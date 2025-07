... Y las vacaciones acabaron con lo nuestro. Por qué las broncas de pareja arrecian en verano (y cómo evitarlo)

Mejor pedir tiempo muerto... y esperar a septiembre

Llega septiembre y los expertos en terapia de pareja, como Lara Ferreiro, están desbordados de trabajo porque «nos traen unos cadáveres de relaciones que no las resucita ni la virgen de Lourdes». Este nivel de desencuentro con el que se topan los profesionales se debe «a la falta de conversaciones realistas antes del verano».Referentes, a menudo, a la gestión de los hijos y de la familia política, que empeoran cualquier brecha. «Para esto es fundamental haber llegado antes a acuerdos del tipo 'si tu madre me critica, tú me defiendes' o 'no tenemos que contradecirnos con las cosas de los críos», indica. Pero quizá el consejo mágico sea este: si la cosa se pone fea, hay que apresurarse a establecer una tregua. Es decir, un 'break' mental del tipo 'ya abordamos esto a la vuelta'. Así también baja la espuma y quizá ya de regreso no lo veamos todo tan negro. O sí. Pero ya habremos disfrutado de las vacaciones, que son muy necesarias.