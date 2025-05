Volver al inicio Km 8 Se continúan produciendo ataques y contraataques, pero ninguno de ellos termina por prosperar en plena subida a Croce Serra, la primera dificultad montañosa de la jornada. Km 6 No se ha consolidado este ataque y los tres ciclistas que tomaron unos metros de ventaja están muy cerca de ser neutralizados por el pelotón. Km 5 Hay tres ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja. Se trata de Georg Steinhauser, Nicolas Prodhomme y Jan Tratnik. Km 4 Se están produciendo ya los primeros ataques en la zona delantera del pelotón !!! Km 3 Tenemos constancia de un nuevo abandono. Se trata de Jakob Fuglsang, del equipo Israel Premier Tech, tras no tomar la salida. Km 2 No hay que esperar prácticamente nada para que comience la ascensión del primer puerto puntuable del día. Se trata de Croce Serra, de tercera categoría. Es una cota de 11,3 kilómetros con un desnivel medio del 4,6% Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Km 0 Mads Pedersen domina también con autoridad el ranking de la regularidad. El danés cuenta con 276 puntos, 141 más que Olav Kooij y 169 con respecto a Wout van Aert. Km 0 La etapa de hoy puede dejar sentenciada la clasificación de la montaña, aunque lo cierto es que Lorenzo Fortunatto parte con una inmensa ventaja de 194 puntos con respecto a su compatriota Christian Scaroni. Km 0 La etapa de hoy será un sube y baja continúo sin apenas terreno llano, con cinco puertos puntuables, tres de ellos de primera categoría. Nada más comenzar se subirá la Croce Serra, de tercera categoría. Posteriormente de forma enlazada se escalarán la Col Tzecore, Col Saint-Pantaléon y Col de Joux. de primera categoría y, por último, Antagnod, de segunda, cuya cima se sitúa a apenas cinco kilómetros de la recta de meta. Km 0 Simon Yates, por su parte, persigue la que sería su primera victoria en el Giro de Italia después de ser 3º en la edición de 2021. Ganó, además, la Vuelta a España de 2018. Km 0 Se contrapone el insultante desparpajo de un ciclista de apenas 21 años, que podría convertirse en el tercero más joven de la historia en ganar un Giro de Italia ante dos ciclistas más experimentados. De hecho, Richard Carapaz ya sabe lo que es ganar en esta carrera en 2019 y, además, atesora dos podios en las otras dos Grandes Vueltas por etapas: 2º en la Vuelta a España de 2020 y 3º en el Tour de Francia de 2021. Km 0 Isaac del Toro lidera la clasificación general con 41 segundos de diferencia con respecto a Richard Carapaz y 51 a Simon Yates. Km 0 El ganador de la presente edición de la Corsa Rosa se decide entre hoy y mañana, con dos etapas de alta montaña y tres claros candidatos para llegar a Roma vestido de rosa el próximo domingo. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 19ª etapa del Giro de Italia 2025, con recorrido de 166 kilómetros entre Biella y Champoluc. ¿Preparados? Comenzamos...