025.

Clasificación - Vuelta a España

Pos Ciclistas
Tiempo/Puntos
1 Jonas Vingegaard
00:00:00
2 Joao Almeida
+00:00:48
3 Thomas Pidcock
+00:02:38
4 Jai Hindley
+00:03:10
5 Felix Gall
+00:03:30
6 Giulio Pellizzari
+00:04:21
7 Matthew Riccitello
+00:04:53
8 Sepp Kuss
+00:05:46
9 Junior Lecerf
+00:05:49
10 Torstein Træen
+00:06:33
1 Mads Pedersen
00:00:00
2 Orluis Aular
+00:00:00
3 Marco Frigo
+00:00:00
4 Santiago Buitrago
+00:00:00
5 Edward Dunbar
+00:00:00
6 Egan Bernal
+00:00:00
7 Louis Vervaeke
+00:00:00
8 Jay Vine
+00:00:08
9 Magnus Sheffield
+00:00:23
10 Alec Segaert
+00:00:23
1 Louis Vervaeke
20
2 Jay Vine
17
3 Mads Pedersen
15
4 Jake Stewart
13
5 Giulio Ciccone
10