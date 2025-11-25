Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

La familia de la italiana fallecida en la sauna de un millonario sueco ha insistido en que se reabra el caso para aclarar su muerte

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

Escucha la noticia

8 min.

Fue comprado para recoger las constantes vitales de su dueña, Flor Bollini. Sin embargo, ha acabado sirviendo para registrar su sospechosa muerte. El anillo inteligente ... Oura Ring que portaba la chica, una italiana de 44 años hallada muerta en octubre del año pasado en la sauna de un multimillonario sueco en Ibiza, ha puesto en entredicho la versión de los amigos con los que compartió sus últimas horas –al parecer, un sindiós de fiesta y drogas– y ha servido a su familia para exigir que se reabra el caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  10. 10

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza