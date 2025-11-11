Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ese 'trancazo' es otra cosa... y se llama neumonía

Hay algunas señales que nos pueden poner sobre aviso

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:02

Ni un catarro mal curado, ni una bronquitis grave... La neumonía es una infección que compromete la función natural de los pulmones pero que poco ... tiene que ver, más allá de una sintomatología común, con las otras dos. El doctor Francisco Sanz, del área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácida (SEPAR), aclara las dudas en torno a esta enfermedad, que hoy celebra su día mundial, y que en solemos confundir con un 'trancazo' que no se pasa, por lo que a menudo nos lleva al médico cuando ya ha evolucionado más de lo recomendable.

