Diez consejos que debemos dar a nuestros mayores para que no la líen con el Whatsapp

De pequeños, nuestros padres nos alertaban sobre los peligros de aceptar caramelos de desconocidos a la puerta del colegio. Años después, de adolescentes, se preocuparon ... por el tiempo que pasábamos conectados a las maquinitas o a Internet; un lugar, según los medios de comunicación de la época, plagado de contenido ilícito y líderes sectarios. Entonces llegaron los 'smartphones', WhatsApp y las redes sociales para darle la vuelta a la tortilla.

De un tiempo a esta parte, son los jóvenes quienes tienen que advertir a sus mayores (lo mismo da padres que abuelos) sobre los peligros de pinchar donde no deben. Se creen inmunes a la manipulación y las tretas de los ciberdelincuentes, pero la realidad es que su desconocimiento técnico los hace especialmente vulnerables. He aquí diez frases fundamentales que deberíamos ofrecer a todo profano tecnológico para que no vuelva a espetarnos aquello de «¡yo no he tocado nada!» mientras nos entrega su móvil con la pantalla repleta de mensajes de error.

1. «No pinches en enlaces sospechosos (aunque te los envíe yo)»

El gran problema de muchos es que ni siquiera saben reconocer un enlace sospechoso. Y es que no todos provienen de un desconocido en WhatsApp, por ejemplo: a veces son remitidos desde la ventana de chat de un amigo, una hija o un nieto, después de que los malhechores digitales accedan ilícitamente a sus cuentas en la aplicación de mensajería instantánea.

Conviene dejar claro que este tipo de enlaces, normalmente cortos y recibidos sin previo aviso, nunca han de abrirse sin consultarlo antes con la persona que los ha enviado (por muy conocida que resulte). «Detrás puede haber un intento de estafa o un virus, entre otras amenazas».

2. «Si alguien te mete prisa, no la tengas»

Otra estrategia habitual de los ciberdelincuentes consiste en generarle una falsa sensación de urgencia a sus víctimas, a las que suelen enviar mensajes solicitando el pago inmediato de una multa o la introducción de ciertos datos personales para la entrega de un paquete que se encuentra a punto de ser devuelto. Por esto mismo, instruiremos a nuestro familiar para que haga caso omiso: «Si te piden que hagas algo de inmediato si no quieres sufrir las consecuencias, no lo hagas. Incluso si te dicen que me han secuestrado y quieren dinero. Siempre será mentira. No importa la grabación que escuches. No soy yo y basta llamarme por teléfono para comprobarlo».

3. «Tu DNI, tus datos personales, tus fotos y tus contraseñas son sagrados»

Es importante explicarles que gracias a toda esa información pueden suplantar su identidad para solicitar préstamos ante los que luego tendrán que responder; vaciarles la cuenta corriente, realizar compras sin su autorización, estafar a otras personas e incluso extorsionarles con la amenaza de difundir imágenes comprometidas entre sus amigos y familiares. «Ninguna empresa te pedirá nunca esos datos a través de un mensaje».

4. «No reenvíes mensajes a lo loco»

«No todo lo que recibes en WhatsApp o ves en Facebook es real, por mucho que te lo parezca». Podemos ilustrárselo con ejemplos de bulos que han hecho un daño irreparable a las personas que los protagonizaron. De esta forma entenderán mejor que al reenviar determinados mensajes «por si acaso», se están convirtiendo en herramientas de propaganda.

5. «¿Tienes activada la verificación en dos pasos en WhatsApp?»

Si la respuesta es negativa (o no saben darla) nos tocará hacer las comprobaciones oportunas y obrar en consecuencia. Esta capa de seguridad adicional impide que puedan robarles la cuenta y se activa a través de 'Ajustes' > 'Cuenta' > 'Verificación en dos pasos'.

6. «No aceptes solicitudes de amistad de desconocidos»

La más clara muestra de que se han invertido las tornas es que muchos padres aceptan charlar con usuarios a los que ni siquiera conocen. «¿Recuerdas cuando de niño me decías que no hablase con desconocidos? Pues con el móvil pasa igual». Las estafas románticas están a la orden del día. Basta mostrarles unos cuantos titulares o algún documental al respecto en Netflix.

7. «Desactiva la descarga automática de archivos en WhatsApp»

En 'Ajustes' > 'Almacenamiento y datos' > 'Descarga automática'. Si se lo dejamos hecho evitaremos, en primer lugar, que la capacidad de almacenamiento del teléfono se agote y estén pidiéndonos cada dos por tres que se lo 'arreglemos'; y en segundo lugar que algún tipo de malware pueda descargarse de forma automática, sin que efectivamente hayan 'hecho nada'.

8. «¿Sabes quién puede ver lo que publicas en Facebook o Instagram?»

Navegar por los ajustes de privacidad de redes sociales delante de nuestra madre o abuelo permite que comprendan cómo pueden personalizarlos. Seguramente no sepan que pueden elegir quién ve la última foto o estado que han publicado (sus contactos, determinados amigos, los amigos de sus amigos...).

9. «Nunca digas en WhatsApp o las redes sociales cuándo te vas de vacaciones»

«Nunca sabes a oídos de quién podría llegarle. Internet es muy grande y todo el mundo está conectado». Son muchos los casos de robos e intrusiones en domicilios producidos después de que trascendiese el destino vacacional de sus propietarios.

10. «Si tienes dudas, pregúntame»

La regla de oro es «No hagas nada ante la mínima duda. Siempre voy a estar aquí para resolvértela». Vamos, un 'más vale prevenir que curar' en toda regla.